Операция «Ликвидация»

Министерствам сократят полномочия.

В течение всего 2017 года Россия живет в ожидании государственной реформы, разработкой которой занимается Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. И вот, похоже, момент истины настает: на минувшей неделе ЦСР представил президенту страны предложения о системной оптимизации полномочий органов власти, суть которой сводится к ликвидации дублирующих функций госорганов. Почему это так важно – в логической цепочке «ПН».

1. Что произошло?

Алексей Кудрин, возглавляющий Центр стратегических разработок, предложил Владимиру Путину начать госреформу в стране с сокращения полномочий министерств и функций чиновников. Эта мера рекомендована вместо традиционных увольнений, поскольку все прежние попытки уменьшить число чиновников и расходы на них привели к обратному эффекту. Поданным экспертов НИУ ВШЭ, с 2003 года число функций министерств и служб выросло почти в два раза – с 5300 до 10 425 к концу декабря 2016 года.

2. А госаппарат действительно сокращали все это время?

Судя по отчетам, да. Вот, например, 2010 год. Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом, поручил сократить госслужащих на 20%. В 2014 году уже в статусе председателя правительства он снова призвал уменьшить госаппарат, а в конце 2015 года подписал постановление о сокращении с 2016 года чиновников на 10%. По данным Росстата, число госслужащих в последние годы действительно становилось меньше, однако это не повлияло на размер госаппарата, указывают эксперты ВШЭ. И даже если в 2018 году будут приняты все решения по сокращению госрегулирования – уменьшению числа проверок, исключению лишних госуслуг – госсектор продолжит расти теми же темпами.

3. И сколько чиновников в нашей стране сегодня?

Росстат называет скромную цифру в 1,1 млн человек. Но в любом министерстве есть секретари, уборщицы, работники столовых, водители и другие «нечиновники», получающие зарплату из бюджета. Если посмотреть, сколько людей физически находится в зданиях с гербом и флагом, то на одного настоящего чиновника приходится как минимум двое помощников (такую пропорцию вывел журнал «Вопросы экономики»).

Есть и замаскированные чиновники: многие организации называются по-хитрому, например, концерн с частичным госучастием. На деле эта «частичность» является полным содержанием штата на бюджетные деньги. Статистика, похоже, не успевает не только за мимикрирующими служащими, но и не учитывает «новообразования», растущие в России как грибы. Вот так в итоге и вырисовывается умопомрачительная цифра: 108 чиновников на 10 тыс. населения.

4. А что с данными по Самарской области?

По данным Росстата за 2016 год, в территориальных отделах федеральных органов исполнительной власти числилось 7622 человека, в органах местного самоуправления – 6312, в правительстве Самарской области – 3080 человек.

Средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти в 2016 году составляла 35 169 рублей в месяц (на 16% больше, чем в 2015 году), в правительстве области – 56 976 рублей (+7%), в муниципалитетах – 35 279 рублей (+0,02%).

Как и год назад, уровень зарплат госслужащих Самарской области – на втором месте в ПФО. Первое – у чиновников правительства Оренбургской области (58 725 рублей в среднем). Но зарплаты самарских госслужащих были выше, чем в среднем по России – 56 520 рублей.

5. В России всегда было так много госслужащих?

В XVII веке государевых людей было около 15 тыс. на всю страну. В 1698 году один служащий приходился на 2250 жителей России (из расчета 11,2 млн человек населения, по сведениям на 1678 год). Когда в XVIII веке создали местные административные центры, это привело к резкому увеличению числа учреждений, особенно местных. По сравнению с 1698 годом практически в два раза – с 360 до 700. Логично предположить, что вследствие почти двукратного увеличения числа учреждений примерно в такой же пропорции должна была возрасти и численность бюрократии, но этого не произошло. Сокращение рядов бюрократии при расширении сети учреждений и усложнении делопроизводства говорит о том, что ход новой административной машины обеспечивался за счет интенсификации труда исполнителей. Кстати, примерно это и предлагает сделать сегодня Кудрин.

6. Так, а вот с этого момента, пожалуйста, подробнее.

Пожалуйста. Сейчас работа в госорганах построена так, что большинство сотрудников занимаются не основной деятельностью, а типовой: осуществляют закупки, ведут бухучет, обеспечивают органы власти кадрами. В некоторых службах число таких сотрудников даже превышает число чиновников, занятых содержательной работой. Есть много должностей, функционал которых уже ушел в прошлое. Кто-нибудь сможет сейчас сказать, что делают полпреды и их аппараты в федеральных округах? Или почему, например, Дальний Восток нужно непременно развивать с помощью отдельного министерства? Зачем тогда нужны губернаторы и вышеупомянутые полпреды? В стране, где нет государственной монополии на производство алкоголя, действует Росалкогольрегулирование. В 2015 году, в разгар кризиса, у нас создали очередное ведомство: Госкорпорацию по поддержке малого и среднего бизнеса.

Поэтому единственный выход – сокращать не только штат чиновников, но и функции министерств и ведомств, считают в ЦСР.

7. И как это сделать?

Избавиться от неэффективности госуправления ЦСР предлагает с помощью инвентаризации – создания единого реестра полномочий органов власти на федеральном уровне. Это поможет убрать дублирующие функции органов власти, когда, например, ветеринарный надзор проводят и Россельхознадзор, и региональные контролеры, а для получения разрешения на сбросы загрязняющих веществ в воду нужно обратиться в Роспотребнадзор, предварительно утвердив нормативы этих сбросов в Росводресурсе, но перед этим получить согласование того же Росприроднадзора. Однако это решение предполагает появление еще одного надзорного ведомства – вот такой замкнутый круг.