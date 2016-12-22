Что в имени моем. Столовая «Богема»

Единственная претензия – к пирожкам, которые нам рекомендовали. Они были холодные. На наш взгляд, любая выпечка будет вкуснее, если ее подогревать. Ну и смена названия тоже пойдет столовой на пользу.

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Столовая «Богема»

Адрес: бульвар Королева, 13

Телефон: 506-509

Wi-Fi: да

Режим работы: с 12.00 до 16.00

Самое дорогое блюдо: бифштекс рубленный под яйцом – 90 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Рецензентам всегда было интересно, как люди придумывают названия для заведений общепита. Ведь это важный, буквально судьбоносный момент при рождении очередного кафе или ресторана. Слишком легкомысленное название может отпугнуть публику, а чересчур пафосное – насмешить. Вот, к примеру, «Богема»… Как вам? Да, нам тоже смешно, тем более что речь идет не о ресторане и даже не о кафе. Это столовая.

«А может, юмор у них такой?» – рассуждали рецензенты, выдвигаясь в сторону «Богемы». Судя по карте, заведение разместилось в одном здании с Бизнес-инкубатором, питомцы которого любят покреативить. Однако охраняющая деловую поросль женщина-вахтер выставила рецензентов, сообщив, что столовая находится с другой стороны учреждения.

Если говорить прямо, вход в заведение расположен на задворках. «Какая, черт возьми, «Богема», – ругались рецензенты. – Еще бы «Олимпом» или «Бомондом» назвались».

Внутри мы обнаружили темное и тесное помещение, заставленное мебелью и какими-то конструкциями. Решив, что столовая испустила дух, рецензенты развернулись к входной двери, но тут до нас донеслись голоса. Мы прислушались и выявили источник шума: человеческая речь доносилась из стенного шкафа-купе. Набравшись смелости, рецензенты приоткрыли зеркальные створки. Неожиданно нам в лицо ударил яркий дневной свет: то, что мы приняли за встроенный шкаф, оказалось вторым входом в «Богему».

В столовой два уютных зала и небольшая раздаточная. Стены выкрашены в веселый желтый цвет и оформлены многочисленными декорациями. В общем-то, чисто и симпатично, но название так и не перестало вызывать у нас улыбку. «Должно быть, еда премиальная…» – шутили рецензенты, разбирая подносы.

По совету девушек-сотрудниц мы приобрели рыбный салат под сыром, суп-лапшу с курицей, пшенную кашу, бифштекс под яйцом и фруктовый напиток.

– Обязательно возьмите наш фирменный хлеб и выпечку, – активно агитировали дамы.

– Хлеб берем. А выпечку потом, если не наедимся.

– Не наедитесь! – так уверенно заявила одна из сотрудниц, что мы потянулись за пирожком с картошкой.

И в самом деле порции в столовой вполне себе богемные – аристократы не едят сразу помногу. Рецензенты тем не менее остались не довольны и отняли от итоговой оценки балл: «За 236 рублей могли бы накормить и поосновательнее». Однако вкусовые качества местных блюд оказались столь хороши, что мы не стали наказывать «Богему» строже. Особенно хочется отметить пшенную кашу и бифштекс, которые просто покорили нас.

Единственная претензия – к пирожкам, которые нам рекомендовали. Они были холодные. На наш взгляд, любая выпечка будет вкуснее, если ее подогревать. Ну и смена названия тоже пойдет столовой на пользу.