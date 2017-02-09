Эстетическое удовольствие. Кафе «Вкусное место»

Возможно, загадочная сестра бармена смогла бы скрасить наш досуг, но в ее отсутствие мы предпочли ретироваться, как только доели и согрелись.

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Кафе «Вкусное место»

Адрес: Механизаторов, 12а

Телефон: нет

Wi-Fi: нет

Режим работы: с 10.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: шашлык из баранины – 200 рублей

Оценка: 2 «кружки»

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«Cпонсор» данного обзора – лютый мороз, который превратил редакционный автомобиль в бесполезную примерзшую к земле будку и выгнал рецензентов на остановку общественного транспорта. Полчаса безрезультатного ожидания подтвердили наши опасения о том, что мы вряд ли дождемся «Газель» с нужным номером, прежде чем испустим дух. К слову, необходимый нам маршрут № 102 дефицитен в любую погоду. Граждане перевозчики, почему так мало сто вторых «бортов»?

Проводив взглядом очередной микроавтобус, набитый пассажирами и не отреагировавший на наши призывные пассы, окоченевшие рецензенты решили устроить себе выходной. Но для начала, конечно, мы хотели немедленно согреться. Очень вовремя нам на глаза попалась вывеска «Вкусное место», которая разместилась на фасаде остановочного павильона через дорогу. Обычно у подобного рода заведений нет ни единого шанса на то, чтобы попасть в нашу рубрику по причине сугубо пивной направленности. Однако, помимо рекламы «пенного», «Вкусное место» предлагает накормить шашлыками и шаурмой. Не самая наша любимая еда, но голод, как известно, не тетка, а в компании с морозом и подавно.

Надо сразу пояснить, что рецензируемый общепит даже теоретически не может претендовать на высокую оценку. Как бы хорошо там ни обслуживали и какими бы вкусными ни были напитки и еда, подобного рода места и не пытаются казаться приличными. Это тип заведений формата «твой последний отдых и закусон». Зато очень доступные цены, что в наше нелегкое время больше всего и ценит трудовой народ.

По крайней мере, единственный посетитель был очень доволен: мужчина смачно запрокидывал пивную кружку и с наслаждением откусывал шаурму. Его явно не волновал вопрос комфорта и чистоты, а вот рецензентов смутили отсутствие отделки на кирпичных стенах, заскорузлая мебель и обшарпанный прилавок, из-за которого улыбался молодой парень. Заметив наши сомнения, пожилой товарищ поучительно затряс мозолистым пальцем:

– Не-не, пиво тут прекрасное. Даже не думайте, заходите.

– И недорого, – добавил «бармен».

– А если еще придет его сестра… – мужчина указал на сотрудника. – Она вчера тут дежурила, так я до закрытия уходить не хотел.

– Мы счастливы в браке, – отрезали рецензенты.

– И что? Я ничего плохого не имею в виду – я говорю про эстетическое удовольствие.

Вот именно эстетического удовольствия нам остро не хватало во «Вкусном месте». Даже чек в 270 рублей за две кружки приятного пива, большую шаурму в тонком лаваше и порцию отличного шашлыка с теплой лепешкой не смогли ублажить рецензентов. Возможно, загадочная сестра бармена смогла бы скрасить наш досуг, но в ее отсутствие мы предпочли ретироваться, как только доели и согрелись.