А вам Меркушкин чем запомнился?

МИРОНОВ, АКСАНЬЯН, ЗЫКОВ И КОГАН про ушедшего губернатора.

Когда 20 сентября РБК опубликовал информацию о том, что губернатор Меркушкин в ближайшие дни покинет свой пост, большинство жителей Самарской области лениво зевнули: СМИ отправляли Николая Ивановича в отставку уже с десяток раз, а он никуда не уходил. В минувший понедельник слух неожиданно стал реальностью, и граждане растерялись, так как все были уверены, что губернатор проведет чемпионат мира по футболу и покинет Самару только следующей осенью. Как сообщается, Меркушкин ушел с поста по собственному желанию, а над его новым назначением успели поиздеваться многие остряки. «ПН» же решил подвести итоги работы Меркушкина, выяснив у своих читателей, чем им запомнился губернатор.

Андрей МИРОНОВ , директор ООО «Полимерпол»:

– Не могу дать однозначной оценки его деятельности. Предыдущий губернатор Артяков занимался только планомерным разваливанием всего. Меркушкин же хоть что-то создал и построил. Но при всей его любви к футболу и близости к центральной власти он умудрился запустить ситуацию с постройкой стадиона к ЧМ-2018. Думаю, проблема в том, что были привлечены мордовские подрядчики. Новому губернатору пожелаю не совершать ошибок Николая Ивановича, дружить с властью и уметь привлекать деньги в свой регион.

Данил АКСАНЬЯН, директор НПО «Тамара»:

– Запомнился тем, что строил хорошие дороги. Я считаю, это его личная заслуга. Асфальт больше не кладут прямо в грязь, а соблюдают технологию: строят специальные уклоны, делают водоотводы. Мы наконец-то ездим по чистым и ровным трассам.

Виталий ЗЫКОВ , предприниматель:

– Запомнился в первую очередь мордовским «десантом» – внедрением своих кадров, поставками саранских яиц и экспортом предвыборных технологий. Вообще, он проявлял невероятную активность по части пропаганды, давление на население в этом вопросе было чрезмерным. Все говорят про дороги, которые он якобы сделал. Так это же не его заслуга! Дороги в области были отремонтированы в рамках федеральной программы. Как бы там ни было, окончательно оценить его работу можно будет через год-два.

Михаил КОГАН , директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Само собой, Меркушкин запомнился своими ораторскими способностями. Но я не стану иронизировать и издеваться на его сложными речевыми конструкциями, хотя, конечно, не очень понятно, почему он не нанял человека, который научит его правильно говорить на русском языке. Опять-таки имел место явный перебор с самопиаром: как-то раз в одном номере газеты «Волжская коммуна» насчитал шесть его фотографий. Сравнивать же Меркушкина с предыдущими губернаторами сложно: о деятельности Титова все уже подзабыли, а хуже Артякова быть просто невозможно.