Быстрое наказание. Ресторан-доставка «Sushi Time»

Во время длинных и ленивых новогодних каникул рецензенты «Трезвого взгляда» решили проинспектировать службы доставки и обратились в единый сервис, который объединил под своим виртуальным крылом множество организаций.





Ресторан-доставка «Sushi Time»

Адрес: tlt.zakazaka.ru

Телефон: –

Wi-Fi: –

Режим работы: круглосуточно

Самое дорогое блюдо: сет «Суши тайм» – 1255 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Во время длинных и ленивых новогодних каникул рецензенты «Трезвого взгляда» решили проинспектировать службы доставки и обратились в единый сервис, который объединил под своим виртуальным крылом множество организаций. Сервисов таких, к слову, очень много и, полистав варианты, представленные «Яндексом», мы просто ткнули в самое смешное название – ZakaZaka.

Суть работы сервиса проста: указываете кухню (азиатская, европейская, кавказская и другие), выбираете более конкретное направление (пицца, суши, шашлык и т.п.) и получаете меню с вариантами от разных доставщиков. Затем остается определить конкретные названия, параметры блюд и сумму, которая вас устраивает. Вот нас, например, устроила сумма 800 рублей за пиццу, суши-сет и морс от ресторана «Аригато».

Мы сделали заказ и стали ждать подтверждения оператора. Время шло – телефон молчал. Через 25 минут нам позвонила максимально учтивая девушка.

– Здравствуйте, это сервис ZakaZaka. Вам звонили из ресторана «Аригато»?

– Нет.

– Странно. Я вам перезвоню.

Он набрала нас спустя 10 минут.

– Ресторан «Аригато» не принял заказ по техническим причинам. Нам очень жаль, мы сегодня же заблокируем данную организацию в нашем сервисе. Скажите, я могу предложить вам помощь в оформлении нового заказа?

– Спасибо. Сами разберемся, – ответили рецензенты.

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Мы приступили ко второй попытке и немало удивились, что «Аригато» уже значился как «временно заблокированный». ZakaZaka наказывает быстро.

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Поразмышляв, мы отказались от вариантов с пиццей и заказали большой сет «Для друзей», сет запеченных роллов «Филадельфия темпура», различные соусы и сок в ресторане «Sushi Time». Стоимость составила 685 рублей, а оператор позвонила через несколько секунд после финального клика. Правда, девушка расстроила, сообщив, что курьер будет добираться до Комсомольского района полтора часа.

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Оттого мы немало удивились стуку в дверь, раздавшемуся через 40 минут. Молодой человек вручил нам увесистый пакет и испарился. Пакет оказался туго завязанным, а из узла торчал длинный черный волос. И хотя он находился не в еде, рецензенты тут же отобрали у «Sushi Time» один балл.

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Следующий балл мы отнимаем за качество риса. Из-за него эта японская еда совсем не была похожа на японскую. «Sushi Time» приготовил для нас скорее рисовые пирожки, если так можно выразиться. Однако это не значит, что еда нам совсем не понравилась. Горячая «Филадельфия темпура» так и вовсе ушла на ура, да и большой сет «Для друзей» мы ели не через силу. Но, даже несмотря на то, что за не очень большие деньги рецензенты вполне наелись, больше тройки «Sushi Time» получить не может. А вот сервис ZakaZaka мы вам, пожалуй, рекомендуем.