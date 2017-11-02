Сильное звено

Благоустройство на контроле горожан.

От того, как выглядят улицы и дворы, напрямую зависит качество нашей жизни. Именно по-этому городские власти уделяют особое внимание формированию облика города. Мы уже писали, что в Тольятти в этом году развернулась масштабная работа по благоустройству дворов и строительству спортивных площадок. Приемка объектов осуществляется только с участием общественности, а информация о ходе работ максимально открыта для жителей: на сайте городской администрации размещены подробные сведения о каждом объекте с указанием стадии выполнения работ и фотографиями с места проведения благоустройства (до и после).

Напомним, муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015–2024 годы», предусматривающая комплексный подход к формированию внутри-квартальных территорий и обустройству рекреационных центров и мест отдыха, была разработана в 2013 году. За сравнительно небольшой период с 2015 по

2016 год в Тольятти установили 158 детских и 59 спортивных площадок, отремонтировали 244 дворовые территории. В этом году в программу «Формирование современной городской среды» включены 225 объектов. Из них 142 готовы на сто процентов, 57 дворовых территорий – в стадии завершения. Завершается также строительство 17 спортивных площадок (12 находятся на территории образовательных учреждений, еще пять – на территориях общего пользования).

Особенностью реализации программы благоустройства города в этом году является участие активных тольяттинцев в мероприятиях по выбору видов работ и приемке готовых объектов. На днях в администрации Тольятти прошел еженедельный обучающий семинар для управляющих микрорайонами, две недели назад приступивших к своей работе, и актива ОСМ. Участники встречи обсудили механизмы участия граждан в приемке работ, которые выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Тема не нова, но как никогда актуальна: именно сейчас сдача объектов благоустройства находится в активной фазе.

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Гришин напомнил участникам семинара об основных задачах, которые специалистам администрации необходимо решить до конца года совместно с общественными советами микрорайонов.

– Сегодня специалисты администрации внимательно подходят к приемке работ: еженедельно проводят объезды, проверяют готовность площадок, контролируют подрядчиков и управляющие компании, чтобы они успели сдать объекты вовремя, – пояснил Гришин.

По словам управляющих микрорайонами, они быстро включились в процесс и вместе с активистами своих ОСМ участвуют в приемке выполненных работ.

– Мы с инициативной группой встретились со старшими по домам, составили социальный паспорт микрорайона, сейчас вместе с координационным советом микрорайона готовим заявки на участие в программе благоустройства на следующий год, – рассказала Лариса Репина, управляющая микрорайоном 14 Комсомольского района. – За это время мы дважды участвовали в приемке дворов. работы по одному адресу мы не приняли: там внутриквартальное асфальтовое покрытие было положено с нарушениями.

Узнать информацию о готовности объектов благоустройства и график их сдачи сегодня может любой житель города. На сайте администрации www.tgl.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» (подраздел «Информация о выполнении работ») размещены подробные сведения по каждому адресу. Здесь можно посмотреть перечень выполненных мероприятий, а также отследить, на какой стадии готовности находится объект. Кроме того, на сайте любой желающий может увидеть номер договора, виды работ и количество средств, выделенных на каждый конкретный двор и площадку. Помимо этого, на информационном портале размещены фотографии с места проведения благоустройства – до и после. Здесь же можно найти телефоны председателей многоквартирных домов, в которых осуществляется благоустройство, и подрядчиков, отвечающих за объекты.

Высказать свои замечания и предложения относительно качества и сроков выполнения работ по благоустройству тольяттинцы смогут на встречах с первыми лицами городской администрации. Глава города Сергей Анташев дал поручение своему первому заместителю запланировать встречи с населением в каждом районе Тольятти, чтобы обсудить на них реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». На отчетные мероприятия будут приглашены представители общественности, в том числе старшие по домам тех территорий, где выполнялись работы по благоустройству. Отчет должен коснуться и магистралей. На встречах с жителями планируется подвести итоги работы по благоустройству и обсудить планы на будущий год.

Особенностью реализации программы благоустройства города в этом году является участие активных тольяттинцев в мероприятиях по выбору видов работ и приемке готовых объектов.

Узнать информацию о готовности объектов благоустройства и график их сдачи сегодня может любой житель города. На сайте администрации www.tgl.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» размещены сведения по каждому адресу.