Медиахолдинги против анонимайзеров

Сможет ли Роскомнадзор заблокировать Рунет?

Вести переговоры с многочисленными владельцами анонимайзеров и VPN-сайтов о блокировке запрещенного в России контента – дело неблагодарное и в принципе изначально было обречено на провал. Однако на осознание этого факта Роскомнадзору (РКН) понадобилось полтора года. Теперь РКН решил зайти с другой стороны и разработал законопроект, который требует от анонимайзеров вести черные списки сайтов, иначе блокировка будет грозить им самим. При этом сами по себе технологии направления трафика через анонимайзеры не являются незаконными. По крайней мере, пока.

Анонимайзеры (или прокси) существуют почти так же долго, как и сам интернет, и чаще всего используются для доступа к заблокированным сайтам: почти все, что блокируется Роскомнадзором, другими госрегуляторами или провайдерами, можно открыть с помощью анонимайзера. У них также есть куча других свойств (типа маскировки IP-адреса), что делает присутствие пользователя в интернете анонимным. При этом прокси очень просты в использовании: это обычный сайт с поисковиком, куда, собственно, и вбивается заблокированный сайт.

«Работает это по очень простому принципу – весь трафик идет через сервер анонимайзера, что и открывает доступ к любому материалу, так как серверы анонимайзеров находятся вне юрисдикции госрегуляторов или каких-либо провайдеров – в какой-нибудь Польше или Румынии, например, – поясняет «ПН» известный тольяттинский IT-специалист. – Роскомнадзор начал блокировать анонимайзеры еще с 2016 года и не особенно в этом преуспел: большинство пользователей не заметили этих «блокировок».

Теперь о самом законопроекте. Он представляет собой комплекс поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Его цель – пресечь распространение информации, запрещенной в России, говорится в пояснительной записке. «Сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается. Мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN). Но сами технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы при этом законны», – цитата из этой записки.

При этом авторы проекта закона оставляют возможность использования таких сервисов – для этого их владельцы должны добровольно включать в свои черные списки реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В случае отказа их тоже заблокируют.

«Сейчас ведомство неформально договаривается с владельцами анонимайзеров и VPN-сервисов, чтобы они подключались к единому реестру и ограничивали доступ к запрещенным сайтам, фактически исполняя российский закон», – прокомментировал ситуацию на минувшей неделе пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. О разработке нового документа он якобы ничего не знает.

«Если верить информационному сливу, законопроект разрабатывается совместно с юристами Медиа-коммуникационного союза (МКС, объединят крупнейшие медиахолдинги и операторов связи) и Совбезом, – комментируют эксперты. – МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы».

«Чиновники подготовили очередной утопический проект, представляющий имитацию бурной деятельности. Они хотят, чтобы анонимайзеры, а также VPN-сервисы сами блокировали запрещенные сайты. Одна проблема – сервисы эти по большей части иностранные. Так что на них запрет в рамках российской юрисдикции никак не распространяется, – говорит еще один IT-специалист. – В законопроекте также предлагается обязать поисковики исключать из выдачи ссылки на сайты, заблокированные в России. За нарушение предлагается штрафовать компании на сумму до 700 тыс. рублей. Проект закона мог разработать Роскомнадзор с юристами Медиа-коммуникационного союза. А кто еще мог такое придумать? Явно не программисты. Софт для пользования VPN-серверами в свободном распространении, а некоторые анонимайзеры встроены в иностранные браузеры. Попытаться закрыть все, что они предлагают, попросту технически невозможно. Но, наверное, это и хорошо – интеллектуальный контент должен принадлежать народу».

«Есть один простой выход, созвучный логике чиновников, – возложить ответственность на пользователя, – размышляет эксперт «ПН». – Провайдер может в принципе настроить фильтры и видеть, что такой-то клиент заходил на анонимайзер в такое-то время. Но увидеть, что он скачал, все равно не сможет: запрос приходит в шифрованном виде. Можно, конечно, взломать этот код. Но давайте представим, сколько пользователей надо будет хакнуть. У государства на такие меры просто нет денег. Как вариант – можно пойти по пути Китая и полностью отрезать Россию от глобальной сети. Учитывая, что над этим документом мог работать Совбез, такое развитие событий не исключено».

«ПН» считает, что столь крайние меры не будут приняты. Согласно имеющейся статистике, доля достаточно продвинутых пользователей, которые способны применить средства обхода блокировок Роскомнадзора, не так уж велика, поэтому на это можно просто закрыть глаза. Так, бразуер TOR установлен на компьютерах лишь у 150 тыс. россиян, а это 0,1% от всего населения страны. В то же время, по данным исследований GlobalWebIndex, сервисы VPN используют около 23% наших сограждан, правда, в основном это корпоративные сети различных предприятий. И именно бизнес-сфера, скорее всего, будет активно противиться блокировке VPN-сервисов, поскольку на них завязано немало деловых операций.

В общем, ложная тревога.