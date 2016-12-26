Несите ваши денежки. Тольяттинские депутаты выступили за рост тарифов ЖКХ

Правительство РФ утвердило рост коммунальных тарифов на следующий год. Новые расценки вступят в силу 1 июля 2017 года.

Больше всего коммуналка подорожает для жителей Москвы (на 7%), а второе место по России в пока несуществующем рейтинге стоимости услуг ЖКХ, похоже, займет Тольятти. Так, 16 декабря депутаты Гордумы обратились в региональное правительство с предложением увеличить предельный индекс повышения платежей с действующих 4,8 до 6,8%.

Формирование тарифной политики в стране осуществляется на двух уровнях – федеральном и региональном. Государство устанавливает предельные индексы ЖКХ, а областное правительство определяет методику регулирования и устанавливает максимально возможные индексы тарифов для муниципалитетов. Индексация производится ежегодно и определяется путем соотношения платы за коммунальные услуги и затрат на их оказание. Планировалось, что в 2016 году ежегодное повышение тарифов будет последним. В дальнейшем период изменений хотели продлить до трех-пяти лет.

В апреле 2016 года заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин сообщил о том, что принято решение о введении моратория на возможность применения предельно допустимых отклонений выше установленного для региона индекса с целью роста тарифов до экономически обоснованных.

«Такая мера запретит муниципалитетам «кормить» МУПы и ГУПы за счет роста коммунальных тарифов. Коммунальные предприятия должны сами искать внутренние резервы экономии через энергоэффективные мероприятия и должны умерить аппетит в отношении ежегодного роста коммунальных тарифов», – заявил господин Сидякин.

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Однако этим красивым планам не суждено было сбыться. На 2017 год федеральным правительством рост тарифов в Самарской области утвержден на уровне 4,3%. Местным парламентариям эта цифра показалась слишком низкой: 16 декабря в Тольятти состоялось экстренное внеочередное собрание депутатов, по итогам которого было принято решение обратиться в областное правительство с просьбой о дополнительном повышении тарифов на 2,5%. Таким образом, удорожание коммунальных услуг может составить 6,8%.

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Председатель городской думы Дмитрий Микель объяснил спешку в принятии решения поступившим письмом от вице-губернатора Александра Нефедова, который и предложил рассмотреть вопрос об увеличении предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги в нашем городе. В случае положительного решения вопроса Тольятти якобы сможет рассчитывать на инвестиции в модернизацию своей системы отопления. Значительные средства на эти цели пообещало выделить ПАО «Т-плюс» – 2,5 млрд рублей в 2017 году и 2,8 млрд рублей в 2018 году. Большинство депутатов идею с повышением тарифа поддержали. Представители городской мэрии хоть и позитивно оценивают такие намерения, но со скепсисом замечают, что только время покажет, будут ли они реализованы на самом деле.

В этой истории сложно считать совпадением тот факт, что накануне внеочередного собрания Думы Тольятти с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным встретился председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, контролирующий компанию «Т-плюс», которая и является поставщиком тепла в Тольятти и под которую, собственно, «заточена» инициатива депутатов.

Источник «ПН», близкий к ситуации, считает, что подобные кулуарные договоренности в первую очередь направлены на обеспечение финансового благосостояния владельцев ресурсоснабжающих организаций, а повышение тарифов ляжет тяжелым бременем на плечи рядовых горожан, которые не получат ничего, кроме увеличившихся сумм в платежных квитанциях.

Эксперты отрасли сообщают, что затраты на производство и передачу коммунальных услуг в разных регионах отличаются и проверить справедливость расчета тарифов для каждого конкретного муниципалитета – дело трудоемкое. Однако, по разным оценкам, до 20% расходов поставщиков ресурсов вполне можно сократить. «Главная проблема – формирование тарифов от «затрат». В этом случае тарифы обречены на рост, поскольку снижать затраты ресурсникам очевидно не выгодно. Гораздо удобнее держать теплоцентрали и электросети в полуаварийном состоянии, каждый год латать их и этим обосновывать рост расценок», – говорят представители сферы.

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С ростом тарифов в городе предсказуемо растет не только градус напряжения, но и просроченная задолженность. По данным на 1 ноября 2016 года совокупный долг жителей Тольятти по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1,688 млрд рублей, увеличившись за 10 месяцев текущего года на 277 млн.

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Напомним, в октябре этого года правительство России наделило Федеральную антимонопольную службу полномочиями, которые позволят выдавать губернаторам предписания об устранении нарушений при превышении роста коммунальных тарифов над установленными предельными значениями. В свою очередь ведомство заявило о намерении ввести уголовную ответственность за манипуляции с тарифами ЖКХ.

«Постепенно губернаторы понимают, что вводятся другие правила, что так, как раньше, действовать нельзя. А когда примем закон и введем санкцию сумасшедшую, вплоть до уголовной, за неисполнение закона, думаю, что многие перестанут делать то, что они делают сейчас», – обнадежил тольяттинцев глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.