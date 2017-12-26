Тольятти демонстрирует рост и уходит от зависимости

Модернизация экономики, повышение зарплат и консолидация жителей.

Уходящий год для Тольятти стал особенным: впервые с начала локального кризиса, связанного с автомобильной отраслью, в городе возобновился рост промышленного производства, развивается малое и среднее предпринимательство, а эксперты заявляют о начале реальной диверсификации экономики. Хорошую долю позитива к этим показателям добавляют планомерная реализация программы благоустройства, ремонт дорог и строительство социальных объектов.

Важнейшей тенденцией 2017 года стало возобновление в Тольятти роста промышленного производства. Согласно официальным статистическим данным за 10 месяцев 2017 года, объем отгруженной промышленной продукции в Тольятти увеличился к уровню соответствующего периода 2016 года на 15% и составил 361,2 млрд рублей, внешнеторговый оборот вырос на 8% – до 1693 млн долларов США.

По мнению экспертов, этот рост стал возможен благодаря реализации главной стратегической задачи, поставленной перед горадминистрацией, которая заключается в модернизации экономики, освоении новых технологий и оборудования, создании новых высокотехнологичных производств и развитии малого и среднего предпринимательства. И прогресс здесь очевиден: по данным статистики, в Тольятти растет объем производств, не связанных с автомобилестроением, что свидетельствует о постепенном снижении зависимости города от деятельности градообразующего предприятия.

Важную роль в модернизации экономического пространства города играет продолжение реализации проекта по развитию территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), статус которой Тольятти присвоен в сентябре 2016 года. Сегодня в городе сформирована комфортная нормативно-правовая база администрирования ТОР: вся работа по консультированию потенциальных инвесторов и подготовке заявочной документации идет в режиме «единого окна». К развитию территории подключаются системообразующие банки РФ и другие институты развития. Представители администрации проводят работу по привлечению инвесторов среди тольяттинских и самарских компаний, организуют встречи с иностранными делегациями, продвигают возможности ТОР в интернете, посольствах и торгпредствах иностранных государств, участвуют в форумах и специализированных выставках. На сегодняшний день подписаны соглашения с 19 компаниями. Заявленный ими объем инвестиций составляет 3,7 млрд рублей, планируется создание 1708 новых рабочих мест.

Создание новых рабочих мест является одним из наиболее существенных моментов при одобрении заявок инвесторов, стремящихся в ТОР. И такой подход уже приносит свои плоды: ситуацию на рынке труда Тольятти удалось стабилизировать. Начиная с мая 2016 года уровень регистрируемой безработицы в городе последовательно снижается. По данным Центра занятости, на 15 декабря 2017 года численность зарегистрированных безработных граждан сократилась до 4909 человек (на начало года этот показатель достигал 7997 человек), а уровень безработицы снизился с 1,86 до 1,18%. Совместно с минтруда области и Центром занятости населения администрация Тольятти на регулярной основе ведет мониторинг состояния рынка труда, который позволяет отслеживать и оперативно принимать меры по стабилизации ситуации, задолженности по заработной плате и снижению неформальной занятости населения.

Состоялось открытие центра корпоративных решений ПАО Сбербанк. Новое подразделение позволило создать в Тольятти 710 дополнительных рабочих мест. Положительный эффект на экономику города оказывает и сотрудничество с Фондом развития моногородов в части привлечения средств на реализацию новых инвестиционных проектов и создание необходимой для них инфраструктуры.

Важный момент: в Тольятти впервые за последние два года отмечается рост реальной заработной платы. Так, за девять месяцев 2017 года заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в реальном исчислении (с учетом инфляции) увеличилась на 5,7% к уровню 2016 года и составила 32 375 рублей.

Конечно, тольяттинцы, занятые на предприятиях малого и среднего бизнеса, имеют более низкую зарплату, однако решению этой проблемы помогает реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014–2017 годы», направленной на оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной помощи СМСП.

Хорошей идеей для объединения и консолидации жителей города стали программы, направленные на благоустройство: это универсальная концепция «Пять шагов благоустройства повседневности», а также «План основных мероприятий празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ», который был разработан и утвержден в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина. Уже сегодня можно подвести предварительные итоги: завершена реконструкция стадиона «Труд», начаты работы по строительству сквера на ул. Революционной, идет строительство двух поликлиник и детского сада, началась подготовка к реконструкции Автозаводской набережной.

В этом году администрация Тольятти приобрела в лизинг 40 низкопольных троллейбусов. Поступление в город новых комфортабельных троллейбусов позволит списать старые изношенные машины. Более того, обновление парка ТТУ позволит сдержать цены на проезд в муниципальном транспорте, так как за счет экономии электроэнергии снизится себестоимость поездки на троллейбусе.

Также в городе реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Тольяттинцы активно участвуют в этом проекте: летом департамент городского хозяйства принял от управляющих компаний и активных жителей 261 заявку на выполнение работ по благоустройству. Был утвержден адресный перечень дворовых территорий, включающий 225 объектов, на общую сумму финансирования 216 667 тыс. рублей. «За короткий срок удалось сделать почти невозможное: сплотить жителей Тольятти, предложив им самим участвовать в формировании программы благоустройства и контролировать ее реализацию. При этом городская администрация поддерживает тесные связи с ТОСами, на 2018 год сохранено их финансирование, – считают активные наблюдатели. – Тольяттинцы увидели, что город заинтересован в их инициативах, и готовы на общественных началах участвовать во всех городских процессах».

Еще один момент: сегодня противостояние между городской думой и администрацией Тольятти, которое шло долгие годы, сошло на нет. Глава города Сергей Анташев оказался той самой компромиссной фигурой, которая уравновешивает отношения между исполнительной и законодательной властью.

Оценил работу администрации и врио губернатора области Дмитрий Азаров. Посетив Тольятти и пообщавшись с его жителями, он пообещал поддержку, в том числе финансовую: дотациями и бюджетными кредитами.