Явка как фактор легитимности

Как привлечь апатичный электорат на выборы-2018.

14 декабря состоится большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Все эксперты уверены, что на этом мероприятии Владимира Владимировича попросят стать кандидатом на выборах президента в 2018 году. И он любезно согласится. С этого момента работа по привлечению россиян на избирательные участки, которой занимается администрация президента, перейдет в авральный режим. Формула «70/70», подразумевавшая, что Путин должен победить с результатом в 70% при явке 70%, уступила место более скромной задаче: так, от регионов ждут явки в 60% от общего числа избирателей. Как обеспечить эти проценты при очевидной апатии электората – разбирался «ПН».

Обеспечить выборы президента хорошей явкой, которую будет не стыдно и Западу показать, и во внутриполитической риторике использовать, – главная забота Кремля последний год. Согласно утечкам с совещаний, которые проводил первый замглавы администрации Сергей Кириенко, политконсультантов попросили подготовить предложения по увеличению явки на голосование. Озвучивалась формула «70/70», подразумевавшая, что в марте 2018 года Владимир Путин должен победить на президентских выборах с результатом в 70% при явке 70% от общего числа избирателей.

«Сергею Владиленовичу нужно продемонстрировать какие-то свои успехи после сентябрьских выборов в Госдуму 2016 года, когда явка составила 47,81% и стала самой низкой в истории современной России, что вызвало много критики в публичном поле», – отмечают политологи.

Сейчас, когда с момента представления формулы «70/70» прошел почти год, стало очевидно, что она требует корректировки. По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, президентская кампания проходит на фоне апатии, при этом «растет чувство несправедливости социальных порядков, а государство перестает соответствовать патерналистским ожиданиям». Через какое-то время рейтинг президента может пойти на спад, а претензии к нему станут нарастать, поскольку исчезают фигуры, которые могут принимать на себя ответственность, добавляет Гудков.

Учитывая сменившийся фон предвыборной кампании, перед регионами поставлена новая задача: обеспечить явку не ниже 60% от общего числа избирателей. И вот здесь мы получаем самый главный вопрос, возникший перед командой Кириенко: как это сделать?

Предполагалось, что часть либерально настроенного электората оттянет на себя Ксения Собчак. Однако эта идея с треском провалилась: на днях во время открытия своего предвыборного штаба в Ростове-на-Дону Собчак заявила, что у нее нет намерений стать президентом. «Моя цель – не стать президентом России. Моя цель – говорить о проблемах, о которых сейчас молчат», – заявила Собчак журналистам.

Итак, эта карта бита. Среди записных кандидатов все те же «короли» и «валеты»: Жириновский, Зюганов, Явлинский. Большая часть их электората либо утратила веру в прежние идеалы, либо уже оставила этот мир. Но обеспечивать явку в 60% как-то надо, потому что именно она станет одним из главных факторов легитимности выборов.

Что касается ожиданий по Самарской области, то здесь надо смотреть на данные голосований по президентским кампаниям прошлых лет и активность избирателей.

Вот какими были итоги «больших» выборов в Самарской области: 2004 год – явка 58,64%, В. Путин – 63,28%; 2008 год – явка 58,48%, Д. Медведев – 64,08%; 2012 год – явка 60,78%, В. Путин – 58,56%. Справедливости ради стоит сказать, что меркушкинские методы организации явки на голосование, которые высмеивали российские СМИ, все же приносили свои плоды. Врио главы области Дмитрий Азаров, перед которым поставлена задача обеспечить нормальный ход избирательной кампании такого масштаба во вверенном регионе, вряд ли будет прибегать к методам своего предшественника.

Вот какой прогноз по явке в регионе дает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев: «На этих выборах отсутствует интрига, а значит, все будет стандартно. Исходя из этого, я бы предположил, что явка в Самарской области составит 50% с учетом прилагаемых административных усилий. Если бы эти усилия отсутствовали, то явка могла бы оказаться в районе 40–45%». То есть до планки в 60% Самарская область вряд ли дотянет.

Скорее всего к таким же выводам пришли и в администрации президента, и команда Кириенко обязательно приложит руку к формированию необходимых 60%. Какие именно методы и способы будут использованы для достижения желанной цели? По словам политологов, их, в общем-то, не так уж и много.

1.

В ближайшие дни в кандидаты должен выдвинуться кто-то из популярных губернаторов, входящих в первую пятерку Национального рейтинга за июль-август 2017 года. Речь идет о Евгении Савченко (Белгородская область), Владимире Якушеве (Тюменская область), Александре Дрозденко (Ленинградская область), Сергее Собянине (Москва) и Дмитрии Кобылкине (Ямало-Ненецкий АО).

2.

Самый простой способ – традиционные манипуляции на местах (особенно в национальных республиках) при подсчете голосов.

3.

Мощное завершение атаки на коррупционеров из госаппарата. Например, Улюкаеву дадут большой реальный срок, а толпе, жаждущей крови, подкинут еще одну жертву.

4.

Вывод российских войск из горячей точки. Такой популистский ход создаст необходимый уровень преданности, особенно у тех, чьи сыновья (мужья) проходят службу или будут призваны в ряды армии в ближайшее время.

5.

И, конечно, не стоит забывать, что лучшей скрепой для сплочения народа (не важно – в России, Европе или США) могут стать какие-то нехорошие, можно даже сказать, трагические события. «Для того чтобы снизить риск их появления, электорату лучше бы выйти из состояния апатии и донести до Кремля мысль о готовности прийти на выборы и обеспечить столь желаемые им 60%», – грустно шутят некоторые эксперты.