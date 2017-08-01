Судебные тяжбы

Фонд капитального ремонта занялся должниками.

Фонд капитального ремонта снова на слуху: несмотря на значительное увеличение собираемости взносов по Самарской области в этом году, организация усилила работу с должниками. Теперь злостные неплательщики, проигнорировавшие судебное постановление, рискуют не только переплатить, но и получить арест на имущество и денежные средства, а также забыть о выезде из России.

Добровольное погашение

Фонд капитального ремонта активно призывает добровольно и своевременно оплачивать квитанции за капитальный ремонт во избежание судебных тяжб. Однако побудить к действиям таким образом удается далеко не всех собственников. Не помогают и призывы к социальной ответственности: «Количество отремонтированных домов напрямую зависит от того, как поступают взносы, без высокой собираемости привести в порядок жилье граждан сложно». Вероятно, этот довод совершенно не воодушевляет тех жителей, капитальный ремонт домов которых отложен до 2055 года.

Как бы там ни было, региональный оператор не сдается. Недавно его представители вместе с судебными приставами Промышленного района Самары показательно отправились вручать должникам копии постановлений о возбуждении исполнительных производств.

Теперь у должников, получивших подобный документ, есть всего пять дней на добровольное погашение задолженности. В противном случае к ним будут применены меры, предусмотренные ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», а именно: придется оплатить еще и исполнительный сбор в размере 7% от суммы, подлежащей взысканию (не менее 1 тыс. рублей). Кроме того, судебные приставы могут произвести арест имущества и денежных средств, а также вынести постановление о временном ограничении в праве выезда должника за пределы страны (если долг превышает 10 тыс. рублей). В том случае, если выплатить всю сумму сразу не представляется возможным, Фонд капитального ремонта предлагает собственнику обратиться за предоставлением рассрочки.

Выплачивают миллионы

На сегодняшний день в адрес жителей Самарской области направлено 16 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму более 115 млн рублей, из которых более 52 млн уже взыскано. Юридическим лицам направлено 2796 претензий, а также 365 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. В результате общая сумма, которую должны выплатить жители губернии в ближайшее время, превышает 200 млн рублей.

В пресс-службе регионального оператора сообщили, что только за июнь Фонд капитального ремонта направил 1566 исполнительных документов на сумму 12 млн рублей. Представители фонда не забывают отметить и тот факт, что размер платы за капремонт в Самарской области ниже, чем у соседей по Поволжью и в ряде регионов страны. Сейчас эта сумма составляет 5,45 рубля за 1 квадратный метр для домов до пяти этажей и 6,27 рубля за квадратный метр для домов от шести этажей.

С начала года Фонд капитального ремонта Самарской области выставил жителям многоквартирных домов квитанции на общую сумму 9,04 млрд рублей, сообщил на заседании профильного комитета Самарской губернской думы заместитель министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин. По состоянию на 15 июня граждане оплатили 6,5 млрд. В текущем году Фонд капитального ремонта Самарской области планирует собрать с населения еще минимум 3,5 млрд рублей. Работы обещают провести в 1023 многоквартирных домах. В планах – выполнение 1026 видов работ. Например, в 370 многоквартирных домах заменят инженерные системы, в 46 – лифтовое оборудование, в 430 отремонтируют крыши, в 168 – фасады, в 12 – фундамент.

Не хотят кредитовать

По мнению наблюдателей, главная причина такого повышенного внимания к должникам заключается в том, что банки не дают фонду кредиты. Первая попытка взять деньги в кредит под 11,25% годовых случилась в конце июня. Второй аукцион на заем 500 млн рублей сроком на 3,5 года уже под 12,68% годовых была предпринята в начале июля – ни один банк желания участвовать в мероприятии не изъявил.

В аукционной документации сказано, что на оплату кредитов пойдут «средства Фонда капитального ремонта, в том числе взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора, доходы, полученные от размещения средств Фонда капитального ремонта, а также средства, предусмотренные на эти цели в бюджете Самарской области». В общей сложности некоммерческая организация хотела занять у банков 2,3 млрд рублей и потратить на обслуживание трех кредитов 560,6 млн рублей.