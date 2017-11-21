Век живи – век учись

В Тольятти обсудили актуальные вопросы образования.

Десятки лет российское образование считалось одним из самых качественных в мире. Система образования в стране и сейчас продолжает развиваться и совершенствоваться. Однако многие вопросы все еще требуют доработки, особенно на региональных уровнях. На прошедшей неделе в ТПП состоялась деловая встреча образовательных организаций Тольятти и представителей министерства образования и науки Самарской области.

В режиме онлайн

Возможность поднять любую актуальную проблему в сфере образования была у каждой тольяттинской организации: все они могли сформулировать вопросы заранее и прислать их в Гильдию организаций сферы образования, после чего откорректированный список был отправлен в министерство.

Сама же встреча работников образовательной сферы города с представителями министерства состояла из двух основных этапов. Началось мероприятие с того, что руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли Александр Мочалов и консультант Елена Тюлякова ответили на заранее полученные вопросы. Вторым этапом стал живой диалог, в ходе которого присутствующие могли поднять и другие проблемные темы. Кроме того, важной частью встречи стало решение конкретных практических вопросов в онлайн-режиме.

Сдвинулось с точки

Несмотря на множество поднятых тем, главными предметами обсуждения все же стали введение профстандартов для педагогических работников, изменения в законодательстве об образовании, создание доступной среды в образовательных организациях, инновационная деятельность в образовании и управление интеллектуальной собственностью в данной сфере.

К тому же представителей образовательных учреждений уже давно волнует вопрос исполнения требований федерального законодательства в части оказания учащимся первой медицинской помощи. Дело в том, что в последней редакции закона «Об образовании» предусмотрено обучение педагогических работников этим навыкам. «Вот здесь действительно пока существует пробел», – отметил Александр Мочалов. Однако по результатам встречи областным министерством образования был сделан запрос по данной теме на федеральный уровень, что уже, как минимум, позволило сдвинуться с мертвой точки.

Лицом к лицу

«Сейчас в сфере образования достаточно сильная конкуренция, и объединить всех работников общим делом весьма непросто, – говорит председатель Гильдии организаций сферы образования ТПП Тольятти Татьяна Остудина. – На встрече присутствовали представители более 20 городских образовательных организаций – начиная от небольших частных учреждений, заканчивая государственными вузами. То, что удалось собрать такое количество участников, – уникально для города».

Стоит отметить, что в подобном формате, буквально «лицом к лицу», представители министерства образования и науки Самарской области встречались с работниками образовательных организаций города впервые. А организаторами данного мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Тольятти и Гильдия организаций сферы образования.