Больше двух не собираться

Пиццерия «AL FORNO».

Адрес: Drottninggayan, 88b, Стокгольм, Швеция

Телефон: 08-20-30-97

Wi-Fi: да

Режим работы: с 11.00 до 22.00

Самое дорогое блюдо: жаркое из ягненка – 210 крон (1470 рублей)

Оценка: 5 «кружек»

Знаете, чего не нужно делать в стокгольмском ресторане? Не нужно заказывать «тарелку на двоих», а есть при этом вчетвером. С одной стороны, объем такой тарелки, на которой умещаются сразу несколько блюд, конечно, огромный, и еды хватит даже на шестерых. С другой – счет вам выставят за три порции, остужая ваш праведный гнев угрозами вызова полиции. Такие уж у шведов правила. На секундочку, стоимость тарелки – 480 крон, то есть около 3,4 тыс. рублей.

В общем, в Швеции, как и во всей Скандинавии, дорого до жути. Например, за кружку приличного пива вы заплатите в среднем 60 крон и, хмелея, будете умножать эту сумму на семь, рассчитывая рублевый остаток на карте. Разумеется, в таких условиях вопрос питания становится головной болью, если только вы не причалили к местному пирсу на яхте вашего друга – российского чиновника или депутата.

У рецензентов таких друзей, увы, нет, и мы, приехав в Стокгольм на майские праздники, первым делом озаботились поиском доступного общепита, дабы нашего скромного бюджета хватило еще и на сувениры. Вспомнив опыт посещения Норвегии, проинспектировали магазины сети 7-Eleven. Откровенно говоря, тут они нас не впечатлили. Если в Осло 7-Eleven мог конкурировать с хорошим кафетерием, то стокгольмская сеть предлагает лишь несерьезные закуски, уступающие своим внешним видом выпечке заштатного тольяттинского буфета.

А вот «Макдоналдс» порадовал ценами – они оказались вполне сопоставимы с российскими. Казалось бы, на этом рассказ можно было завершить: мол, все в стокгольмский «Макдоналдс», и будет вам счастье! Но ведь это скучно, правда?

Мы было собрались в иммигрантские районы, где кебаб можно получить за сущие копейки, но шведы посоветовали отказаться от затеи, ибо получить в тех районах можно много чего, а заодно лишиться кошелька. Вместо этого нас отправили на одну из самых дорогих улиц города – Drottninggayan. Она находится в пешеходной зоне в центре Стокгольма и недавно попала в новостные сводки в связи с террористом на грузовике. Сейчас там все спокойно.

Среди многочисленных заведений рецензенты обнаружили маленькую, но очень уютную итальянскую пиццерию «AL FORNO», где огромная пицца с широчайшим выбором начинки стоит от 105 крон. Хватит такой пиццы на двоих взрослых мужчин и одну девушку, и никто полицию не вызовет. То есть мы утоляем голод за 230 рублей, при этом получая от еды настоящее удовольствие. Кружка пива обойдется в 50 крон. Но 350 рублей этот водянистый лагер точно не стоит, поэтому советуем вам заменить его отличным кофе (25 крон) или местным клюквенным соком (19), который шведы почему-то называют «русским».