Пять шагов, которые изменят город. Тольяттинцы включаются в программу благоустройства повседневности

Работы по благоустройству города не ограничатся пятью указанными объектами, но именно на них будет сфокусировано внимание в ближайший год.

13 февраля мэр города Сергей Андреев представил общественности «5 шагов благоустройства повседневности» – концепцию, которая является частью большого проекта «Четвертое рождение Тольятти». В основе ее лежит задача развития пяти центральных объектов городского пространства, каждый из которых был определен совместно с жителями, голосовавшими на сайте моногорода.рф. «Залогом преображения нашего города является участие самих горожан в выработке идей благоустройства, – отметил мэр. – При дальнейшем активном участии тольяттинцев можно сделать намного больше. В этом и заключается смысл реализации проекта».

В нашем городе началась активная фаза реализации части большого проекта «Четвертое рождение Тольятти» – концепции «5 шагов благоустройства повседневности», которая заключается в развитии среды для комфортного и разностороннего досуга жителей.

Концепция была разработана специально для моногородов институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Сколково, Москва). Основная идея заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки заметно преобразить пять общественных зон города при непосредственном участии его жителей. «Чем больше людей будет участвовать в создании объектов, тем полноценнее они будут использоваться в дальнейшем», – уверены разработчики концепции.

Для сбора предложений по благоустройству был запущен сайт моногорода.рф, где тольяттинцы проявили себя одними из самых активных участников. Они предлагали объекты для программы благоустройства и голосовали за их включение в концепцию. В результате были выбраны пять масштабных и значимых для города проектов, представляющих все районы Тольятти, реализация которых намечена на 2017–2018 годы. По словам представителей мэрии, за каждым проектом стоит реальная группа горожан, заинтересованная в его развитии.

Теперь подробнее о самих шагах. Первый носит название «Сегодня в центре» и предполагает благоустройство оживленного общественного пространства, где пересекаются большие потоки людей. Таким местом, по мнению большинства проголосовавших, является территория между улицей Революционной и парком Победы, которую еще называют «территория заброшенных фонтанов». В результате преобразования этот участок города должен стать современным парком имени 50-летия АВТОВАЗа.

«У нас есть проект, работы по которому начнутся уже в этом году, – отметил мэр Андреев. – Разработка его в свое время велась областью, городом и заводом, сейчас проект входит в программу «50-летие АВТОВАЗа». В ее рамках на благоустройство ландшафта и территории парка выделено 180 млн рублей. Тем не менее мы рассчитываем, что неравнодушные горожане проявят активность и поучаствуют в работах, не требующих особой квалификации».

Второй шаг, которому необходимо уделить внимание, – это проекты, связанные с молодежью. Он называется «Будущее есть» и подразумевает строительство в каждом избирательном округе 17 универсальных спортивных площадок. Площадки должны помогать молодежи активно проводить досуг, играть в баскетбол, футбол, волейбол. «И самое главное – нам надо не просто их создать, но и наполнить мероприятиями и акциями, благодаря которым эти 17 площадок могли бы комплексно развиваться», – заявил мэр. Курированием работы площадок займется руководитель управления физкультуры и спорта Александр Герунов: он привлечет спортивные организации города, для того чтобы на площадках периодически проходили соревнования между горожанами разных возрастов. Бюджет строительства каждой площадки составляет около 5 млн рублей: за эти деньги город получит качественные объекты с долговечным покрытием и современным спортивным инвентарем.

Третий шаг – «Найди прошлое и гордись им» – нацелен на обновление городских достопримечательностей. «Больше всего сплачивает горожан наше природное богатство – лес. В этой части мы хотим предложить мероприятия, направленные на обустройство рекреационных лесных зон», – пояснил мэр. Речь идет о территории, где происходит соприкосновение леса с жилыми районами, то есть первые 150 м при вхождении в лес. Эту полосу решено благоустроить и сделать комфортной для отдыха горожан.

По словам исполнительного директора ГБФ «Фонд Тольятти» Бориса Цирульникова, который примет активное участие в работе, в таких зонах планируется обустроить семейные площадки, где жители могли бы отдыхать и заниматься спортом. Помимо этого, вместе с партнерами и волонтерами продолжится работа по посадке леса. «Еще надо высадить около 200 га, – отметил директор «Фонда Тольятти». – В прошлом году по программе «Наш лес» было посажено 50 га, я вижу, что и 200 га мы осилим».

Благоустройство лесных территорий для семейного отдыха город будет создавать на привлеченные внебюджетные средства. «Сколько мы сможем собрать и сколько сможем сделать, зависит от всех нас», – отметил мэр.

В рамках четвертого шага благоустройства «Фокус внимания – социальный объект» будет отремонтирован фасад ДК «Русич» в микрорайоне Шлюзовой. Проект планируется создать на средства области: уже достигнута договоренность о выделении на его реконструкцию 50 млн рублей.

Благодаря пятому шагу «Подбери брошенное» предполагается дать новую жизнь объекту, который давно не используется по назначению. В Тольятти таким объектом станет бывший кинотеатр «Пирамида», который будет реконструирован под театр для жителей Автозаводского района – филиал МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова». Площадка перед объектом «оживет» уже в этом году – здесь будет благоустроена территория для театральных фестивалей, мастер-классов и других культурных мероприятий.

«Основной задачей, квинтэссенцией всех этих шагов является создание условий для активности людей – жителей города, – отметил руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов. – Когда мы работали по проекту и думали, как будут привлекаться люди и как будет оцениваться их вклад, стало ясно: эти места не должны быть унифицированы, они должны быть разными, чтобы у жителей Тольятти появилось желание принять участие в создании комфортной для них самих среды. У людей много мнений, и надо их соотнести. И совместная деятельность – одна из главных задач этой программы».

Сергей Андреев подчеркнул, что работы по благоустройству города не ограничатся пятью указанными объектами, но именно на них будет сфокусировано внимание в ближайший год.

«За каждым из проектов стоит группа горожан. Это выявилось по голосованию на сайте и ранее высказанным инициативам. Мы бы очень хотели, чтобы жители активно включались в эту деятельность, вносили свои предложения по созданию объектов. Чем больше людей будет участвовать в этом процессе, тем эффективнее объекты в результате будут использоваться. В свою очередь, мы будем информировать население, как, когда и где можно поучаствовать в реализации инициатив. Потому что город – это наше общее дело», — убежден мэр.