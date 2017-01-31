Долгие поиски. Столовая «Оливия»

Ну а что с ценами? Они как раз очень гостеприимные. В меню мы не обнаружили ни одного пункта дороже 65 рублей.

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Столовая «Оливия»

Адрес: Степана Разина, 99

Телефон: 50-41-51

Wi-Fi: нет

Режим работы: с 8.00 до 20.00

Самое дорогое блюдо: куриное филе под сыром – 65 рублей

Оценка: 3 «кружки»

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«Надевайте бахилы» – крупный шрифт на табличке рядом с будкой вахтера в холле Дворца детского и юношеского творчества намекает на то, что здесь не шутят. Сама же обитательница охранной конструкции пристально рассматривала нас сквозь стеклянную перегородку, недоверчиво прищурив левый глаз.

– Я не пойду в столовую в бахилах, – прошептал сквозь зубы один из рецензентов, не переставая улыбаться бдительной женщине. – Да и нет тут, видимо, никакой столовой.

– Почему это нет? И столовая имеется, и буфет, – неожиданно ласково произнесла вахтер. – Идите вон по той стеночке, а дальше по указателям.

– А как же бахилы?

– Ну, если очень хочется, можете надеть…

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Конечно, облачать ноги в пакеты мы не стали, поэтому здорово наследили в многочисленных коридорах дворца. Искомая нами организация, как оказалось, расположилась в самом дальнем конце огромного здания, и, плутая в его сложных архитектурных формах, рецензенты то и дело роптали: «Ну кто так строит?» Кстати, вот вам лайфхак от «Трезвого взгляда»: если соберетесь в столовую «Оливия», заходите в ДДЮТ со стороны улицы Спортивной, а не через центральный вход, как это советует 2GIS, – сэкономите кучу времени.

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В столовой два зала – светлый и темный. Раздаточная стойка, а также прилавок буфета расположились в помещении, обильно залитом солнечным светом. Зато посадочные места тут ограничивались тесными круглыми столиками, за которыми было неудобно сидеть. Второй зал мрачный и без окон. При этом он заставлен крупной псевдоплетеной пластиковой мебелью, и отделку стен можно назвать даже дизайнерской.

Ну а что с ценами? Они как раз очень гостеприимные. В меню мы не обнаружили ни одного пункта дороже 65 рублей. За эти деньги предлагали куриное филе, запеченное с сыром. Его-то мы и взяли в компании со спагетти в овощном соусе. На первое выбрали гороховый суп, а в качестве закуски выступил салат «Сельдь под шубой». Добавив к набору по фруктовому напитку и заплатив в кассу 185 рублей, рецензенты поспешили на свободные места.

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Салат оказался вполне себе. Нас лишь немного смутил вкус рыбы. Видимо, рассол, в котором выдерживалась селедка, был слишком пряным, и это сделало общий вкус непривычным. Дальше суп. Огромные тарелки оказались заполнены соблазнительной похлебкой лишь наполовину, что создавало впечатление неполных порций. Однако скоро мы поняли, что, если бы ее налили до краев, рецензенты вряд ли смогли бы доесть это сытное блюдо.

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Спагетти показались нам пресными. Зато ничто не отвлекало от превосходного вкуса куриного филе, которому как нельзя кстати пришелся аромат запеченного сыра. За эту композицию столовая «Оливия» получает уверенное «удовлетворительно».