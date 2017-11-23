Доросли до пятерки

Кафе «Siesta».

Адрес: ул. Матросова, 9

Телефон: 755-222

Режим работы: с 12.00 до 16.00

Wi-Fi: да

Самое дорогое блюдо: говядина под сыром – 129 рублей

Оценка: 5 «кружек»

Кафе «Siesta» очаровало нас еще четыре года назад, но, несмотря на великолепную кухню и замечательное обслуживание, до пятерки заведение немного недотянуло. Причины – некоторая необустроенность обеденных залов и невнятный режим работы. Настало время наведаться с очередной инспекцией, чтобы зафиксировать перемены.

А они встретили нас прямо у дверей в лице все того же добродушного хозяина. Только теперь он не носит бороду. Конечно, это не повод для выдачи штрафных санкций, но с растительностью на лице ему все же было лучше. Зато манер своих мужчина не растерял: он самолично открывал нам двери, приносил меню и был самим совершенством в плане заботы о клиенте.

Чего-то глобального с интерьером «Siesta» не произошло – он всего-навсего стал законченным: аккуратный ремонт, симпатичные картинки на стенах, а часть барной стойки теперь оформлена в виде ствола дуба, отчего принимающий заказы хозяин походит на ученого кота. Короче говоря, удивить дизайном «Siesta» не сможет, как не сможет и разочаровать – тут чисто и уютно, а стало быть, есть задел на пять «кружек». Теперь главное, чтобы кухня не подкачала.

Изучив ассортимент, рецензенты решили взять салат «Курьер» с куриным филе (42 рубля), винегрет (36), суп-лапшу (65), харчо (65), котлету из филе птицы на пару (73), тефтели с рисом (69), а в качестве гарниров выбрали рис с овощами (30) и какие-то котлетки из чечевицы (35). К нашему удивлению, заказанная еда начала появляться на столе практически моментально. Подносы разносил лично хозяин, каждый раз рассыпаясь в пожеланиях приятного аппетита.

Винегрет был неплох, но все же соревнование салатов выиграл «Курьер» – нежнейшее блюдо обладало необычным вкусом и оформлением. Победителем в номинации «супы» с небольшим отрывом стал харчо. Густой и наваристый, он содержал в себе какие-то новые вкусовые нотки, тогда как суп-лапша оказался замечательным, но все же обычным кушаньем.

И тефтели, и котлета из филе птицы стали чемпионами в общем зачете, разделив верхнюю ступень предстала. Только что приготовленные, они источали умопомрачительные ароматы и таяли во рту. Рис с овощами выгодно подчеркивал вкус птицы, а вот с котлетками из чечевицы все было не так однозначно: нам, откровенно говоря, не сильно понравился их натуральный вкус. Однако с идущей в комплекте сметаной и мелко нашинкованной квашеной капустой он кардинально менялся в лучшую сторону. Вот только в этом случае блюдо, на наш взгляд, конфликтовало с тефтелями.

Тем не менее обед в «Siesta» доставил нам море радости за небольшие деньги, и рецензенты коллегиально постановили, что кафе доросло до пятерки.