Финны, угоры и их конгресс

Меркушкин: «С учетом связей меня попросили поработать над этой темой».

В минувший понедельник президент Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Меркушкина и назначил его своим спецпредставителем по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. «Против нас на международной арене ведется активная пропаганда, в том числе в странах финно-угорского мира. На этом этапе не все они на нашей стороне», – так прокомментировал новый для себя вызов Николай Иванович. Осознав, что знания тольяттинцев о финно-угорских народах, а тем более об их Всемирном конгрессе, ничтожны, «ПН» решил восполнить данный пробел.

Как признался перед своим уходом Николай Меркушкин, чтобы вникнуть в дела Самарской области, где проживает три миллиона человек, ему понадобилось два с половиной года. Учитывая, что общая численность финно-угорских народов, взаимодействовать с которыми Николаю Ивановичу предстоит в самое ближайшее время, составляет 25 млн человек, сложно представить необходимый период времени, чтобы с головой погрузиться в новую работу. Хорошо, что Конгресс финно-угорских народов проходит лишь раз в четыре года, возможно, это даст экс-губернатору какое-то время для маневра.

Новое поле деятельности Николая Меркушкина весьма непростое, хотя и начинается с очевидного понятия: финно-угорские народы разделены на две группы – финскую и угорскую. Из них венгров – около 14 млн, финнов – 5 млн, эстонцев – около 1 млн, мордвы – 843 тыс., удмуртов – 637 тыс., марийцев – 614 тыс. человек. Территория проживания финно-угорских народов включает в себя Западную Сибирь, Центральную, Северную и Восточную Европу.

Интересный факт: финно-угорские языки не входят в группу индоевропейских языков (к которым относится русский), в отличие, скажем, от иранских. Это группа родственных языков, образующих ветвь в составе уральской языковой семьи, на которых говорят в России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Венгрии и других странах. Так что с лингвистической точки зрения иранский язык нам ближе, чем финский и венгерский.

Дальше – еще интереснее. Финно-угорские народы делятся на пять подгрупп. Основу первой, прибалтийско-финской, составляют финны и эстонцы, а самые многочисленные представители этой группы в России – карелы – употребляют три автохтонных диалекта. Кроме того, к этой же подгруппе относятся вепсы и ижорцы – маленькие народы, сохранившие свои языки, а также водь (их осталось менее ста человек) и ливы.

Вторая подгруппа – саамская. Основная часть народов, давших ей название, расселена в Скандинавии. В России же саамы проживают на Кольском полуострове.

В третью подгруппу – волжско-финскую – входят марийцы, проживающие в Республике Марий Эл, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, а также мордва – автохтонное население Республики Мордовия. Очевидно, именно последнее обстоятельство и стало причиной назначения Меркушкина на роль спецпредставителя.

В четвертую, пермскую, подгруппу входят коми-пермяки и удмурты. К пятой, угорской, относятся венгры, ханты и манси.

По мнению исследователей, языковое родство финно-угоров прежде всего прослеживается в сходстве лингвистических конструкций, что существенно влияет на формирование мышления и мировоззрения народов. «Несмотря на различие культур, данное обстоятельство способствует возникновению между этими этносами взаимопонимания, – говорят лингвисты. – Одновременно своеобразная психология, обусловленная мыслительным процессом на этих языках, обогащает общечеловеческую культуру их уникальным видением мира. Так, в отличие от индоевропейца, представитель финно-угорского народа склонен с исключительным уважением относиться к природе. Финно-угорская культура способствовала стремлению этих народов мирно приспособиться к соседям – как правило, они предпочитали не воевать, а мигрировать, сохраняя свою самобытность».

Перейдем теперь к теме Всемирного конгресса финно-угорских народов, который соберется в 2020 году в городе Тарту (Эстония). Обращаясь к исторической справке, данный конгресс – это «форум представительства финно-угорских и самодийских народов, который не зависит от правительств и политических партий и в своей деятельности опирается на «Декларацию о сотрудничестве финно-угорских народов мира» (из резолюции I Конгресса, 1992 год). В задачи конгресса входит «сохранение и развитие финно-угорских языков и культур, защита прав и интересов этих народов, активизация межрегиональных и международных финно-угорских научных, культурных и общественных контактов на государственном и межгосударственном уровнях, укрепление национального самосознания этносов и самовосприятия как единой духовно-культурной общности».

Все решения, которые принимаются на таких форумах, носят рекомендательный характер. Например, на последнем конгрессе, который прошел в финском Лахти, решили развивать этнотуризм и создать финно-угорскую туристическую организацию, которая вступит во Всемирную туристическую Ассоциацию коренных народов.

А вот что сказал Николай Меркушкин о своем новом назначении: «Мой перевод на этот участок очень важен для Президента РФ. Против нас на международной арене ведется активная пропаганда, в том числе в странах финно-угорского мира. Когда я работал в Мордовии, эта тема особенно ярко освещалась Европарламентом. Нашу делегацию хотели исключить за то, что в нашей стране финно-угорские народы притесняются. Приезжали две комиссии в Мордовию, работали несколько дней. В итоге этой поездки вопрос был снят с повестки Европарламента. Сегодня эта тема сложнее, чем на том этапе. И с учетом моих контактов, связей меня попросили поработать над этой темой в ближайшее время».