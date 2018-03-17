Антигерои и их способности

Громкие аресты чиновников эпохи Николая Меркушкина.

Хайповая тема возможного ареста экс-главы МВД по Кировской области Сергея Солодовникова, вброшенная в минувший четверг кировскими СМИ, в очередной раз привлекла внимание и к нашему региону: как известно, Солодовников возглавлял самарскую полицию с 2015 по 2017 год и был освобожден с этой должности по распоряжению Владимира Путина. Является ли арест генерала МВД фейком, станет известно в ближайшее время. А мы пока решили вспомнить громкие «посадки», которые произошли в регионе за период губернаторства Николая Меркушкина.

Прежде чем перейти непосредственно к интересующим нас персонам, вспомним январь 2017 года: именно тогда в Самарскую область прибыла инспекция МВД, поставившая деятельности ведомства Солодовникова неудовлетворительную оценку. Самого генерала направили на опрос на полиграфе, что означало высокую вероятность реализации плохого кадрового сценария в его отношении. Однако он вовремя подал рапорт об уходе и по указу президента был освобожден от должности. Конечно, не все вскрытые инспекцией проблемы имели отношение к Солодовникову и его команде. Многие были накоплены его предшественниками, в частности, сидящим сейчас в тюрьме Александром Реймером, который и открывает наш список антигероев.

Итак, экс-глава ФСИН Александр Реймер стал начальником ГУВД Самарской области в далеком 2006 году и пробыл на этой должности три года. За это время он отправил в отставку многих высокопоставленных чиновников ряда силовых структур, в частности, подписал рапорт об увольнении на пенсию начальника УВД Тольятти Владимира Супруна, хотя тот еще не достиг предельных для его звания 50 лет. Наблюдатели не исключали, что Реймер должен был «повлиять на ситуацию» на АВТОВАЗе, перешедшем под контроль ФГУП «Рособоронэкспорт» осенью 2005 года. Сообщалось и о борьбе с коррупцией во вверенном ему ведомстве. В январе 2007-го Реймер заявлял о своем намерении искоренить в области «воров в законе», а через семь лет, 30 марта 2015 года, его самого задержали по обвинению в мошенничестве при закупке электронных браслетов для арестантов. Преступная схема вела в Самарскую область: изготавливать браслеты планировалось в Жигулевске, на площадях ООО «Мета», с использованием выкупленной за 2,8 млн рублей технической документации и опытных образцов браслетов, уже прошедших испытания в НИИ ФСИН у другого разработчика. Общий ущерб от деятельности группы превысил 2,7 млрд рублей. При этом господин Реймер, как установило следствие, получил откат 140 млн рублей наличными. 13 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

В 2017-м аресты в силовых структурах продолжились: в Самаре сотрудниками ФСБ за взятку был задержан прокурор Безенчукского района Андрей Павлов. При этом правоохранительные органы проверяли его на причастность к организации преступного сообщества (Павлова подозревают в получении взятки от представителей криминальных структур). В его отношении решался вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества). Также сотрудники ФСБ проверяли на причастность к организации преступного сообщества начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Вадима Нещадимова.

Следующий персонаж – лучший участковый Самарской области по итогам 2016 года Александр Вельматкин. Он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД по региону при получении взятки в 50 тыс. рублей от местного предпринимателя: за эти деньги Вельматкин должен был освободить мужчину от административной ответственности и обеспечить ему дальнейшее покровительство.

Еще один антигерой, Николай Явкин, известный как «личный социолог» Николая Меркушкина, был арестован незадолго до отставки губернатора. Основание – мошенничество с бюджетными средствами в особо крупном размере (ему инкриминируется присвоение 9,5 млн рублей за проведение соцопроса, которого не было).

«По версии следствия, директор ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николай Явкин в период с 30 апреля по 7 июля 2015 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, в рамках исполнения государственного контракта, предусматривающего проведение социологических опросов 45 тыс. жителей, предоставил в указанный период отчетные материалы об исполнении семи этапов вышеуказанного контракта о проведении социологических опросов жителей Самарской области, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о количестве опрошенных лиц. В результате указанных преступных действий Явкина департаментом мониторинга общественного мнения платежными поручениями на расчетный счет «Приволжского центра общественного мониторинга» были перечислены денежные средства в размере 10 млн рублей, часть из которых в размере 9,5 млн Явкин безвозмездно обратил в свою пользу, в свою очередь 8,3 млн рублей из которых перечислил на принадлежащую ему банковскую карту, чем нанес ущерб бюджету Самарской области в особо крупном размере», – цитата из ходатайства следователя регионального Управления ФСБ перед Самарским районным судом.

Еще один интересный момент: коммерческий социологический центр Явкина получил при губернаторе Меркушкине из областного бюджета около 63 млн рублей. В итоге суд удовлетворил просьбу следствия и заключил обвиняемого под стражу.

Список громких арестов времен Меркушкина дополняют представители тольяттинского бизнес-сообщества: экс-глава АО «Промышленное строительство» Игорь Кадыров и директор «АвтоВАЗагрегата» Виктор Козлов. Козлов, правда, был арестован всего на один день, а вот Кадыров, решившийся на открытый конфликт с аппаратом экс-губернатора, пробыл в заключении полтора года и был освобожден лишь после отставки Меркушкина.