Бесплатный сыр. Служба доставки «Халява ролл»

Через час мы забрали увесистые пакеты из несимпатичного офиса, заплатили 783 рубля и поспешили домой в предвкушении пиршества. Если честно, еды, и правда, получилось много. Но не столько, сколько мы ожидали.

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Служба доставки «Халява ролл»

Адрес: халява-ролл.рф

Телефон: 65-01-03

Wi-Fi: –

Режим работы: круглосуточно

Самое дорогое блюдо: «Мега-сет» – 1050 рублей

Оценка: 3 «кружки»

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Одно только название этой службы вызывает подозрения. «Халява» не слишком презентабельное слово, особенно если оно присутствует в названии компании, занимающейся организацией общественного питания. В голову моментально приходит поговорка про бесплатный сыр и мышеловку. Тем не менее рецензенты решили проверить службу.

Собственно, до момента подтверждения заказа «Халява ролл» бодро набирала очки. У организации симпатичный и удобный сайт, а самое главное весьма приемлемые цены на весь ассортимент блюд и напитков. Вот, к примеру, большой сет «Ассорти», состоящий из 40 роллов четырех разных видов, предлагают за смешные 500 рублей. А вот шаурма из курицы, размер и вес которой явно больше, чем те 107 рублей, за которые ее предлагают. А как вам шашлык из помидоров за 49? Ну и, наконец, наши любимые куриные ножки тори темпура всего-то за 39 рублей. Конечно, берем все!

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Первое препятствие случилось на стадии подтверждения заказа. Выяснилось, что к тем 695 рублям, что мы собирались отдать за заказ, надо прибавить еще 230. Именно столько стоит доставка в Комсомольский район. Рецензенты позвонили оператору.

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– На какую сумму нужно заказать, что чтобы курьер привез заказ бесплатно?

– Ни на какую, – ответил инфантильный голос, – просто так мы не возим.

В этот момент «Халява ролл» сильно растеряла привлекательность. Но, немного подумав, рецензенты ткнули в чекбокс напротив слова «самовывоз». Через несколько минут в трубке раздался уже знакомый голос:

– Мы не сможем выдать вам тори темпура – вы заказали слишком мало.

– Как это?

– Мы не готовим это блюдо, если заказывают меньше трех порций. Или отменяйте, или берите еще.

Рецензенты взглянули на фото, где тори темпура была изображена как вкусная горка из шести ножек. Как мы все это съедим?

– Ну, хорошо. Давайте еще одну порцию из ножек и одну из бедер. Так можно?

– Пожалуйста.

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Через час мы забрали увесистые пакеты из несимпатичного офиса, заплатили 783 рубля и поспешили домой в предвкушении пиршества. Если честно, еды, и правда, получилось много. Но не столько, сколько мы ожидали.

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Порция тори темпура включает в себя одну (!) ножку либо бедро, а не шесть, как на фото с сайта. И самое вкусное в этом блюде – панировка. При этом мясо курицы не вызвало у рецензентов никаких эмоций – пресно. Шашлык из помидор означает, что вы получите один большой запеченный томат. И он тоже будет пресный. Вот роллов действительно 40 штук. Но из них только «Филадельфия» заслуживает внимания.

От разгрома и двойки «Халяву ролл» спасла только огромная и съедобная шаурма. Впрочем, вкусным оказался еще кисло-сладкий соус из комплекта. Мы намазали им все, включая роллы, и тогда даже смогли получить немного удовольствия от еды.