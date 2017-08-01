Налоги на гипс, шахматы и тень

Российские законотворцы могут не ограничиваться грибами.

Разошедшийся в соцсетях инфографический ролик «Сколько на самом деле мы платим государству налогов» перманентно вызывает дискуссии о необходимости налоговой реформы в России. Эта ситуация и предвыборный период вероятно помешали законотворческому процессу депутатов Госдумы, которые собирались обременить граждан РФ платой за сбор грибов и ягод. Между тем почти в каждой стране мира есть свои странные налоги. Налог на тень, гипс, телевизор и даже просто на проживание – «ПН» собрал в одном тексте несколько относительно честных и при этом удивительных способов отъема денег у населения и организаций.

Начнем с России и «налога на Google». В общем-то, ничего необычного в нем, кроме названия, нет. В 2016-м Госдума приняла закон, который обязывает иностранные IT-компании (в том числе Apple и Microsoft) с 2017 года платить НДС с продажи в РФ цифрового контента, ПО, услуг хранения и обработки информации, а также регистрации доменов и хостинга. Вскоре после этого Google оповестила российских владельцев платной подписки на хранилище «Google Диск» о включении с этого года в стоимость сервиса налога на добавленную стоимость в размере 18%.

«Налог на баню» введен с 1 января. Он обязывает уведомлять государство обо всех объектах недвижимости, за которые не приходят налоговые квитанции. В принципе тут нет ничего плохого, если речь идет о квартире или коммерческой недвижимости. Но есть нюансы: платить нужно за все дачные постройки на участке, в том числе бани, бревенчатые сараи и гаражи. И если в ходе проверки налоговая инспекция обнаружит незадекларированную баньку, придется заплатить налог на нее за три года (из расчета ставки за квадратный метр, определенной правительством региона), плюс штраф в размере 20% от этой суммы.

На этом список необычных российских налогов заканчивается: жаль, что не ввели сборы за грибы, ягоду и рыбалку, было бы веселее. Переходим к перечислению необычных налогов в других странах мира.

В Австрии – одной из самых популярных в Европе стран для горнолыжного отдыха – существует «налог на гипс». Наличия у туристов медицинской страховки местным властям показалось недостаточно: ежегодно на горнолыжных курортах Австрии травмируются около 150 тыс. человек, лечение которых обходится примерно в 1 млрд шиллингов. Подсчитав траты, австрийских власти решили взимать со спортсменов дополнительный налог, который включается в стоимость горнолыжных услуг. Причем взимают его за каждый спуск с горы. Все собранные средства власти передают медицинским учреждениям Австрии на лечение переломов.

Еще один интересный австрийский налог – «на владение телевизором». Он составляет €25 в месяц. Штрафные санкции – €2180. От налога освобождены люди с ограниченными физическими возможностями, студенты, пенсионеры, безработные и граждане с низкой зарплатой.

Жители Германии вынуждены отдавать с каждой зарплаты от 2,75 до 3,5% на поддержку церкви. От уплаты данного налога можно отказаться, но «это означает, что человек будет отлучен от церкви, не будет допускаться к причастию, не может быть похоронен на церковном кладбище, а также не может работать в церковных больницах и школах». Эти «ужасы» мало кого испугали: согласно статистике, ежегодно от уплаты церковного налога отказываются до 10 тыс. немцев, а в 2014 году, когда был принят закон о том, что церковным налогом будет облагаться и доход от прироста капитала, «атеистами» стали рекордные 287 тыс. человек.

«Налог на барбекю» был введен в 2007 году в Бельгии – так правительство региона Валлония, на территории которого проживает около 4 млн человек, решило бороться с глобальным потеплением. Жители Валлонии, которые хотят приготовить барбекю в собственном саду, должны оплачивать налог в размере €20, причем делать это необходимо при каждом использовании гриля. Контроль соблюдения налогового закона ведется с воздуха.

«Налог на тень» ввели в 1993 году в Венеции. Необычным сбором обложили почти всех владельцев магазинов, ресторанов и кафе, тень от заведений которых падала на муниципальную землю. Часть бизнесменов предпочли демонтировать с фасадов навесы и козырьки. Самое интересное, что этот налог приходится платить и в пасмурные дни, которых в городе на воде значительно больше, чем солнечных.

«Коммерческая рента» действует в Нью-Йорке: в городе ввели закон, по которому все, кто занимается коммерческой деятельностью на Манхэттене южнее 96-й улицы (а это значительная часть Манхэттена), а также те, у кого аренда помещения в год составляет минимум $250 тыс., обязаны платить дополнительный налог (commercial rent tax). Ставка составляет 3,9% от аренды.

«Налог на проживание» во Франции, по сути, является дополнительным налогом на недвижимость. Если человек проживает в своем жилье, он платит налог на имущество и налог на проживание. Если же он сдает жилье, то налог на имущество заплатит собственник, а налог на проживание – наниматель. Сумма налога в год варьируется в зависимости от региона – от €478 (для Парижа) до €1190 (для города Амьен на севере Франции).

Налог на роскошь в РФ так и не введен, а вот в Индии с 1 июля шахматы, «Монополия» и другие настольные игры признаны люксовым товаром и облагаются новым бодрым налогом, что, по словам аналитиков, приведет к их подорожанию на 20%.

Также в индийском штате Керала действует налог на фастфуд. Например, заказывая пиццу или бургер, покупатели должны платить сверху 14,5% от стоимости покупки. Крупные сетевые общепиты, такие как Pizza Hut и Burger King, чтобы не отпугнуть покупателей, не включают соответствующую сумму в счет, уверяя, что взяли расходы на себя.

Резюмируя вышесказанное, добавим: российским законотворцам не обязательно ограничиваться лишь дополнительным введением НДС – пространства для фантазии более чем достаточно.