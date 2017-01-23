Январские подарки. Восемь новых законодательных новелл в действии

Одна из самых захватывающих законодательных новелл – новые правила кадастровой оценки: у госоценщиков появится право определять кадастровую стоимость как вновь учтенных, так и ранее учтенных объектов недвижимости.

Уже почти месяц мы живем в новой реальности и даже не подозреваем, сколько интересных и важных вещей изменили, так сказать, свою природу. Например, машино-места с 1 января этого года превратились в недвижимость (их можно продавать и завещать), участники долевого строительства разжились дополнительными гарантиями, суды приступили к приему и выдаче документов в электронном виде, а юрлица и предприниматели смогут, наконец, перевести дух – снижается количество проверок. Есть, конечно, среди январских законодательных новелл и несколько ложек дегтя. Например, госмонополия на кадастровую оценку, которая призвана осложнить собственникам и арендаторам оспаривание кадастровой стоимости. «ПН» решил взглянуть на новые законы в одном из наших любимых форматов.

1. Машино-место как объект недвижимости

Статус машино-мест в многоэтажных паркингах и на подземных автостоянках изменился – теперь они стали объектами недвижимости. Это значит, что парковочное место можно зарегистрировать в собственность, купить, продать или завещать. В законе (№ 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ») отдельно прописано, что машино-место может являться еще и предметом ипотеки.

Новые правила также установили порядок описания границ машино-мест и другие особенности их государственного кадастрового учета.

У новеллы много плюсов: риски приобретателя застрахованы, процедура отчуждения упрощена – никакого согласия совладельцев на продажу не потребуется. Единственный минус: собственнику придется самостоятельно инициировать пересчет налоговой нагрузки.

__________________________________________________________________________

2. Число проверок в отношении юрлиц сократилось

Перед тем как провести внеплановую проверку по обращению «доброжелателей», надзорный орган должен будет сам проверить изложенные факты, в том числе на предмет анонимности. Если речь идет о незначительном нарушении (без вреда жизни и здоровью), а виновник ранее не привлекался к ответственности, то орган контроля вправе ограничиться предостережением. Проверка будет проводиться, только если потребитель ранее обращался с претензией к организации или предпринимателю, но ее отклонили или не рассмотрели.

Если провести проверку невозможно из-за отсутствия главы компании, то будет составляться специальный акт. Для отдельных видов контроля в интернете будут даже доступны чек-листы (списки контрольных вопросов).

__________________________________________________________________________

3. Недвижимость можно зарегистрировать по интернету

Со 2 января 2017 года значительно упрощена регистрация права собственности на недвижимость в ЕГРН (Единый госреестр недвижимости). В ЕГРН объединяются два важнейших информационных ресурса – госкадастр и ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Если раньше зарегистрировать собственность на недвижимость можно было только по месту ее нахождения, то теперь это можно сделать из любого региона: достаточно послать заявку по интернету. Сокращаются и сроки регистрации права собственности – с двух недель до пяти дней. Таким образом, у граждан и юлиц появится возможность подавать документы в любое отделение Росреестра, вне зависимости от того, где расположен объект недвижимости.

«В этом нововведении не все так просто, – комментируют юристы. – Это очень удобно для компаний, которые имеют огромное количество помещений и один головной офис, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Но также могут появиться и злоумышленники, регистрирующие право собственности на квартиры без ведома «продавцов».

__________________________________________________________________________

4. Изменится форма отмены доверенности

С 1 января изменились нормы ГК в части доверенностей. Если доверенность была выдана в простой письменной форме, то ее отмена может быть совершена в такой же форме. В этом случае сведения об отмене публикуются в газете «Коммерсантъ» (и ни в каком другом издании), а подпись на заявлении об отмене должна быть нотариально засвидетельствована. Если отменяется нотариальная доверенность, сведения об отмене вносятся нотариусом в специальный реестр, доступный в интернете для всех желающих.

__________________________________________________________________________

5. Госмонополия на кадастровую оценку

С 1 января 2017 года проводить кадастровую оценку смогут только государственные кадастровые оценщики (до указанной даты такой работой могли заниматься любые лица, имеющие право на заключение договора на проведение оценки). Для соблюдения закона будут созданы государственные бюджетные учреждения, наделенные регионами соответствующими полномочиями.

У госоценщиков появится право определять кадастровую стоимость вновь учтенных, ранее учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных или качественных характеристик.

В Тольятти скорее всего чиновники в самое ближайшее время наведаются на АВТОВАЗ: как известно, автопредприятию два года назад через суды удалось существенно снизить кадастровую стоимость земельного участка.

__________________________________________________________________________

6. Суды начнут принимать и выдавать электронные документы

C 2017 года большинство процессуальных документов можно будет подать в суды в электронном виде. Правда, для некоторых заявлений (например, об обеспечении иска) потребуется не просто электронная подпись, а усиленная квалифицированная электронная подпись.

Суд также сможет выносить большую часть актов в электронной форме, подписывая их усиленной квалифицированной электронной подписью. Одновременно с этим будет изготавливаться экземпляр судебного решения на бумажном носителе.

__________________________________________________________________________

7. Дополнительные гарантии для участников долевого строительства

С 1 января вводятся требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, которые привлекают средства граждан. Если денег застройщика недостаточно, он сможет заключить с юрлицом нотариально удостоверенный договор поручительства – в этом случае отвечать перед дольщиками будут и поручитель, и сам застройщик. При этом застройщик сможет использовать деньги дольщиков на строительство объектов социальной инфраструктуры.

Но это еще не все. Теперь контролирующие органы получили право проверять целевое использование застройщиком денег дольщиков, а также соблюдение графика строительства. Если застройщик нарушит срок устранения недостатков объекта долевого строительства, ему придется заплатить пени.

__________________________________________________________________________

8. Налог на Google

С 1 января изменился порядок налогообложения для иностранных организаций, которые предоставляют электронные услуги и контент в России – продают через интернет право на скачивание книг, музыки, видео, компьютерных программ, в том числе игр и баз данных. Теперь такие организации будут обязаны уплачивать НДС исходя из расчетной ставки 15,25%. Данный документ уже назвали законом «о налоге на Google», поскольку он коснется в первую очередь таких компаний, как Google и Apple.

На самом деле новый закон не сильно усложнит жизнь иностранным IT-компаниям, поскольку большинство из них работает в России через посредников и уже платит минимальные налоги, считают юристы. Скажется он на потребителях контента, который продают эти компании.