Коллективное сознательное

«Лесная дорога» в Тольятти – реальность или миф?

«Что бы мы там ни решили – дороги все равно не будет. Это профанация для увеличения явки на выборы президента!» Такой тезис сегодня имеет широкое распространение в тольяттинском социуме. И это не удивительно: избирательная апатия вызвана серьезным недоверием россиян к властным инициативам, включая и этот опрос. Давайте поразмышляем, насколько обоснованы опасения тольяттинцев и так уж плоха идея «сопутствующей темы» для повышения явки.

Кому это нужно

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что россияне не слишком дисциплинированы в электоральном плане. Впрочем, не стоит особо краснеть от стыда: данная проблема вообще достаточно распространенная, и члены избирательных комиссий большинства стран расскажут вам, что их основная головная боль – заманивание избирателя на участок. Причина такой гражданской незаинтересованности почти везде одинаковая: люди попросту ленятся, считая, что от их голоса ничего не зависит. Вот из-за такого распространенного заблуждения над грядущими выборами президента России нависла опасность второго тура.

Чем же так страшен второй тур? Для нас с вами – еще одним походом на избирательные участки. А для государства – гигантскими тратами. Этого власти и пытаются избежать. Впрочем, есть еще один нюанс. Поговаривают, что, когда днем голосования выбирали знаковое 18 марта (день присоединения Крыма), о втором туре не думали. А эта процедура по закону должна состояться ровно через две недели после первого тура, что в нашем случае выпадает на 1 апреля. Разумеется, выбирать президента во «Всемирный день дурака» никто не позволит, но тогда придется нарушать конституционный порядок.

С причинами повышенной заинтересованности в наших голосах разобрались. Теперь давайте обсудим «пряник», которым нас «заманивают». Так ли он плох? Те времена, когда избирателя могло заинтересовать выступление самодеятельных коллективов прямо на избирательном участке или появление там же магазинчиков с копеечными, не особо нужными товарами, прошли. Избиратель нынче привередливый. Кстати, некоторые горячие головы из числа представителей ЦИК предлагали заменить «пряник» «кнутом» и нещадно штрафовать пассивных избирателей. Между прочим, избирательная система многих государств позволяет наказывать граждан за игнорирование института выборов. Так, за неявку в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Пакистане и других странах штрафуют и применяют административные санкции.

Хороший вопрос

В этом смысле мы с вами в выгодном положении – вместо очередных репрессивных действий власть выделила нам кусочек собственных полномочий. Кроме того, по сравнению со многими городами России, вопрос, вынесенный на обсуждение, по-настоящему важный. В других муниципальных образованиях выборы 18 марта будут сопровождаться так называемыми «школьными опросами», где гражданам прилагают порешать совсем уж местечковые и потому скучные вопросы о «клумбах и детских площадках».

А наша «проблема», напомним, берет свое начало со времени утверждения первого генерального плана города от 1964 года. О том, что имеющаяся дорожная инфраструктура перестанет справляться с потоком автотранспорта между Автозаводским и Центральным районами, знали, еще когда Автоград не был полностью построен. Но размер автопарка того времени позволял переложить решение вопроса на плечи «коммунистов будущего».

Однако ни в девяностых, ни в нулевых, ни в новейшей истории нашего города вопрос так и не разрешился, хотя поднимали его много раз. Чего не хватало? На строительство – денег или полномочий, на полный отказ от проекта – политической воли. И вот что важно: после того как мы с вами примем решение, его выполнение уже вряд ли сможет пострадать от недофинансирования или от отсутствия чей-то решимости.

Во время своей недавней встречи с журналистами Тольятти врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что некоторые обещания, из тех, что даны его предшественником, выполнены не будут. Ничего не поделаешь, мол – многие проекты были заявлены на фоне абсолютного отсутствия денег на их реализацию. Одним словом, бывшее руководство практиковало популизм. Однако Азаров поспешил успокоить присутствующих: все, что касается «социалки», а также строительства и содержания дорожной инфраструктуры получит финансирование в полном объеме. И «лесная дорога» в случае необходимости построена будет. Позже врио губернатора выступил в эфире ВАЗ ТВ, где четко отметил: «Вопрос о том, будет ли построена дорога через лес между Центральным и Автозаводским районами, должен решаться людьми. Мы вынесем его на общественное обсуждение».

Решить раз и навсегда

Можно ли подозревать Дмитрия Игоревича в лукавстве? Вряд ли. Раскрывая карты перед журналистами и высказываясь публично, он мог бы «записать» в проблемные отрасли и дорожную сферу. Если же денежный поток на тольяттинский асфальт иссякнет, Азаров, вступив в полноценную должность губернатора, поставит себя в крайне неловкое положение на фоне громких публичных заявлений.

«Подождите, – остановит нас читатель, – плановый ремонт и строительство миллиардной трассы – это совершенно разные вещи. Откуда деньги на «лесную дорогу?»

Во-первых, в свете заявлений Азарова получить деньги именно на ее строительство вполне реально. Но даже если целевых средств не выделят, есть еще один вариант, напрямую связанный именно с ремонтом. Дело в том, что последние три года Тольятти получал из разных бюджетов финансирования более 1 млрд «дорожных» рублей, а в 2017 году в нашем городе зафиксировали абсолютный рекорд выделенных на эту отрасль средств – 1,5 млрд. На эти деньги и ведутся плановый ремонт и расширение действующей дорожной инфраструктуры. Так вот, по подсчетам специалистов, ориентировочная стоимость «лесной дороги» равна 2,5 млрд рублей, что на самом деле не так уж и много. Даже если целевые средства выделены не будут, город может попросту распределить плановые поступления таким образом, чтобы дорога появилась уже через пару лет. И тут не надо далеко ходить за примером. Все мы помним, как с 2014 года в Тольятти начала появляться новая магистраль по 40 лет Победы, а уже в 2016 году горожане во всю ей пользовались. Расширение 40 лет Победы произошло как раз в результате перераспределения «ремонтного» бюджета города.

Некоторые обвиняют предстоящий референдум в том, что вопрос поставлен в корне неверно. По их мнению, звучать он должен так: строить «лесную дорогу» или расширять Лесопарковое, Автозаводское и Южное шоссе? Мол, в этом случае все проголосуют за второй вариант, так как решать вопрос трафика в любом случае необходимо, но и лес сохранить надо.

Чиновники же заявляют, что, по сути, вопрос так и звучит. Если город проголосует против строительства, это не будет означать, что на расширении дорожной сети поставят крест и Тольятти задохнется в пробках. Коллективное «против» как раз и заставит городские власти применить уже разработанный петербургскими специалистами план расширения имеющейся инфраструктуры без вреда для леса. То есть нам с вами остается решить, чего мы на самом деле хотим: ездить по расширенным и перестроенным, но знакомым трассам или путешествовать между Новым и Старым городом по «новой зеленке».