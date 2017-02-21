«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА – 2016»

15 февраля стартовал конкурс «Благотворитель года – 2016».

15 февраля стартовал конкурс «Благотворитель года – 2016»: Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» совместно с оргкомитетом конкурса приглашает организации, предприятия, НКО, частных лиц принять участие в городском конкурсе по итогам благотворительной деятельности и реализованных социально значимых проектов на территории Тольятти за 2016 год.

Награждение победителей состоится на городском приеме мэра в честь Дня города. Участие в конкурсе бесплатное. Организатор конкурса – ГБФ «Фонд Тольятти». Партнерами конкурса являются мэрия г.о. Тольятти, Именной фонд ПАО «КуйбышевАзот», Торгово-промышленная палата г. Тольятти; Гузанова Галина Викторовна, патронесса благотворительного сезона 2017 года; ВТБ24 (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк».

В конкурсе следующие номинации: «Благотворитель года – 2016» среди юридических лиц (организации и предприятия); «Благотворитель года – 2016» среди индивидуальных предпринимателей и частных лиц; «Двигатель местного сообщества» среди некоммерческих организаций, муниципальных структур, активных общественных деятелей и представителей муниципальных структур.

Заявка подается в срок до 16.00 17 апреля в электронном виде по адресу: bg2016_ft@mail.ru и в печатном виде по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31е, офис 401, телефон для справок (8482) 53-67-50.