Теория вероятностей. Окончательный список претендентов на кресло губернатора

Сергею Владиленовичу Кириенко, куратору внутренней политики в Кремле, Николай Иванович Меркушкин эстетически чужд: как его выпускать к иностранным гостям, которые приедут на открытие мундиаля?

Настойчивые разговоры о том, уйдет или нет со своего поста Николай Меркушкин, длятся уже более года. Одним из поводов вновь вернуться к этой теме стала недавняя публикация так называемого «кремлевского» рейтинга политической выживаемости губернаторов, составленного фондом «Петербургская политика». В этом рейтинге Меркушкин оказался на 70-м месте из 85 существующих, получив за свою работу «два с плюсом». Оценив новости, «ПН» представил свою теорию вероятностей – возможный список претендентов на кресло губернатора.

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На наш взгляд, Кремль будет выбирать Меркушкину замену из этих уважаемых мужчин: Владимира Гутенева, Дмитрия Азарова и Игоря Комарова.

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Владимир Гутенев занимает в Госдуме пост первого заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и является выходцем из Госкорпорации «Ростех». По логике, Самарскую область и АВТОВАЗ отдали «Ростеху» еще 10 лет назад – именно он и должен был бы занять кресло губернатора Самарской области.

Но, во-первых, с АВТОВАЗом все не очень понятно. Будущее завода до сих пор скрыто завесой тайны: передача предприятия под полный контроль французов если не приостановлена, то как-то слишком уж затянулась, да и первое лицо государства все еще не нашло времени для встречи с Николя Мором. Во-вторых, по слухам, сам претендент, достигший в последние годы значительных политических высот, не слишком хочет менять столицу и отличную должность в Госдуме на губернию с огромным уровнем госдолга.

Так что вероятность назначения господина Гутенева на пост главы области мы оцениваем не более чем в 10%.

Дмитрий Азаров – экс-глава городского округа Самара, а сейчас член Совета Федерации от Самарской области. Конечно, для региона это был бы наилучший вариант: Азаров, будучи мэром, сумел привлечь если не народную любовь, то симпатию точно. Он был открыт для общения, реагировал на предложения электората, причем незамедлительно. При нем была завершена реконструкция набережной Самары, в городе появились фонтаны, мусорные завалы на дворовых помойках начали ликвидироваться с достойной регулярностью. Еще одна прогрессивная идея Азарова: он заставил местных владельцев магазинов следить за санитарным состоянием фасадов и прилегающих территорий. Иными словами, Азаров показал себя хорошим хозяйственником, а это качество очень пригодилось бы сегодня главе региона.

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Однако здесь есть одно очень большое «но»: Москва не заинтересована в усилении области людьми из «местных», тем более близкими к «Волгопромгазу» и популярными в народе. Его кандидатура в нашей теории набрала 20% вероятностей.

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Игорь Комаров. Кто в Тольятти не знает этого импозантного мужчину с отличным загаром и прекрасным маникюром? Он был единственным московским назначенцем на должность президента ОАО «АВТОВАЗ», который понравился тольяттинцам и работал в городе не наездами, а полноценно. Завод в его бытность показывал прибыль, были запущены новые модели, российские поставщики комплектующих подтянули их качество.

На данный момент Комаров – глава «Роскосмоса», и, судя по всему, дела у него идут не очень хорошо. По информации ряда источников, его работой в «Роскосмосе» весьма недоволен зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий космическую промышленность. Более того, это недовольство перешло во внутренний конфликт, сообщает источник, и скоро Комаров якобы потеряет свой пост.

В принципе Рогозина можно понять: в последние годы «Роскосмос» попадал в новостные ленты в основном с плохими историями – там взорвалось, здесь не взлетело, тут хищения на строительстве космодрома. Можно понять и логику тех, кто выберет Комарова на пост губернатора Самарской области. У власти кадровый голод – не так уж и много у нее людей, которым можно доверить, которых легко проверить, которые свои. Поэтому-то тех, у кого, скажем так, не получилось на предыдущем месте, обычно не наказывают, а просто отправляют в другое место. Комаров же хорошо зарекомендовал себя на АВТОВАЗе и удачно лавировал между интересами «Ростеха» и местной элиты. В общем, он – наш фаворит. Мы даем ему 70% вероятностей.

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А что же сам действующий губернатор? Насколько крепок его «мордовский панцирь»?

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Политическая непотопляемость чиновника, потерявшего за последний год 35 позиций в рейтинге губернаторов, несколько обескураживает. Ему прощают все: превращение региона-донора в дотационный, растущий госдолг области, банкротство градообазующих предприятий. Однако сейчас панцирь дал трещину, и причина ее появления лежит совсем не в экономической сфере, а в эстетико-лингвистической. Помните его яркий дебют? Плохие «микро- и макроэлементы» в «продуктах извне». Услышав эти слова, президент Путин посоветовал губернатору следить за своей речью.

Впоследствии выяснилось, что Николай Иванович, всей душой желая исполнить совет президента, просто не в состоянии это сделать. Его незабываемые речи перед избирателями во время последней кампании прославили губернатора на всю страну. Федеральные СМИ, исполнив фейспалм, без комментариев цитировали Меркушкина: «Это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем».

Поговаривают, что Сергею Владиленовичу Кириенко, куратору внутренней политики в Кремле, Николай Иванович Меркушкин эстетически чужд: как его выпускать к иностранным гостям, которые приедут на открытие мундиаля? Здесь нужны лоск, четкая речь, знание английского языка, острый ум. Представьте, как будет выглядеть на «Самара-Арене» Меркушкин. А теперь поставьте на его место похожего на голливудского актера Комарова. Ну что тут еще можно добавить?