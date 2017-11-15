Оценили стартовые возможности

Бюджет Тольятти на 2018 год принят в первом чтении.

На минувшей неделе городские власти утвердили основные параметры бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Запланированные на следующий год доходы по сравнению с предыдущим периодом выросли на 3%, дефицит снижен более чем на полмиллиарда рублей. Что касается расходов, в приоритете по-прежнему остается социальная сфера города, на которую приходится почти половина всех бюджетных затрат.

8 ноября проект главного финансового документа Тольятти был вынесен на утверждение депутатами городского парламента. Его обсуждение в рабочем порядке проходило в профильных комиссиях, а затем также по-деловому на заседании думы. В ходе рассмотрения бюджета по отраслям на профильных комиссиях существенных разночтений представленный чиновниками вариант не вызвал. Тем более что принятие в первом чтении предполагает лишь утверждение основных параметров бюджета.

Согласно документу, доходы Тольятти в предстоящем году составят 6,740 млрд рублей, из них собственные – 6,224 млрд. В рамках безвозмездных перечислений город планирует получить 516 млн, но, как показывает практика, данный показатель при дальнейших корректировках бюджета возрастает. Что касается расходов, они запланированы на уровне 6,975 млрд рублей, из них 342 млн – за счет вышестоящих бюджетов. Таким образом, на данном этапе дефицит городской казны на 2018 год составляет 235 млн рублей. По сравнению с текущим годом этот показатель снижен на 542 млн.

По расчетам финансистов, доходная часть бюджета в будущем году вырастет на 3%. Традиционно самые крупные вливания в общегородской кошелек ожидаются за счет поступлений налога на доходы физических лиц. В 2018 году, исходя из прогноза собираемости и темпов роста фонда оплаты труда занятых в экономике на 4,2%, доходы по этому направлению составят 3,233 млрд рублей (51,9%). Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент) спрогнозированы на уровне 342 млн рублей (5,5%), земельный налог – 895 млн (14,4%), доходы от использования имущества – 775 млн рублей (12,5%).

Власти не скрывают, что ситуация с наполняемостью городской казны сложная. А потому приоритетом в работе с доходами на предстоящий период чиновники определили повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений. Усилия будут сконцентрированы на расширении налоговой базы, сокращении задолженностей перед бюджетом, проведении претензионно-исковой работы по налоговым и неналоговым доходам, инвентаризации муниципального имущества и т.д.

В условиях непростой экономической ситуации администрация уже провела предварительную работу по возможной оптимизации расходов и «ужала» их по максимуму. В результате затраты практически по всем распорядителям бюджетных средств были снижены. Несмотря на это, социальная направленность бюджета под сомнение не ставится. Он по-прежнему остается ориентированным на приоритетные для большинства горожан направления. Так, львиная доля расходов – порядка 2,6 млрд рублей – будет направлена на образование, на сферу ЖКХ придется 660 млн, на культуру – 306 млн, на социальную политику – 221 млн, на физкультуру и спорт – более 19 млн рублей. Стоит отметить, что при планировании бюджета сохраняется программный метод финансирования: почти 90% расходов в 2018 году будут направлены на реализацию 26 муниципальных программ.

Одной из важнейших для властей остается задача по снижению уровня долговой нагрузки на город. Не секрет, что размер муниципального долга в Тольятти год от года растет, и, по прогнозам, к концу 2018 года этот показатель достигнет 6,129 млрд. Расходы на его обслуживание выльются в сумму 557 млн рублей.

С целью снижения стоимости обслуживания муниципального долга администрация договаривается с банками о снижении процентной ставки по действующим контрактам. В частности, департаментом финансов достигнута договоренность с ПАО Сбербанк о снижении процентных ставок с 9,1–9,5% годовых до 8,8% уже с 3 ноября текущего года. Кроме того, успешно действует механизм по привлечению бюджетных кредитов, благодаря чему только в текущем году властям удастся сэкономить для бюджета более 32 млн рублей.

Как отметил глава Тольятти Сергей Анташев, утвержденный в первом чтении документ демонстрирует стартовые возможности городского бюджета. Теперь предстоит сложная и кропотливая работа согласительной комиссии, в ходе которой основные параметры будут проработаны детально в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. На этом этапе свои предложения по отдельным направлениям и корректировкам в бюджет смогут внести и депутаты гордумы. В условиях, когда расходная часть сжата до предела, остается продолжать работу над увеличением собственных доходов городской казны. А также рассчитывать на финансовую поддержку регионального правительства, объемы которой будут определены после окончательного утверждения областного бюджета.

Мероприятия плана по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти, включенные в проект бюджета 2018–2020 гг.:

189,7 млн рублей – строительство выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном;

8 млн рублей – реконструкция МАУИ «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (корпус на ул. Свердлова, 11а);

7 млн рублей – привязка повторно применяемой документации для строительства общеобразовательной школы на 1,6 тыс. мест в 20 квартале Автозаводского района;

5,9 млн рублей – корректировка проектной документации по реконструкции и строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова;

1,5 млн рублей – корректировка проектной документации по строительству автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной.