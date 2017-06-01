Некуда спешить

Сроки капремонта перенесены на десятки лет.

Программу капитального ремонта можно назвать одной из самых болезненных тем для россиян. «Платить или не платить?» – важный вопрос, который, как ни странно, до сих пор задают друг другу люди. При этом скандалы вокруг сбора средств на улучшение жилищных условий не прекращаются, а споров о нюансах возникает все больше. На прошлой неделе же выяснилось, что ремонт многоквартирных домов в Самарской области, запланированный на ближайшие год-два, теперь отложен на десятки лет.

Перечень расширяется

Изменения были внесены правительством Самарской области в региональную программу капремонта. Если до этого необходимые работы намеревались провести до 2025 года включительно, теперь ремонт всех нуждающихся домов расписан вплоть до 2055 года. Не подлежит капремонту ветхое и аварийное жилье, так как работы в таких зданиях признаны нецелесообразными. Также ранее в перечне были указаны только первоочередные проблемы дома, решение которых планировалось срочно, теперь же перечисляются все виды надлежащего ремонта.

Узнать, когда возьмутся обновлять крышу и фасад и на какой срок запланирована полная замена коммуникаций, лифта того или иного дома, совершенно не сложно, так как все сведения содержатся в постановлении № 216, подписанном первым вице-губернатором Самарской области 6 апреля.

Однако информация о существовании самого постановления стала широко известна только спустя два месяца. Даже быстро пролистав огромный перечень, невозможно не заметить того, что сроки выполнения работ сильно изменились. Около половины собственников могут рассчитывать на капитальный ремонт своих домов на 5–10 лет позже. Однако количество адресов, напротив которых стоят 2030-е, 2040-е и 2050-е годы – очень большое.

Ремонт затягивается

Интересно, что в одном ряду на капитальный ремонт через 30 лет стоят как только что сданные новостройки, так и ветхие дома, которые едва ли смогут дожить до того момента, когда их очередь наконец настанет. В пресс-службе Фонда капремонта области эту ситуацию объяснили тем, что в связи с изменениями региональное министерство энергетики и ЖКХ Самарской области на основании новой методики разработало балльно-рейтинговую систему. Таким образом, новые сроки капитального ремонта с учетом введенных данных (возраст дома, необходимость ремонта и т.д.) были рассчитаны «специальной программой».

Сдвиг сроков проведения работ действительно впечатляющий: например, внутридомовые инженерные системы и подвальные помещения дома № 5 на бульваре Гая, согласно предыдущему перечню, должны были отремонтировать в 2020–2021 годах. Теперь тольяттинцам, проживающим по этому адресу, придется ждать 2045–2047 годов. Разница – 25 лет!

Взнос растет

Тем не менее от оплаты взносов никто не освобождается. Напротив, размер ежемесячной суммы, собираемой на капитальный ремонт, в Самарской области с 1 июля 2018 года вырастет на 4%. Об этом на заседании правительства Самарской области заявил министр энергетики и ЖКХ Крайнев.

«Да, возможно, увеличение суммы вполне объяснимо, так как повышение происходит каждый год. Однако в связи со сдвигом сроков капитального ремонта на много лет вперед данное заявление вызывает вопросы», – недоумевают администраторы популярного самарского паблика «Наш город».

«Люди как вносили средства на капитальный ремонт, так и должны продолжать делать это. А вот дождутся они преображения своего дома или через 5–10 лет ремонт перенесут снова, неизвестно. К слову, до этого момента жители области оплачивали взносы добросовестно, собираемость на первое марта составила 100%», – рассуждают эксперты.