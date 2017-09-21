Час хамства

Кафе «Час пик».



Адрес: трасса М5, 976 км, 3

Режим работы: круглосуточно

Телефон: нет

Wi-Fi: нет

Самое дорогое блюдо: отбивная под шубой – 120 рублей

Оценка: 2 «кружки»

Рецензенты стояли у стойки в ожидании персонала так долго, что за нами успела образоваться очередь из новых посетителей. «Может, позвонить в звонок?» – предложил один из голодающих. Оказывается, мы не заметили на столешнице кнопку вызова. После прозвучавшего «колокола» перед нами появился мужчина, который прямо на ходу ел что-то из тарелки.

– Чего хотел? – невежливо поинтересовался он у автора текста. Я, честно говоря, разозлился.

– А ты как думаешь? Поесть!

– Повар занята. Готовит заказ вон для тех, – грубиян кивнул в сторону скучающих за столом дальнобойщиков. – Освободится – подойдет.

Кафе «Час пик» – это никакое, в общем-то, не кафе: обычная придорожная столовая, что разместилась в замаскированном под капитальное строение железнодорожном вагоне. Собственно говоря, использовать вагоны в качестве обочечных архитектурных форм – это не постыдно. Тем более что «плацкарт» может похвастаться вполне себе сносной отделкой: на полу приличный коммерческий линолеум, на стенах годный пластиковый сайдинг, а раздаточная стойка выполнена из черного лакированного дерева. Вот только с обслуживанием не задалось.

Интонация, с которой говорил мужчина, здорово поумерила наш аппетит. Однако профессиональный долг нужно было выполнять. И вот, наконец, растворились двери кухни и запыхавшаяся женщина вынесла поднос с едой для усталых водителей. После этого она вернулась за раздаточную стойку и обратилась к нам: «Чего хотели?»

Рецензенты пространно пояснили, что все люди в этой очереди хотят примерно одного, а дама, в свою очередь, предложила ознакомиться с лежащим тут же меню. Разумеется, рецензенты давным-давно составили wish-list. Однако наш выбор споткнулся о забавную игру: мы называли блюда, а женщина парировала – «нет», «закончилось», «еще не сварилось» и так далее. Тогда рецензенты предложили ей самой пояснить, чем «Час пик» может нас накормить. В итоге гостям предложили вареное яйцо под майонезом в качестве салата, солянку, макароны с двумя сосисками и чай. За этот нехитрый набор каждый из нас отдал по 264 рубля.

Общаться с клиентами в «Часе пик», конечно, не умеют, а вот готовит местная повариха неплохо. Если яйцо под майонезом с зеленью удивить не могло в принципе, то солянка оказалась невероятно вкусным блюдом: густое и наваристое, оно, кроме прочего, радовало размером порции. Да и макароны отварили каким-то невероятным способом, отчего этот простой гарнир сам по себе представлял настоящую лакомство, более вкусное, чем магазинные сосиски.

Однако заслуги повара не нивелируют хамского отношения. И, несмотря на то, что администратор в конце концов улыбнулась нам и пожелала приятного аппетита, поставить оценку выше двойки мы не можем.