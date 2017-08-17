Голый король

Ресторан быстрого питания «Burger King».



Адрес: Южное шоссе, 6

Телефон: —

Wi-Fi: —

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Самое дорогое блюдо: «Супер-воппер» – 4500 рублей

Оценка: 3 «кружки»

За «Burger King» закрепилась слава не столько «короля бургеров», сколько мастера троллинга конкурентов. То компания дарит на день рождения «Макдоналдса» торт в виде окровавленной головы клоуна, то KFC презентует бисквитную крысу в панировке. И одними сладостями она не ограничивается: относительно недавно на наружной рекламе российской сети «Burger King» появился слоган, в котором было зашифровано неприличное направление, по которому предлагалось пройти «Макдоналдсу». Хулиганит, короче, «Король».

Но как бы ни изощрялись маркетологи, рецензентам «ПН» куда важнее качество продукции, которое и должно доказывать превосходство над соперником. На прошлой неделе мы отправились в ТЦ «Акварель», где в фуд-зоне открылась точка «Burger King».

– А какой бургер самый большой? – спросили мы улыбчивого малого в фирменной униформе. Тот хитро прищурился и указал на световой короб, на котором красовался бургер под названием «Воппер» ценой в 115 рублей.

– Только это не тот «Воппер». Тот называется «Супер-воппер», и в нем 64 котлеты.

– Ничего себе! И сколько же он стоит?

– Четыре с половиной тысячи! – усмехнулся парень, понимая, что эту сумму мы тратить не собираемся. – Возьмите тройной «Воппер». В нем три котлеты, лучок, огурчики… Наедитесь всего за 315 рублей.

Мы так и сделали, а еще заказали классический «Биг Кинг» за 99 и два комплекта под слоганом «Сделай обед» за 115 рублей (картофель фри и большой стакан напитка на выбор).

На прилавке ресторана рядком стояли картонные короны, которые мог примерить на себя любой желающий. Желающих было совсем немного. Точнее, мы заметили всего одного коронованного мальчишку. Странный это был паренек: в потертых шортах и майке, поверх которой совершенно неожиданно красовалась толстая овчинная жилетка.

Из-за нее он так походил на средневекового пастушка, что рецензенты не усомнились: пацан – зазывала на окладе. Но тут «пастушок» в короне совершил совсем не королевский поступок: он подошел к мусорному баку, вытащил из него картонный стакан, понюхал торчащую трубочку, кивнул и начал пить. Мы поежились: блеск и нищета налицо.

Впрочем, вернемся к еде. Картофель фри оказался настолько пересоленным, что рецензенты не смогли съесть и половину своих порций. Напитки все без исключения слишком сладкие и плохо подходят к бургерам. Что до самих бургеров, то «Биг Кинг» ничем не отличается от любого дешевого продукта данного типа любого фастфуда. Вот тройной «Воппер» еще может побороться с «клоуном» и «полковником» за звание лучшего. Но в нашем городе много мест, где за аналогичную сумму вы получите продукт в разы вкуснее и больше. В общем, абсолютной монархии не получилось.