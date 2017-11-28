Рутений и другие случаи

Которые советское и российское руководство скрывали от граждан.

Заявление Росгидромета о выявлении в конце сентября этого года экстремально высокой концентрации радионуклида рутений-106 в 100-километровой зоне вокруг ПО «Маяк» (Челябинская область) стало причиной для паники, распространившейся среди жителей Урала. Градус настроений подогревал факт категорического опровержения информации о выбросах региональными властями и ГК «Росатом». 26 сентября радиоактивное облако прошло по близкой к Самаре Бугульме, а через несколько дней оказалось в Волгоградской области. Утверждения ответственных чиновников, что облако не задело Самарскую область, могут оказаться несостоятельными. Но узнаем мы об этом нескоро.

В конце сентября в Челябинской области произошел выброс рутения-106 (Ru-106) – радиоактивного изотопа рутения. 21 ноября, спустя почти два месяца после техногенного события, Росгидрометцентр подтвердил информацию о выбросе. В сводке, приведенной на сайте ведомства, сообщается, что содержание рутения в пробах со станций Аргаяш и Новогорный, рядом с которыми находится химический комбинат «Маяк», в конце сентября – начале октября превышало радиоактивный фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз соответственно. При этом администрация предприятия уверяет, что «Маяк» тут совершенно ни при чем и загрязнение атмосферы не связано с его деятельностью.

Первыми же о выбросе рутения-106 заявили европейские мониторинговые станции в начале октября: они зафиксировали превышение содержания радиоактивного изотопа в воздухе в нескольких странах Европы. Затем немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите предположило, что источник выброса радиоактивного изотопа находится в России, на территории Южного Урала. В «Росатоме» эту версию назвали несостоятельной и отметили, что радиационная обстановка вокруг атомных объектов в норме.

После этих заявлений, в октябре, Челябинск неожиданно окутал смог, сопровождавшийся едким запахом, который держался около двух недель. Горожане жаловались на головные боли и одышку, а местные власти в ответ советовали не покидать свои дома. 19 октября власти Челябинской области подтвердили наличие рутения в воздухе, в связи с чем правительство региона собралось на экстренное заседание. Рутений-106 – это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе.

Очевидно, что тотальная секретность в отношении техногенных катастроф досталась России по наследству от СССР: сверхдержава предпочитала умалчивать о многом в своем стремлении сохранять у жителей страны ощущение полной безопасности. В наше время власти, вероятно, не хотят добавлять головной боли россиянам, ежедневно борющимся с экономическим кризисом. Ну и выборы на носу опять же.

Самой крупной была Чернобыльская авария 1986 года. Суммарное число умерших от радиационного облучения на Чернобыльской АЭС составляет примерно 600 тыс. человек. Об этой аварии всему миру стало известно в считанные часы: скрыть катастрофу такого масштаба было невозможно. Но жители СССР услышали слово «Чернобыль» только через девять дней после случившегося.

А первая в истории нашей страны радиационная авария произошла в 1957 году: на том самом химкомбинате «Маяк» в Челябинске-40 взорвались ядерные отходы, погибли люди.

Взрыв, оцениваемый в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, произошел в емкости для радиоактивных отходов: вышла из строя система охлаждения. Но это – официальная версия. По неофициальной, в бак-испаритель с горячим раствором нитрата плутония по ошибке добавили раствор оксалата плутония. Это привело к выделению большого количества энергии, перегреву и взрыву емкости, содержащей радиоактивную смесь. Емкость, находившаяся в бетонном каньоне на глубине 8,2 м, была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр и весом 160 тонн отброшено на 25 метров; в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ (для сравнения: во время Чернобыльской аварии было выброшено примерно 380 млн кюри, то есть примерно в 19 раз больше). В зоне радиационного загрязнения оказалась огромная территория, включавшая три области – Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую.

Сведения о катастрофе власть скрыла как от населения страны, так и от жителей Урала, оказавшихся в зоне радиоактивного загрязнения. Мерцавший оранжево-красным светом столб дыма и пыли высотой до километра в газетах называли «редким в наших краях полярным сиянием».

В 1960 году произошел взрыв баллистической ракеты на Байконуре. Это была одна из самых крупных катастроф, случившихся на космодроме в советский период. 24 октября готовилась к запуску принципиально новая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-16. Как это часто случалось в советской истории, хотели сделать подарок к очередной годовщине Октябрьской революции, осуществить первый пуск до 7 ноября. В спешке были допущены нарушения правил техники безопасности. В результате во время испытаний произошел преждевременный запуск двигателя и взрыв ракетного топлива. Сгорели и позже скончались от ожогов и ран, по разным данным, от 92 до 126 человек.

1979 год – столкновение авиалайнеров над Днепродзержинском. Эта авиакатастрофа – одна из крупнейших в истории авиации: по числу жертв в истории СССР она занимает второе место, а среди столкновений самолетов в мире – третье. В небе над Днепродзержинском (Украинская ССР) столкнулись два самолета Ту-134 авиакомпании «Аэрофлот» (рейсы Челябинск – Кишинев и Ташкент – Минск), в результате погибли все находившиеся на них 178 человек. Среди погибших оказались 17 игроков узбекского футбольного клуба «Пахтакор». В тот день в Харьковском центре управления, в нарушение инструкций, на наиболее напряженном секторе находился неопытный диспетчер. Авиакатастрофа не получила огласки в СССР – только в газете «Советский спорт» была помещена крохотная заметка о гибели «Пахтакора».

1983 год – гибель теплохода «Александр Суворов». Круизный теплоход, шедший по маршруту Ростов-на-Дону – Москва на максимальной скорости (25 км/ч) вошел под несудоходный пролет Ульяновского моста через Волгу и по инерции прошел за мостом еще 300 метров. В результате у судна была буквально срезана вся верхняя часть: рубка, кинозал, дымовые трубы. Ситуация усугубилась тем, что в это время по мосту шел грузовой поезд. Из-за столкновения теплохода с мостом часть вагонов опрокинулась, и их груз (уголь, зерно, бревна) высыпался на теплоход, увеличив количество жертв. Число погибших, по официальным данным, составило не меньше 200 человек, так как большая часть пассажиров находилась на верхней палубе – в кинозале и на танцплощадке. Одной из главных причин трагедии, происшедшей в темное время суток, было отсутствие сигнальных огней на мосту.

1989 год. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов (Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск) произошел мощный взрыв. Из 1370 пассажиров (среди них были 383 ребенка) погибли 575 человек, из них 181 – дети; ранены 623 человека. Эта катастрофа – крупнейшая в истории отечественного железнодорожного транспорта. Взрыв был такой силы, что ударной волной выбило стекла в соседнем городе Аше, расположенном более чем в 10 км от места происшествия, а огненный столб был виден за 100 км.

Разрушительный взрыв вызвала пробоина диаметром в полтора метра, образовавшаяся на проложенном неподалеку трубопроводе Западная Сибирь – Урал – Поволжье, по которому транспортировали сжиженную газобензиновую смесь. Вышедший через пробоину газ скопился в низине неподалеку от железнодорожного полотна. Часть вагонов разорвало в клочья, остальные сгорели. Полностью событие, конечно, скрыть не удалось, но наиболее полная информация об этой аварии была раскрыта уже в постсоветский период.

В число техногенных катастроф современного российского периода, правда о которых либо скрывалась, либо была озвучена частично, можно включить гибель в 2000 году атомной подлодки «Курск», взрыв метана на шахте «Ульяновская» 2007 года, аварию на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, аварию на шахте «Распадская» 9 мая 2010 года и катастрофу с Boeing 777 в Донецкой области 2014 года, которая стала крупнейшей авиакатастрофой XXI века и на постсоветском пространстве.