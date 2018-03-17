Чисто поесть

Кафе бани «Свежесть».

Адрес: Краснодонцев, 29

Телефон: +7 (8482) 25-55-25

Режим работы: с 8.00 до 00.00

Wi-Fi: нет

Самое дорогое блюдо: сковородка (блюдо дня в ассортименте) – 200 рублей

Оценка: 3,5 «кружки»

На нас обиделись читатели рубрики «Трезвый взгляд» из Комсомольского района: «Как это так? Про баню «Бодрость» написали, а про самую старую помывочную Тольятти – «Свежесть», где тоже, между прочим, кормят, позабыли». Что ж, исправляемся.

«Свежесть» на самом деле очень интересное заведение. Старинная баня, ровесница Кунеевского стройлага, находится по адресу: Краснодонцев, 29. Но вот парадокс: такой улицы в Тольятти нет. Как так? А вот как: когда Кунеевка превращалась в Комсомольский район, улицу со снесенными бараками упразднили. Но баню, по причине ее стратегической важности, демонтировать не стали. Так и стоит она со старой пропиской на несуществующей улице.

Баня маленькая, а потому общее отделение одно и в зависимости от дня недели переходит под юрисдикцию то мужского, то женского пола. На самом деле, поесть там можно вне зависимости от гендерной пропускной системы. Вот только многочисленные дамы бальзаковского возраста косо посматривали на рецензентов, стоявших в большой женской очереди к барной стойке. Мы смутились и ушли.

И вернулись на следующий день, когда балом правили полуголые мужчины, бродившие по залу с дымящимся термосами. Дело в том, что «зал ожидания и отдыха» является и обеденным. В этом заключается как минус, так и плюс: тут уютно благодаря не новой, но симпатичной отделке и декорациям, и тут интересно. Все эти дяденьки с их забавными разговорами и нравоучениями, все эти банщицы, бросающие работу и сбегающиеся к телевизору, когда МУЗ ТВ транслирует клип Лепса. А потом оба пола вместе долго обсуждают творчество певца. Наблюдать за этим довольно забавно, но вот принимать пищу в таких условиях не совсем комфортно.

И это притом, что элемент общепита в «Свежести» на удивление не вторичен. Баня имеет обширное и интересное меню, а качество готовых блюд нас впечатлило. Мы заказали салат «Свежесть», солянку и какой-то экзотический «Хан-Сельт» – говядину с луком и фасолью, зажаренные в лаваше. И знаете, это было очень вкусно и «очень много». Настолько много, что мы попросили у сотрудницы пакет, дабы забрать половину «Хан-Сельта» в редакцию.

Давайте остановимся на этом странном блюде подробнее. В тонкий лаваш помещаются всевозможные ингредиенты, после чего вся конструкция жарится и подается на сковородке. Это совсем не похоже на шаурму, если кто так подумал – в блюде много фасоли, отчего оно скорее ближе к бурито. В общем, советуем попробовать.

Оценка далась нам сложно: в «Свежести» интересно и вкусно. Но неподготовленность зала к трапезе и бодрый финальный чек в 520 рублей не позволяют оценить кафе бани выше, чем на три с плюсом.