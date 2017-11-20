Генплан как мотиватор протеста

Или депривация на уровне группового сознания.

Новый генплан, предусматривающий развитие города до 2037 года, необходимо утвердить до начала новогодних праздников – такое поручение Сергей Анташев дал своему заму по имуществу и градостроительной деятельности Виктору Андреянову. Несмотря на то, что новая редакция генплана уже ушла на рассмотрение в городскую думу, есть мнение, что утвердить главный документ города будет непросто. И дело здесь не в глобальных противоречиях, а в банальной возможности для некоторых народных избранников реализовать свою потребность в протесте. В психологическом контексте этого феномена разбирался «ПН».

Если верить исследователю политического поведения Берту Кландермансу, люди собираются выразить свой протест тогда, когда осознают свою принадлежность к определенной группе (спортивная команда, семья, социальный класс, нация) и противопоставляют себя «чужой», аут-группе. Есть и еще один немаловажный ингредиент социального протеста – групповая ущемленность, то есть неудовлетворенность условиями. Уровень относительной групповой депривации возрастает в периоды резкого ухудшения условий жизни или при резком росте ожиданий – когда условия жизни других групп явно отличаются в лучшую сторону.

Кландерманс подчеркивает, что протестное поведение возникает не тогда, когда мы сравниваем условия своей жизни с условиями жизни других, а когда мы сравниваем условия «своей» группы с условиями «чужой». Осознание личного несчастья, если оно не характерно для большинства участников значимой для нас группы, не является достаточным мотиватором для протестной активности. В то же время личное материальное благополучие не становится сдерживающим фактором при принятии решения об участии в протесте, если есть ощущение депривации на уровне группового сознания.

Вероятно, именно эта психологическая ущемленность и стала основой для протестов на общественных слушаниях по застройке Тольятти. А протестовать против генплана, вообще, «добрая традиция» горожан.

Теперь о новом градостроительном документе. Готовили его «ТеррНИИгражданпроект» и институт «Ленгипрогор» в соответствии с полученным техзаданием. В основу легли документы федерального и регионального масштаба, муниципальные программы и наработки прежнего генплана. Учтены агломерационные проекты – мост в районе Климовки, ОЭЗ «Тольятти», скоростная электричка. Развитие города предполагается в юго-западном направлении – в сторону территории за Московским проспектом. Предлагается включить в состав городского округа еще три населенных пункта: Тимофеевку, Русскую Борковку и поселок Приморский. В генплане дается комплексная оценка градостроительного развития территории: какой потенциал она имеет, какие возможности и ограничения.

Определены резервные территории за Московским проспектом и на севере Центрального района. Отмечены особенности Тольятти – три района, каждый из которых имеет свою специфику. Так, например, проблема Центрального района заключается в ветхости жилищного фонда, близости к жилью предприятий высокого класса вредности, а плюсы – высокая градостроительная ценность территории (лес, плотность дорожной сети). В связи с этим предлагалось трансформировать пространство: реанимировать ветхий жилищный фонд, увеличить буферные зоны между производственной и жилой зонами, обеспечить экологическую безопасность за счет модернизации технологических процессов предприятий. И так по каждому району. Кроме того, в генплане определены приоритеты развития инфраструктуры – дорог, инженерных объектов, общественных пространств. В целом просматривается комплексный подход, который должен привести к формированию качественной городской среды.

Несмотря на это, итог общественных слушаний по генплану, которые проходили в прошлом году, оказался вполне ожидаемым: участники мероприятия выступили против. Против района за Московским проспектом, который условно называется «Smart инноград» (умный инновационный город); против нового университета и центра молодежного творчества, против автодрома, парков и индустриальных площадок, которые должны появиться от дороги у проходных АВТОВАЗа на юг до улицы Дзержинского.

Участникам слушаний (их в каждом районе было зарегистрировано от 200 до 300 человек) категорически не понравилось в генплане наличие четырехполосной лесной дороги, которая должна соединить улицы Спортивную и Баныкина. На объяснения проектировщиков, что «дорога через лес нужна» и «по данному маршруту вред будет минимальным», «так как большая часть деревьев в этом месте сгорела», оппоненты отвечали следующим образом: «Сажайте на этом месте деревья, а четыре полосы сделайте у уже имеющейся дороги через зеленую зону, даже если для этого понадобится вырубить здоровые насаждения».

По мнению разработчиков, часть выступающих откровенно решала свои личные проблемы и вопросы мелких локальных сообществ, не уделяя внимания развитию города в целом. И, надо признать, так оно и было в действительности. «Люди путали генплан с другой градостроительной документацией, которая разрабатывается уже позднее и, соответственно, прописывается более детально, – отмечали специалисты. – Например, в генплане есть функциональные зоны. По законодательству РФ их определено всего семь – жилая, общественно-деловая, промышленная, рекреационная и другие. Каждая включает в себя множество компонентов. Однако «слушатели» требовали конкретики «здесь и сейчас».

Тем не менее документ был доработан специальной рабочей группой, созданной Сергеем Анташевым. Учитывая паритет между законодательной и исполнительной властью Тольятти, можно надеяться, что депутаты все же не будут затягивать с принятием главного документа города.