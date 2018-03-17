Во все тяжкие

Зачем Росстат «заморозил» доходы населения.

Число оптимистов среди россиян ровно в два раза меньше, чем в остальном мире: по данным агентства «Ромир», сегодня только 14% жителей нашей страны надеются на экономическое процветание. В 2017 году оптимистов было больше на целых 3%. Возможно, этот показатель и стал причиной того, что Росстат заявил на минувшей неделе о том, что доходы населения в январе 2018 года не сократились по сравнению с декабрем 2017-го. На самом же деле реальные располагаемые доходы граждан РФ за указанный период упали более чем на 7%, и это следует из данных самого Росстата.

«Некорректный ряд», «махинации», «ошибка при подсчетах» – какие только комментарии в отношении работы ведомства не отпускали на минувшей неделе эксперты! Для тех, кто по каким-то причинам пропустил фейл госструктуры, объясняем: 19 февраля Росстат отчитался в среднедушевом доходе в России за январь 2018 года, который составил 23 534 рубля. В документе говорилось, что в номинальном выражении доход вырос на 336 рублей, или на 2,9%. А с учетом инфляции и всех обязательных платежей располагаемые доходы населения не изменились. Самое интересное, что произошло это впервые за четыре года. В месяце, половину которого составляют новогодние и рождественские праздники.

Чтобы получить этот сенсационный нулевой рост, Росстат провел расчеты «без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в соответствии с Федеральным законом 385-ФЗ», сообщается в релизе ведомства. Разовая выплата в 5 тыс. рублей прошлого года создала временный скачок доходов у 44 млн пенсионеров, и при его учете показатели текущего года должны были просесть на 7%, а может, и больше. Ранее во всех отчетах выплаты пенсионерам учитывались.

На самом деле история с заморозкой доходов именно в январе выглядит из рук вон непрофессионально. Даже те, кто незнаком с принципами составления статистических отчетов, знают, что в январе реальные доходы традиционно падают, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам. И тут такой поворот. Зачем? И, простите, кому это нужно?

Одной из причин такого шага могут быть результаты опроса холдинга «Ромир», проводившего исследование для Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Согласно результатам опроса, 30% наших соотечественников считают, что 2018 год будет проблемным. «Ромир» отмечал пик позитивных ожиданий в 2015 году (33%), а рекордное значение негативных оценок в 54% было получено в конце 2013 года. В этот раз почти половина россиян (49%) надеются, что 2018 год будет таким же, как и предыдущий. Причем авторы исследования полагают, что это говорит о склонности половины опрошенных видеть «определенную стабильность в экономической политике страны». Вот эту самую «стабильность» в замороженном состоянии и представил Росстат.

Жестче других о методе расчетов Росстата высказался директор аналитического департамента «Локо-инвест» аналитик Кирилл Тремасов: «Всем очевидно, почему Росстат заявил об отсутствии падения доходов – лишний раз подчеркивается известный факт, что в своей деятельности служба ориентируется прежде всего на потребности правительства и администрации президента, но не общества, которое она своими цифрами скорее вводит в заблуждение».

Комментарии простых граждан по данной ситуации также весьма красноречивы: «Если «по чесноку», то следовало указать: доходы населения год к году в январе 2018-го сократились на 7%. Но тогда нужно объяснять, что инфляция за 2015 год составила 12,9%; а это значит, что неработающим пенсионерам государство проиндексировало лишь 4% вместо 12,9».

Одновременно с продолжающимся падением доходов (в этом сомневаться не приходится) растут потребительские аппетиты россиян. Статистика – вещь упрямая. В январе 2018 года оборот розницы в годовом выражении вырос на 2,8%, а за январь с учетом сезонности – на 0,7% (за декабрь 2017 года увеличение составило 0,2%), оценили в ЦМАКП. Обеспечил его рост потребления непродовольственных товаров, которое подросло на 1,3% на фоне стагнации спроса на продовольствие. Подтверждает это, в частности, рост выпуска автомобилей на 32% и увеличение ввода жилья в январе более чем на 16%. Рост потребления идет не за счет «стабилизации» доходов и роста зарплат, а за счет розничного кредитования: этот сектор подогрелся снижением ставок по кредитам. Одновременно в рублевой части со счетов физлиц в январе 2018 года ушло 453 млрд рублей (в январе прошлого года отток составил втрое меньше – 155 млрд рублей), или 45% от средств, поступивших от физлиц в декабре 2017 года, оценили экономисты Райффайзенбанка.

В Самарской области картина реальных располагаемых доходов населения выглядит следующим образом. В 2013 году был рост на 1,6%, в 2014-м – падение на 11,5%, в 2015-м – на 6,8%, в 2016 году – на 11,3%. По итогам 2017 года доходы населения сократились на 5,4%. При этом средняя зарплата в ноябре составила 30 242 рубля и по сравнению с ноябрем 2016 года выросла на 6,8%. За 11 месяцев прошлого года население губернии израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 729,9 млрд рублей. Стоимость минимального набора продуктов в расчете на месяц в декабре составила 3673,12 рубля и по сравнению с ноябрем 2017 года выросла на 1%. На этом фоне в регионе наблюдается отток (пусть и всего на 0,3%) сбережений населения во вкладах в учреждениях Сбербанка. То есть люди проедают свои сбережения.

Очень в тему пришлось сегодня высказывание Германа Грефа, сделанное им в 2007 году, в период его работы министром экономического развития и торговли: «Самое страшное, что можно сделать, – играть со статистикой. Когда мы теряем сетку координат, начинаем блуждать в темноте и любые наши утверждения чреваты заблуждениями».