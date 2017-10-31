Герой нашего времени

Оптимальный кандидат на пост губернатора.

25 сентября 2017 года временно исполняющим обязанности главы региона был назначен председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров. Новому губернатору в администрации президента поручили разобраться с «электоральными аномалиями», добиться прозрачных выборов, достроить «Самара Арену» к ЧМ-2018 без дополнительных бюджетных средств и привлечь в регион поток инвестиций. Почему Азаров считается самой оптимальной кандидатурой на пост главы региона, на минувшей неделе разбирался «ПН».

Дмитрий Азаров родился в Самаре, в 1992 году окончил Самарский государственный технический университет, а затем Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1998–2001 годах работал замдиректора завода «Синтезкаучук» и в производственном объединении «Волгопромхим», в 2001–2006 годах – гендиректором ООО «СВГК». Следующие два года он занимал должность замглавы Самары, которой тогда руководил Виктор Тархов. В 2010 году был избран мэром Самары на четырехлетний срок, набрав 66,94% голосов избирателей. В 2012-м Азаров стал одним из авторов проекта «муниципального фильтра» для губернаторов, тогда же он упоминался в связи с концепцией «открытого правительства» – как один из его создателей. А в 2014 году избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления. Сегодня Азаров объективно считается лучшим кандидатом на должность губернатора Самарской области. Объясняем, почему.

Первый факт. Азаров – это человек, о котором говорят «он наш, местный, не из варягов». И дело даже не в том, что он родился, учился и строил свою карьеру в Самаре, а в том, что его считают патриотом своей малой родины. «Сегодня тот случай, когда временно исполняющего обязанности губернатора нет необходимости представлять жителям Самарской области. Вся жизнь и трудовая биография Дмитрия Игоревича Азарова связана с регионом, и назначение его врио губернатора – логическое продолжение его карьеры. Он вернулся в родную область», – сказал о назначении Азарова полномочный представитель президента в регионе Михаил Бабич. А вот как прокомментировал событие председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Рад за Самару. Азаров прошел очень хорошую школу: был мэром города, членом Совета Федерации, – у него кругозор федерального политика, при этом он знает работу в регионах».

Жители области высказывались о возращении Азарова в регион в новом качестве исключительно в положительных тонах: «Молод, амбициозен, Самара его родина, что может способствовать тому, что он будет заинтересован в достижениях региона, его развитии и будет нацелен на это», «Считаю, что Самару ждут положительные перемены. Дмитрий Азаров сам из Самары, хорошо понимает нужды города».

«В Самаре Азаров показал себя неплохим мэром со своей командой из «Волгопромхима»: при нем пришло много топ-менеджеров с деловой хваткой. Город стал тратить больше на строительство, власть была более открытой, чем сейчас – Азаров сам отвечал на вопросы в своем блоге. Этот опыт пригодится ему уже в статусе губернатора», — комментировали его соратники по работе в мэрии.

Факт второй. Именно благодаря Дмитрию Азарову Самарская область вошла в федеральную программу по благоустройству городской среды, по которой регион получил 927 млн рублей. Ранее губерния не была включена в список субъектов РФ, где планировалось реализовывать эту программу. «Самарская область не получила субсидий, потому что она входит в 13 субъектов РФ, которые являются лидерами по бюджетной обеспеченности. То есть регионы, которые имеют солидную бюджетную обеспеченность, не попали в это распределение. Моя позиция состояла в том, что это не совсем верное решение. Мы будем добиваться того, чтобы оно было скорректировано», – заявлял Азаров в феврале этого года. И летом при его поддержке регион был включен в программу «Городская среда». В результате из федерального бюджета на реализацию программы благоустройства выделили 1,2 млрд рублей, софинансирование регионального бюджета составило 927 млн. Не так давно Дмитрий Азаров отметил, что реализация программы «Городская среда» на 2017 год близка к завершению, и даже отдельные недоработки не оставляют сомнений в том, что все заявленные территории будут благоустроены.

Факт третий – близость к народу. Размышляя о той же программе благоустройства, глава региона обратил внимание на тот факт, что не всегда представители власти прислушиваются к мнению населения. Врио губернатора подчеркнул: такой подход недопустим. Населению необходимо предоставить право решать, какая территория должна быть благоустроена и каким должно быть общественное пространство. Вот, например, как охарактеризовала нового губернатора лидер общественного движения «Молодые семьи Тольятти» Мария Королева: «Мы ждем только улучшений, так как хуже уже быть не может. Возможно, оживет наша Тольяттинская птицефабрика. И очень надеюсь, что теперь все вернется на круги своя. Очень ждем от Дмитрия Азарова разворота политики в сторону людей и их проблем на местах. Он был мэром Самары до 2014 года. Мы с мужем жили там в это время. Мне нравилось. Азаров начинал свой день с обхода городских улиц: где сугробы, где сосульки висят, на все указывал лично. Все быстро исправляли».