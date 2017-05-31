Аромат и комплимент. Кафе «Галерея»

Рецензенты шли на запах. Честное слово, это не художественный прием: по галерее торгового центра разнесся настолько соблазнительный аромат, что мы, словно загипнотизированные, двигались в сторону его источника.

Кафе «Галерея»

Адрес: Коммунальная, 32

Телефон: нет

Wi-Fi: нет

Режим работы: с 11.00 до 17.00

Самое дорогое блюдо: шашлык куриный — 85 рублей

Оценка: 4 «кружки»

«Да нет, ерунда какая-то. Такой вкусный запах не может зародиться в строительном магазине. Скорее всего, кто-то открыл контейнер с домашней едой», – размышляли мы, но остановиться уже не могли. Наше путешествие закончилось в тупике: в самом конце крыла торгового комплекса мы и обнаружили кафе «Галерея».

У общепита всего четыре стола и витринная стойка, которые плотно упакованы в тесное пространство, арендуемое заведением. Но рецензенты отметили, насколько удачно владелец организовал пространство. Простые обои под кирпич, несколько веселых картинок на стенах, подушки на посадочных местах, стильные светильники – в общем, всего понемногу, и получился, как ни странно, вполне себе гламурный лофт. Разумеется, несмотря на уют, место это не для долгих посиделок: пришел, съел, ушел. Хотя некоторые и задерживаются.

– А вы не знаете, тут самообслуживание или они убирают? – обратилась к нам женщина, стоящая посреди зала с грязной посудой на подносе.

– Не знаем. Сейчас кто-нибудь появится, спросим.

– Я тогда пока по телефону поговорю, – зачем-то сообщила нам дама, села за стол и начала кого-то набирать.

В это время и появилась веселая сотрудница.

– Чем это у вас так пахнет? – спросили мы.

– Гороховый супчик с копченостями. Наливаю? – засмеялась девушка. – Всего пара порций осталась. Сегодня к нам паломничество – вот как заманили.

Естественно, мы не отказались. Кроме супа рецензенты заказали рис со свининой под грибами, салат из свеклы с сыром и компот. 240 рублей – во столько обошелся каждый набор.

На стол подали быстро. Миски с супом восхищали не только исходящими от них ароматами, но и размерами. Это были огромные порции горячего и густого варева, внутри которого спряталось море различных ингредиентов во главе с копченостями. Рецензенты медленно поедали содержимое посуды, наслаждаясь каждой ложкой.

Рис, сваренный каким-то особым способом, сам по себе был замечательным блюдом, а не просто скучным гарниром. А вприкуску с нежной свининой и грибным соусом второе впечатлило нас не меньше первого. Рецензенты рассыпались в комплементах поварам и слали на кухню воздушные поцелуи. Салат мы доедали уже с трудом – объелись.

– Таки вы узнали, они убирают посуду или мне самой? – рецензенты вздрогнули от вопроса.

– О, вы еще здесь?

– Ну конечно, вы обещали узнать, – обиделась дама с телефоном.

Да, мы выяснили: в «Галерее» есть маленький стол для грязной посуды, который немного портит общее впечатление. Все-таки если вы кафе, держать марку нужно до конца.