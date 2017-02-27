Высокий рейтинг. Почему губернатор все-таки может остаться

«Губернатор сменил подход к решению городских вопросов, объединив все здравые силы Тольятти. При нем как никогда в процесс выработки управленческих решений были вовлечены представители гражданского общества».

На протяжении довольно долгого времени «ПН» последовательно и можно сказать безжалостно критикует действующего губернатора, пытаясь найти ему замену из наиболее вероятных кандидатов, имеющих отношение к нашей области. Последняя публикация на указанную тему вызвала большую реакцию в местном сообществе: выяснилось, что и довольных деятельностью Меркушкина в нашем городе немало. Чтобы сохранить баланс интересов, мы задали людям, поддерживающим губернатора, такой вопрос: что же все-таки сделал Николай Иванович для Тольятти?

Время идет, а разговоры о том, что губернатора скоро снимут, похоже, остаются лишь разговорами. Петиции со сборами подписей за его отставку и прочие современные методы воздействия сталкиваются с официальными исследованиями социологов, делающих глубокие срезы общественного мнения. Результаты этих срезов говорят о высоком рейтинге Николая Ивановича среди жителей Самарской области. Более того, согласно последним данным, этот рейтинг сопоставим сегодня с уровнем поствыборного времени. Что же происходит? «Все просто: губернатор поддерживает свой рейтинг постоянными, каждодневными делами даже после выборов, – считает главный врач ГБУЗ СО «Городская клиническая больница № 5» Николай Ренц. – И общественное мнение – не результат красивого пиара, а действие конкретных примеров».

Перейдем, пожалуй, к самим примерам. Возьмем 2012 год, когда Меркушкина назначили губернатором Самарской области. В тот период в областном бюджете на ремонт дорог Тольятти было предусмотрено всего 100 млн рублей. Несмотря на утвержденный бюджет, главе области удалось дополнительно выделить на эти цели еще 400 млн. И вот уже пять лет подряд на ремонт дорог нашего города выделяется по 1 млрд рублей в год. Стоит признать, такого уровня финансирования здесь не было никогда.

Следующий пример касается экономики нашего города, которая постепенно выходит из коматозного состояния. По мнению наблюдателей, здесь тоже просматривается заслуга Меркушкина. «Благодаря усилиям губернатора сегодня созданы все условия для того, чтобы у бизнеса в Тольятти появились беспрецедентные возможности, получение статуса ТОР тоже стало возможным благодаря Меркушкину, – говорит тольяттинец, поддерживающий губернатора. – Это он ходил в кабинеты Владимира Путина и Дмитрия Медведева и добивался для нас особых условий. В отличие от других городов страны, у нас ТОР действует на территории всего Тольятти».

«Я могу судить только об инвестиционной деятельности губернатора, – заявляет гендиректор АО «ОЭЗ Тольятти» Алексей Пахоменко. – В период его управления идет активное привлечение в город федеральных инвестиций, которые направлены на строительство дорог и поддержку промышленности. За эти годы существенно изменилась бизнес-атмосфера для инвесторов. Тольятти занял второе место среди городов, где барьеры для развития бизнеса максимально устранены. Что особенно важно: в нашем городе благодаря Меркушкину произошел разворот всей законодательной базы в сторону получения инвестиций предпринимателями».

Говоря о промышленности, эксперты отмечают вклад областного правительства в развитие автозавода: закуплен новый общественный автотранспорт, который позволил работникам предприятия без труда добираться до рабочих мест, на самом автопредприятии установлена вентиляционная система в горячих цехах, чтобы поддерживать оптимальную температуру.

С мнением Алексея Пахоменко солидарен и председатель Тольяттинской городской думы Дмитрий Микель: «Прежде всего губернатор сменил подход к решению городских вопросов, объединив все здравые силы Тольятти. При нем как никогда в процесс выработки управленческих решений были вовлечены представители гражданского общества, что позволило более эффективно урегулировать проблемы, актуальные для нашего города. Их можно перечислять долго: это и дороги, и строительство спортивных объектов и поликлиник, и общее оздоровление экономики».

Теперь обратимся к социальной сфере. Семь лет назад Тольятти занимал второе место в стране по уровню ВИЧ-инфицированных жителей. Сейчас, конечно, ситуация немного лучше, но в «горячую десятку» Тольятти все еще входит. По мнению экспертов, основная причина – распространение наркомании среди молодежи.

«Как с этим бороться? Можно кричать и пропагандировать, а можно развивать спорт и городскую среду, чтобы у детей были правильные увлечения, и тогда ситуация поменяется, – говорит наблюдатель. – Не так давно построили спортивный комплекс в Центральном районе – с бассейном, ледовой ареной и манежем для игровых видов спорта. В этом году начнется строительство такого же комплекса в Комсомольске, а в 2018–2019 годах – в Шлюзовом. Финансирование – областные вливания».

Еще один «больной» пример – снижение доступности медучреждений. «Поликлиники не возводили в нашем городе уже более 20 лет, – рассказывает Николай Ренц. – Впервые я затронул эту тему на совещании у губернатора в 2013 году. Выход был один – строить. Нам удалось реконструировать школу в 16 квартале – здесь поликлиника будет сдана в 2018 году. А в 2019-м откроет свои двери поликлиника на территории Медгородка.

Заработала программа обеспечения медицинскими кадрами, созданная специально для нашего города. По ней от нашего учреждения учится уже 60 человек. Еще один пример: мы очень надеялись построить новый перинатальный центр, однако было ясно, что денег на него нам федералы не выделят. И когда губернатор увидел, что у нас работают профессионалы, которым нужно новое оборудование, новые характеристики здания по освещению и режимам стерильности, было принято решение, сохранив старое здание, сделать его абсолютно новым внутри. На эти цели было выделено 419 млн рублей».

В завершение медицинской темы стоит отметить и сложную ситуацию с онкологическими заболеваниями: в нашем городе заболеваемость онкологией выше, чем по области. Для помощи в этом вопросе было принято решение открыть онкополиклинику.

Еще один социальный проект: за эти годы были открыты 7 тыс. дополнительных мест в детских садах. Чтобы стало яснее, что это значит для города, приведем такой пример: в одном детском саду 250 мест. А теперь подсчитайте, сколько пришлось бы спроектировать и построить детских дошкольных образовательных учреждений, сколько на это могло уйти времени и денег. И вот всего за пять лет потребность города в детских садах была практически удовлетворена. Как это стало возможно? Все просто: область методично ежегодно выделяла по 120–150 млн на ремонт и реконструкцию брошенных зданий и организацию там новых мест.

Сфера ЖКХ, как известно, остается одной из самых больных тем для жителей области. Меркушкин начал менять положение дел борьбой с коррупцией в этой сфере, установлением контроля над тарифами и вовлечением граждан в управление жильем.

«Разве это не говорит о том, что губернатор нацелен на результат, который по-настоящему меняет жизнь людей? Конечно, претензии есть всегда. Нам очень хочется, чтобы все стало хорошо мгновенно, но так не бывает, – говорят наблюдатели. – Очень много сегодня недовольных тем, что Тольятти включили в число городов, принимающих ЧМ по футболу. А ведь именно благодаря этому идет форсированное восстановление города и его дорожной сети. И делается это на века, для будущих поколений».

Есть и такое мнение: долгие годы в регионе царила благодушная уверенность, что все идет как надо, в то время как элита занималась личным обогащением, коррупция разъедала власть, а простые граждане ощущали себя лишними на этом «празднике жизни». В результате некогда мощный промышленный регион начал отставать от соседей, а его облик становился все более провинциальным. Изменение сложившихся устоев – дело неблагодарное.

«Пожалуй, главное, что сумел изменить Меркушкин, – это атмосфера в обществе, – говорят его сторонники. – Николай Иванович, конечно, во многом противоречивая фигура, как и большинство российских политиков, однако результаты его деятельности для жителей региона сложно не заметить».