Безымянный обед. Кафе-бар «Ликан»

Как выяснилось, низкая стоимость предложения исключает опцию выбора блюд. Нам даже не рассказали, что мы в итоге получим, а просто подали салат, суп и восточный вариант макарон по-флотски.

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Кафе-бар «Ликан»

Адрес: Комсомольская, 2Б

Телефон: 40-15-17

Wi-Fi: нет

Режим работы: с 11.00 до 2.00

Самое дорогое блюдо: шашлык «Ассорти» – 1275 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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По мнению некоторых авторитетных людей, в кафе-баре «Ликан» работают чуть ли не лучшие шашлычники в Тольятти. Рецензенты не стали проверять это утверждение и поверили им на слово, так как шашлык в мороз нас не привлекает, опять же блюдо не из дешевых, а мы за праздники основательно потратились. Также нам сообщили, что «Ликан», последняя рецензия на который датирована 2008 годом, активно борется за звание «доступного общепита»: заведение ресторанного уровня кормит всех страждущих комплексными обедами по фиксированной цене 130 рублей!

В отдельных номерах-домиках, которые прячутся в тени лесной опушки, нам не очень понравилось. Еще в прошлый визит рецензенты критиковали «Ликан» за явный аскетизм в убранстве, а в день нашего посещения там к тому же было довольно прохладно. Поэтому мы закрыли дверь и отправились в основной зал, который встречает посетителей шиком провинциального ампира и заботой официанток. От их радушия и учтивости рецензенты почувствовали себя неловко. Интересно, они будут так же милы, когда узнают, что мы претендуем лишь на ланч?

«Конечно, садитесь куда хотите. Мы вам все очень быстро принесем», – ответили нам девушки, не переставая улыбаться. Вот так «Ликан» получает свой первый плюс.

«Очень быстро» действительно означает очень быстро. Подносы появились на столе через минуту, и на каждом дымились все три блюда. Это неплохо, но возникает досадное недоразумение: мы-то ждали меню…

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Как выяснилось, низкая стоимость предложения исключает опцию выбора блюд. Нам даже не рассказали, что мы в итоге получим, а просто подали салат, суп и восточный вариант макарон по-флотски. Рецензенты сначала решили наказать кафе-бар за отсутствие свободы выбора, но потом вспомнили про 130 рублей и отменили санкции – в конце концов пусть все решат профессиональные компетенции повара кафе-бара.

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Забегая вперед, сообщим, что чек мы так и не получили, а потому не можем сообщить вам названия некоторых кушаний. Вот, к примеру, салат. В нем обнаружилось много квашеной и свежей капусты, оливки и маслины, огурцы и помидоры, а также весьма приличный соус. Как это называется? Неизвестно, но на вкус очень даже неплохо.

С супом все понятно – это солянка. Она благоухала восхитительным бульоном. Да и остальные ингредиенты, наверное, вкусные. Но мы этого не узнали, ибо гуща, по всей видимости, осталась на дне поварского котла, а нам достались невразумительные дольки мяса и овощей. За это «Ликан» теряет одну виртуальную кружку.

Последнее блюдо – вермишель вперемешку с фаршем и густым острым соусом. Еды на тарелках было много, и она порадовала рецензентов отличным вкусом. Именно это безымянное блюдо победило наш голод и сохранило кафе-бару звание хорошиста.