Новая метла в действии. Прокурор области взялся за Фонд капремонта

«Использование региональным оператором средств собственников жилых помещений для извлечения доходов в собственных интересах не отвечает целям создания указанной некоммерческой организации и прямо нарушает интересы собственников жилых помещений».

Новый прокурор Самарской области Константин Букреев, судя по всему, довольно быстро понял, какое благодатное поле вошло в зону его контроля, и незамедлительно приступил к «сбору урожая». Первый плод, можно сказать, сам лег в руки государственного советника юстиции: проверка в горячо любимом жителями губернии Фонде капремонта выявила нарушения на сумму более чем в 83 млн рублей. Представление об устранении нарушений закона в деятельности ФКР уже поступило на имя губернатора и председателя попечительского совета фонда Николая Меркушкина.

Прокурорская проверка обнаружила целый букет системных нарушений в работе регионального оператора, причем самым незначительным оказалось существенное нарушение сроков подготовки предложений собственникам квартир о проведении капремонта. В результате этого нарушения программа, утвержденная приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области о проведении капремонта от 4 декабря 2014 года, оказалась сорвана, а жилищные права граждан ущемлены.

«Из запланированных к ремонту в 2014–2015 годах 1716 домов на общую сумму финансирования 4793 млн рублей к началу 2016 года работы были завершены только на 1010 объектах на общую сумму 2686,5 млн рублей», – говорится в представлении. По мнению областной прокуратуры, подобный результат стал возможным из-за неисполнения ФКР обязанностей, предусмотренных Жилищным кодексом РФ и законом Самарской области № 60-ГД «О системе капитального ремонта».

Однако более серьезным проступком оказался установленный прокуратурой области факт незаконного использования региональным оператором средств фонда капремонта на собственные административно-хозяйственные нужды. Это, кстати, жилищным законодательством РФ вообще не допускается, особенно если дополнительные средства получены в результате набежавших процентов от их размещения в банках региона. Напомним, речь идет о «добровольных» взносах жителей губернии.

«Вопреки требованиям ст. 170, 179 ЖК РФ доходы, полученные в качестве процентов от размещения в банке средств фонда, сформированного из взносов собственников жилья, региональный оператор расходовал на собственные административно-хозяйственные нужды, в том числе на оплату труда, аренду и содержание помещения, налоги, разработку программного обеспечения и прочее», – говорится в представлении прокурора. В 2015 году доход ФКР от полученных процентов составил 45,582 млн рублей, а в 2016 году еще 37,454 млн. Таким образом, общая сумма незаконно полученных доходов составила более 83 млн рублей.

«В этой связи можно предположить, почему ФКР не соблюдал сроки, – комментируют эксперты. – Для того чтобы проценты набежали, необходимо определенное время».

«Использование региональным оператором средств собственников жилых помещений для извлечения доходов в собственных интересах не отвечает целям создания указанной некоммерческой организации и прямо нарушает интересы собственников жилых помещений», – лаконично выражает свою мысль Константин Букреев. Прокурорская проверка также выявила и органы, которые способствовали процветанию данных нарушений в деятельности ФКР. Это, прежде всего, попечительский совет, председателем которого является губернатор Меркушкин, и Государственная жилищная инспекция.

«В 2015 году заседания попечительского совета ФКР не проводились ни разу, что указывает на неэффективность деятельности управленческого органа некоммерческой организации капремонта, – следует из прокурорского документа. – В августе-октябре 2016 года Госжилинспекция Самарской области проявила бездействие по выдаче фонду обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, что способствовало халатному отношению регионального оператора к реализации возложенных на него функций».

Вслед за этими событиями вскрыть нарушения в деятельности регионального оператора поспешил местный Госфинконтроль. Официально мероприятие в отношении ФКР было назначено в связи с поступлением из органов прокуратуры обращения граждан, сообщивших о завышении стоимости работ и строительных материалов, приобретенных в рамках договоров на капремонт трех многоквартирных домов в Самаре.

Как сообщает пресс-служба Госфинконтроля, установлено, что Фондом допущено неправомерное использование средств в результате приемки и оплаты фактически не выполненных подрядчиками работ, а также завышение стоимости работ и материалов в результате несоблюдения требований по применению единичных расценок и сметных нормативов. Вызывает интерес скорость, проявленная ФКР для устранения нарушений: буквально сразу после проверки подрядчики возвратили излишне перечисленные денежные средства на общую сумму 3,5 млн рублей.

И в завершение несколько слов о новом прокуроре. Константину Букрееву 37 лет, и он считается одним из самых молодых руководителей управления Генеральной прокуратуры РФ. С 2005 по 2007 год возглавлял районную прокуратуру Хабаровска. 11 июня 2016 года президент РФ присвоил Букрееву очередной классный чин – государственный советник юстиции второго класса. Звание соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. До назначения в Самарскую область он возглавлял управление Генеральной прокуратуры РФ по Центральному федеральному округу.

По мнению наблюдателей, назначение Букреева в область было связано с необходимостью более жесткого контроля над ситуацией законности использования бюджетных средств при подготовке к ЧМ‑2018. «Это нормальная схема – присылать в регион нового прокурора, чтобы не происходило сращивания главы надзорного ведомства с олигархическими и прочими элитами», – считают эксперты.