Очень странные дела. Сохранит ли Кобенко пост министра области?

Поддержка Дворковича казалась настолько значимой, что в правительстве области поспешили провести ротацию кадров еще до официального заявления о победе Кобенко в конкурсе.

Громкий анонс в СМИ о карьерном скачке вице-губернатора Александра Кобенко и последовавшее за этим тихое возвращение в самарскую гавань создали некий информационный вакуум: никто официально не давал подробных комментариев. Между тем в сети активно обсуждают информацию, что Кобенко может не удержаться и в привычном для него кресле министра: кандидат, претендовавший на государственный пост, которого затем якобы «завернула» ФСБ, так или иначе создает определенные риски для губернатора. Так что же могло стать причиной внезапной остановки его карьерного лифта? Разбираем существующие версии.

Несмотря на то, что информация о реакции ФСБ на кандидатуру Кобенко прошла еще в середине декабря прошлого года, а новый глава РВК был назначен вообще за несколько дней до 2017-го, тема все еще продолжает оставаться актуальной. Последняя информация, которой поделился с «ПН» источник, близкий к властным структурам, заключается в том, что губернатор якобы не горит желанием оставить за Кобенко кресло министра экономического развития области. Сомнения эти настолько сильны, сообщает тот же источник, что по внутренним документам регионального правительства Кобенко значится врио министра.

«Кобенко в свое время пошел на риск, поставив на карту все, что имеет, – рассуждает источник. – После такого разворота нельзя просто взять и вернуться, и он это прекрасно понимает. Сохранение или потеря когда-то столь привлекательного для него поста министра – это всего лишь вопрос времени».

Так что же все-таки могли предъявить Кобенко в ФСБ?

Версия первая: будущий кандидат заручился поддержкой Аркадия Дворковича, решив, что тыл в ФСБ ему уже ни к чему. «Видимо, поддержка вице-премьера правительства РФ казалась на тот момент настолько значимой, что в Белом доме Самарской губернии поспешили провести ротацию кадров еще до того, как Дворкович сообщил журналистам о победе Кобенко на конкурсе на замещение поста генерального директора Российской венчурной компании. Тогда исполняющим обязанности регионального министра экономического развития, инвестиций и торговли «до момента принятия соответствующего решения губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным» был назначен заместитель Кобенко Михаил Жданов. Все ждали подготовки директивы совета директоров РВК на назначение Кобенко на эту должность. Ждать результата пришлось довольно долго – почти два месяца шло согласование кандидатуры на тот момент уже экс-министра области.

«Несмотря на заявления Кобенко о выходе из офшоров еще до своего назначения на пост министра, возможно, он все-таки сохранил какие-то зарубежные счета и активы. Представителю ФСБ не составило труда их разыскать и предъявить экс-министру», – рассказывает источник.

Вторая версия – внезапное задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который находится сегодня под домашним арестом в рамках уголовного дела о взятке с вымогательством. Эта громкая история случилась как раз в период согласования кандидатуры Кобенко. Как стало известно позже, Улюкаев не единственное лицо, в отношении которого велась разработка, в длинном списке также присутствовал и вице-премьер Аркадий Дворкович. Логично предположить, что в связи с громким делом все назначения, которые прошли согласование у Дворковича (в том числе и кандидатура Кобенко на пост главы РВК), были отменены.

Версия третья: уже будучи министром Самарской области Кобенко продолжал заниматься бизнесом со своими партнерами. К примеру, известно, что в свое время он являлся бенефициаром группы компаний «Посадский», которая владела одноименной сетью супермаркетов. В свое время оборот этой компании превышал 2 млрд рублей. Возможно, именно министерское покровительство позволило тогда ООО «ШЭД» и ООО «Паритет-Недвижимость» (входили в ГК «Посадский») взять крупные кредиты в Сбербанке и Россельхозбанке. Предприняло попытку войти в реестр кредиторов ШЭД и действовавшее тогда ООО КБ «Эл банк». Однако суды отказали банку Волошина и не включили его в реестр. В результате банкротства этих ООО финансовые институты потеряли более 400 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ на август 2011 года, Кобенко и его бизнес-партнер Сергей Чаплыгин числились учредителями ООО «Инвест-Альянс». Сергей Чаплыгин известен еще и как председатель совета директоров ЗАО ФСК «Лада-Дом». По словам участников рынка, Кобенко и после 2012 года (год его назначения министром) управлял бизнесом вместе с Чаплыгиным: негласное участие министра в ФСК «Лада-Дом» хорошо известно всем, кто работает на строительном рынке региона.

Еще один интересный факт: Кобенко – единственный министр областного правительства, получивший право доступа в закрытый тольяттинский Ротари-клуб.

Вот такие странные дела. В итоге Кобенко пришлось по-тихому вернуться в родные пенаты, а новым гендиректором РВК стал экс-заместитель министра образования Повалко. О деятельности несостоявшегося кандидата после его возвращения известно немного. 5 декабря он принял участие в совещании, посвященном созданию и развитию ТОР «Тольятти», а затем вместе с другими членами областного правительства слушал послание губернатора в самарском Театре оперы и балета.