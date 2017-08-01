Придать новый вектор

В Тольятти завершается формирование советов микрорайонов.

Максимальное количество проблем находится в непосредственной близости от обычного горожанина: разбитая дорога, неухоженный двор, необустроенные детские сады и школы. В связи с этим руководство области запустило программу создания общественных советов микрорайонов (ОСМ). По функциям эти советы во многом схожи с давно зарекомендовавшими себя общественными советами районов и кварталов. Однако новый орган самоуправления должен привлечь к решению сложных ситуаций намного больше граждан. Эти ячейки будут более мелкими, что позволит им гораздо мобильнее и острее фокусироваться на конкретной задаче.

28 июля состоялась встреча вице-губернатора Дмитрия Овчинникова и представителей городской администрации во главе с Сергеем Анташевым с активом создающихся общественных советов микрорайонов и территориальных органов самоуправления Тольятти.

Общественные советы районов работают в Тольятти с 2013 года. За прошедшее время данный формат самоуправления достаточно хорошо себя зарекомендовал. По словам вице-губернатора Дмитрия Овчинникова, перед руководством города и области стоит задача не просто заменить один вид общественного контроля другим, а переформатировать его, сохранив накопленный огромный опыт.

«Говоря о создании общественных советов микрорайонов в Тольятти, мы предполагаем, что эта задача более легкая, чем в других городах, и одновременно более сложная. Тольятти имеет богатый опыт в этом вопросе, что, конечно же, должно здорово помочь в новом деле. Но, с другой стороны, создавая новый орган самоуправления, мы обязаны не растерять то, что с таким трудом наработано. Именно на Тольятти начиная с 2013 года была апробирована инициатива губернатора, и мы увидели, как грамотно и системно работает общественный контроль. Тольяттинцы активно вовлекаются в дела администрации города, и теперь главное – не разрушить эту работу, а придать ей новый вектор», – сказал вице-губернатор.

По словам представителей городской и областной администрации, тольяттинская модель, созданная в 2013 году, послужила основой для дальнейшего продвижения программы по всей области. Так, в Самаре уже начали свою работу 355 советов микрорайонов, и представители областной столицы не скрывают, что во многом берут пример с нашего города.

Тольятти поделили на 85 микрорайонов, и сейчас ведутся активные приготовления к началу работы советов. Был создан реестр активных граждан: данный список определяет конкретных горожан, готовых работать на благо города. Также была создана нормативная база. В настоящее время согласование проходит последний правовой документ, определяющий работу непосредственно руководителей территориальных ячеек. Все остальные нормативы (включая те, что определяют границы микрорайонов, правовое обоснование работы актива) утверждены.

«Работы по созданию нормативно-правовой базы можно считать завершенными, – сказал глава города Сергей Анташев. – В данный момент ведется активное согласование кандидатур в члены координационных советов, готовятся списки кандидатов в руководители микрорайонов. В ближайшее время будет организовано обучение тех, кто изъявил желание участвовать в программе. После этого пройдет конкурс, который и определит, кто станет руководить микрорайонами».

Как оказалось, желающих возглавить новые территориальные образования немало. Это и председатели ТОСов, и депутаты городской думы, и их помощники, и участники общественного совета Тольятти. Ряды активных граждан пополнили представители различных общественных организаций.

«Когда-то президент поставил задачу – создать такую систему местной власти, до которой любой человек может дотянуться рукой. Сегодня жителей Тольятти волнуют совершенно земные проблемы: у них не горят лампочки в подъездах, не убираются дворы, не вывозится мусор. И если нам удастся создать такую систему муниципальной власти, которая будет адекватно, четко и быстро реагировать на запросы населения, то, конечно, это снимет большинство подобных проблем», – подытожил Сергей Анташев.

В состав каждого ОСМ войдут активные жители (в среднем 200–250 человек), а руководить их работой будет координационный совет. В задачи ОСМ войдут мониторинг всех основных видов работ по формированию комфортной городской среды, содействие в привлечении внебюджетных средств на развитие территории, объединение жителей микрорайона для решения самых злободневных вопросов.