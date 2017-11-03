Амбивалентные чувства

Кафе «Drova»

Адрес: 40 лет Победы, 49в

Телефон: 314-314

Режим работы: с 8.00 до 24.00

Wi-Fi: да

Самое дорогое блюдо: дорада с кукурузой на гриле – 599 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Рецензенты направились в «Drova», будучи заранее уверенными в высокой оценке, и потому заготовили для модного кафе пару килограммов восторженных эпитетов. Общепитовские проекты, которые рождаются, скажем так, под крылом «Фабрики качества», обычно радуют высоким уровнем исполнения. Взять, к примеру, столовую на пересечении Новозаводской и Ларина – от нее за версту «пахнет пятеркой». К слову, «Drova» тоже благоухают будь здоров, причем в самом прямом смысле этого слова.

Первое, что удивляет посетителя, – это даже не дровница, которой украшена зона встречи гостей, а запах кухни. Она тут хотя и отделена от основного зала, но ее близость отчетливо ощущается всеми рецепторами. Это возбуждает аппетит, однако легкий аромат различных продуктов и горячего масла быстро приедается. Впрочем, это происходит уже потом, после того как человек, зашедший сюда впервые, привыкает к великолепному интерьеру.

Вот только за него рецензенты сходу осыпали «Drova» всеми бонусными плюсами, имеющимися в их распоряжении. Не будем даже пытаться описывать дизайн разнообразных зон в огромном зале – придите и посмотрите сами. Только забронируйте место заранее: мы собственными глазами видели бедолаг, которым пришлось уйти восвояси из-за отсутствия посадочных мест. Потому-то рецензенты, как люди, ратующие за повсеместное распространение качественного общепита, радовались за молодой проект, словно родители выпускника-медалиста.

Короче говоря, на первый взгляд, в «Дровах» классно: и обстановка выдающаяся, и музыка стильная, и персонал грамотный, и публика модная. Рецензенты уже сочиняли хвалебную оду, попутно выбирая блюда из бизнес-ланча, не подозревая, что скоро они испытают душевный дискомфорт.

Готовят в handmade cafe долго. Это не страшно, особенно если заказанный борщ так хорош. А вот сопутствующая булочка с чесноком была отложена в сторону по причине невкусного сухого теста. Таким же сухим и невкусным оказался рисовый гарнир: чтобы его доесть, пришлось попросить фирменный соус. Куриный суп, напротив, был совсем уж «разряженным» в плане густоты бульона и вкусом отчего-то походил на уху. Картофельное пюре крепко липло сначала к ложке, а потом к небу, напоминая продукт школьной столовой. Теперь про мясо: если зразы, которые шли с пюре, можно одобрить, то куриные фрикадельки в супе и котлета из трески, сопровождающая рис, не вызвали ровным счетом никаких эмоций.

И как быть в этой ситуации? Нам очень хочется записать «Drova» в отличники, но они же объективно не справились. Мы даже не против заплатить по 757 рублей за ланч в такой обстановке, однако ланч этот должен быть вкусным! Поэтому измученные амбивалентными чувствами, рецензенты вздохнули и вывели модному кафе тройку.