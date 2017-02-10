Давим облепиху. Кафе «Лось и кофе»

Официантка посоветовала подавить ягоды в кипятке и дать настояться. И мы давили, давили… В общем, с этого дня облепиховый чай объявляется нашим любимым напитком.

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Кафе «Лось и кофе»

Адрес: Автостроителей, 54а

Телефон: 62-10-16

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 22.00

Самое дорогое блюдо: филе семги – 490 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Таким заведениям прямо с порога хочется поставить «отлично». Рецензенты много раз говорили, что для создания атмосферы, которая, словно магнитом, тянет посетителей, не требуется огромных финансовых вливаний и изысканных дизайнерских проектов. Достаточно подобрать уютный цвет для стен, грамотно расставить мебель, добавить душевных декораций, искренне улыбаться гостям – и любое предприятие общепита поплывет по волнам экономического кризиса как прогулочная яхта. Ах да, мы забыли про качественную кухню и адекватный ценник. С первым у «Лося и кофе» все в порядке, а вот насчет прайса рецензенты слегка сомневаются.

Знаете простой способ быстро понять ценовую политику заведения? Смотрите на стоимость салатов: если за самый дешевый просят до 100 рублей включительно, то вы в демократичном месте, а если дороже – готовьтесь раскошелиться. «Лось», например, предлагает оливье за 150 рублей. Понимаете, к чему мы клоним? С другой стороны, суп дня тут стоит всего 80. Это, конечно, не даром, но и вы, простите, не в столовой.

– Сегодня гороховый, – сообщила официантка.

– Отлично. Тогда его, оливье, чебуреки с курицей и сыром и чай.

– А чаек, может, домашний? Есть из клубники, малины и облепихи.

– Облепиха в самый раз! – согласились гости.

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В ожидании заказа рецензенты подсчитали, что обед обойдется в 480 рублей на человека. На наш взгляд, это дорого, даже несмотря на то, что в заведении очень приятно.

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Здесь витает дух уютной квартиры большого оригинала: цветы высажены в чайные чашки и консервные банки, роль подставок для салфеток и приборов играют скалки, а над старым пианино поселилась настоящая морда лося. И хотя рецензенты являются противниками таксидермии, вязаные шапка и шарф, в которые «одет» лесной житель, сделали из инсталляции вполне веселый, пусть и спорный элемент декора.

А вот насчет профессионализма местных поваров никто из нас спорить даже не будет. Волшебники! Простой, казалось бы, оливье играл таким количеством вкусовых оттенков, что едоки позабыли обо всем на свете. А впереди нас ждал великолепный во всех отношениях гороховый суп. Блюдо оказалось чем-то средним между кремом и классической похлебкой с кусочками мяса, овощей, да еще и заправленное свежим зеленым луком… Короче, ум отъешь.

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Внушительного размера чебуреки (две штуки в порции) подали вместе с гигантской чашкой, содержимое которой состояло из облепихи, лимона и мяты. Официантка посоветовала подавить ягоды в кипятке и дать настояться. И мы давили, давили…

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В общем, с этого дня облепиховый чай объявляется нашим любимым напитком. А что касается чебуреков, то они стали финальным аргументом в пользу полновесных четырех с половиной «кружек».