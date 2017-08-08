Борис Цирульников, «Фонд Тольятти»:

«Мы должны договориться о том, как будем жить и что будем делать»

Директор ГБФ «Фонд Тольятти» Борис Цирульников в главном интервью спецвыпуска «Среда обитания» размышляет о миссии фонда, направленной на изменение качества жизни людей, поднимает проблемы экологии города, говорит о важности развития у тольяттинцев самосознания и о разобщенности как основной причине угрозы экологии отношений.

– Борис Альбертович, в последние годы ваше имя, как и деятельность «Фонда Тольятти», все чаще связывают с темой экологии. Скажем больше: фонд постепенно стал главной экологической организацией города. Как это получилось?

– На самом деле много программ, над которыми работал фонд все эти годы, были связаны с определенной территорией проживания людей и ассоциировались с конкретными местами – лавочкой около дома, двором, палисадником. Мы заметили, что тольяттинцы относятся к таким местам очень щепетильно: после «каменных джунглей» и офисов хочется, чтобы «глаз радовался». А основная миссия фонда – изменение качества жизни людей. Если у человека что-то меняется в лучшую сторону, у него появляются новые желания, интересы, и все это влияет на экологию взаимоотношений. Меняется и взгляд человека на то место, где он обитает.

Когда мы поняли, как важна эта тема, создали первые проекты, в результате которых появились дворовые площадки и цветники рядом с домами. Потом с одним банком делали проект «Лес внутри города». Не могу не отметить и все проекты, которые связаны со сквером Жилкина, с «Итальянским парком». Так получается, что мы всегда подключены к каким-то экологическим проектам.

Как говорят айтишники, зайдешь на какой-то сайт, и все подгружается. Так и у нас: как только мы зашли на эту территорию, все стали к нам «подгружаться». Нельзя сказать, что мы большие специалисты в этом деле. Но именно потому, что мы собираем вокруг себя профессионалов, у нас все получается.

– Фонд стал единственным координатором работ по восстановлению сгоревшего леса. Как вы смогли обойти «конкурентов»?

– Да, были и другие организации, которые хотели выйти на тему леса, но они представили фрагментарные проекты. А мы решили довести этот вопрос до логического конца. Проект занимает достаточно большое место в нашей деятельности, под него к нам присоединились КуАЗ, СИБУР, ТоАЗ, ТПП и некоторые крупные компании города. Мы единственные имеем договор с министерством лесного хозяйства Самарской области и администрацией Тольятти на эту деятельность, причем занимаемся не только посадками, но и уходом, организацией системой входных зон в лес, то есть программой, которая входит в проект «5 шагов благоустройства».

– Какая работа была проведена фондом по проекту входных зон?

– Проект делится на две части. Первая – посадка леса и создание входных зон, оборудованных площадками для отдыха, объектами для воркаута, мини-парками и мини-кафе. Постараемся сделать несколько площадок к весне 2018 года.

Вторая часть – воспитание самосознания людей, а именно – бережного отношения к лесу. И эта часть для нас самая важная. Главное, чтобы у горожан продолжало развиваться правильное отношение к территории проживания – от этого зависит и сохранение леса, который мы восстанавливаем с таким трудом.

– Вы отмечаете начало позитивных перемен в характере тольяттинцев?

– Конечно! Многие выходят к нам на работу волонтерами – это вдохновляет. Весной мы провели акцию по сбору макулатуры под лозунгом «1 кг макулатуры – 1 дерево», и вот эта акция показала невероятную активность горожан. Люди откликнулись, пришли, потратили свое время, у них появилось желание заниматься благотворительностью. Мы сдали макулатуру, получили деньги и сейчас будем закупать деревья для осенних посадок.

К сожалению, пока мало перемен с темой замусоривания леса. Здесь нужна какая-то законодательная инициатива (как с запретом курения, например). Конечно, на каждый гектар леса охранника не выставишь, но если появится определенная система штрафов, это поможет выработать у людей ответственность.

И все же появлению самосознания больше способствует другая работа – которую мы ведем со школьниками. Когда дети участвуют в посадках, это наилучшим образом влияет на формирование у них правильного самосознания. После этого многие ребята уже по-другому относятся к лесу и окружающей среде. Ведь не каждому в жизни удается посадить лес – это уникальная возможность, и это не забывается.

– Сколько еще надо высадить деревьев до полного восстановления сгоревшей территории?

– Мы думали, что осталось около 200 га, но после проверок и подсчета погибших деревьев нам сообщили, что еще надо засадить 400 га. Еще два-три года будем сажать, плюс четыре-пять лет на уход – в итоге через семь-восемь лет можно будет дальше проектировать лес с точки зрения его включения в городское пространство.

Есть, конечно, свои сложности: мы сажаем лес на благотворительные средства, а их получить все труднее и труднее. Это тоже накладывает определенный отпечаток на работу.

К сожалению, у руководителей и предприятий и у города пока нет концепции, как в будущем использовать этот лес. Сейчас он становится муниципальным, но что с ним делать дальше? Можно, конечно, сделать пешеходные, беговые, а также велодорожки, но здесь нужна концепция, которая поможет капитализировать этот объект без причинения ему вреда.

Как вариант, мы хотим вместе с краеведческим музеем создать в лесу туристические экомаршруты. Надо обязательно завести в лес точки доступа Wi-Fi. У меня есть четкое понимание, что Тольятти необходимо понять дальнейшую стратегию работы с лесом, чтобы он вошел в структуру города и стал его полноценной площадкой.

– А если сделать лесопарковый комплекс?

– Такая идея подразумевает определенную инфраструктуру – появятся домики, коммерческие места, которые приведут к определенной коммерциализации леса и его недоступности для людей.

– Лес только одна из составляющих экологии. У нас есть еще такие элементы, как вода и воздух. Как вы оцениваете ситуацию с этими важнейшими ресурсами жизнедеятельности?

– У нас был хороший проект с компанией «АИСТ» по очистке воды от сине-зеленых водорослей с использованием хлореллы. Пока были средства, проект развивался и был запущен на Васильевских озерах. Проект хороший, и когда пригласили ученых, выяснилось, что у хлореллы есть множество штаммов, которые можно было бы использовать для Волги в целях получения лучшего эффекта. Да, для этого нужны приличные средства. Но то, что Волгу нужно чистить – факт. Загрязнения не дают использовать реку для отдыха горожан и гостей города, огромный вред наносится и рыбе, которая гибнет, и людям с точки зрения выделения продуктов гниения. Вопросом надо заниматься, пока этот ресурс у нас еще есть.

Я вообще считаю, что набережная – это точка роста для города. Там до сих пор есть все, что можно исправить и подчистить: дорожки, отбивки, лестница. И это место хорошо капитализируется. Туда надо вкладываться. Зимой – это лыжи и каток, а летом – место для отдыха, прогулок, развлечений.

Второй момент – экология воздуха. Сегодня ситуация стала лучше, поскольку промышленные предприятия применяют современные очистные сооружения. Но в то же время атмосфера загрязняется большим количеством транспорта, который едет по нашим дорогам. И надо поднять вопрос серьезного отношения руководителей предприятий к улучшению экологии своего производства, и к владельцам авто, чтобы они вовремя проходили ТО.

По поводу общего состояния экологии в городе приведу пример: в Тольятти выросло количество онкологических заболеваний среди детей – от грудничкового возраста до года. Сегодня есть определенная статистика на эту тему. Мне кажется, здесь тоже нужно разработать какую-то действенную стратегию.

Да, с деньгами все сложно, но надо подумать, откуда взять постоянный источник финансирования. Например, создать серьезную программу для получения европейского гранта. Или выработать договоренность между предприятиями, которые выделят небольшие суммы на экологию. Предположим, 20 тыс. малых предприятий в год скинулись по 1 тыс. рублей – получили 200 тыс. на защиту окружающей среды.

– А как получается, что программ по экологии в городе все больше, а экологическая обстановка все хуже?

– Я думаю, в центре проблемы все равно стоит человек – срабатывает человеческий фактор, и если в голове нет самосознания, нет ответственности, так и будет происходить.

Да и многие заводы, на которых установлено устаревшее оборудование, не могут провести модернизацию мгновенно. Вот когда предприятия полностью поменяют оборудование, тогда ситуация улучшится и на территории города станет экологически безопасно.

Кроме того, если каждый в своей повседневной жизни будет относиться ответственно ко всему, что его окружает, тогда окружающая среда будет меняться. Мы должны договориться о том, как будем жить и что будем делать. Нам надо подумать о том, что мы оставим своим детям. А если мы станем рассчитывать на то, что кто-то в мэрии должен эту программу курировать, а сами палец о палец не ударим – вот тогда и получится то, что есть сейчас. Пока нет понимания, что это нужно всем, – нет духа единства. А это и есть экология жизни, экология того, что внутри нас.