Гурманский ларек. Мобильный ресторан Fresh Food

Меню Fresh Food выполняет не только информативную, но и оформительскую функцию. Названиями блюд, их ценой, а также крупными фотографиями украшен весь фасад, благодаря чему строение выглядит интересно.

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Мобильный ресторан Fresh Food

Адрес: 70 лет Октября, 3

Телефон: 78-06-80

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 00.00

Самое дорогое блюдо: бургер с говядиной – 160 рублей

Оценка: 4 «кружки»

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Честно говоря, мы еще до знакомства записали рецензируемый общепит в категорию «трэш». Как нам казалось, Fresh Food – это ларек, отличающийся от подобных заведений с шаурмой только дизайнерским фасадом и самонеймингом «мобильный ресторан». Теперь же мы посыпаем голову пеплом…

А началось все с того, что рецензенты решили найти альтернативу «МакАвто» в плане быстрого перекуса за рулем. Погуглив, натолкнулись на несколько позитивных отзывов о Fresh Food – общепите, который как раз специализируется на «еде с собой». Возле вагончика дежурил лишь мальчик лет десяти. Если бы не он, мы бы решили, что заведение не работает: за запотевшими стеклами не наблюдалось никакого движения.

– Там есть кто-нибудь? – спросили мы и постучали в окошко.

– Они не откроют, пока не позвоните. Вон кнопка, – паренек указал на небольшой прибор, и рецензенты уже было нажали на клавишу, но тут окно растворилось, и из него высунулась голова жизнерадостного молодого человека.

– Вот твой завертон! – весело заявил он, протягивая парнишке пакет. – Приятного аппетита и хорошего дня! Забегай к нам еще.

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Нас впечатлило, как это прозвучало: сотрудник Fresh Food говорил не заученно, а искренне и живо. Он помахал рукой в ответ на благодарность школьника и развернул голову к нам.

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– Добрый день. Заказывать будете?

– Да, только изучим меню, – ответили рецензенты.

Меню Fresh Food выполняет не только информативную, но и оформительскую функцию. Названиями блюд, их ценой, а также крупными фотографиями украшен весь фасад, благодаря чему строение выглядит интересно. Рецензенты решили попробовать салат «Цезарь» (150 рублей), сэндвич с курицей (130), бургер с говядиной (160) и выпить капучино (90 рублей за 0,3 л).

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Парень попросил подождать семь минут и выдал пакеты точно в указанный срок, опять-таки пожелав нам всего наилучшего. Мы уселись в автомобиль, и салон моментально наполнился соблазнительными ароматами. Рецензенты моментально растеряли силу воли и накинулись на продукцию Fresh Food.

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Знаете, нам давно не было так вкусно. В бургерах мы обнаружили замечательные котлеты и море свежих овощей под отличным соусом. Кроме того, булки оказались глубоко прожаренными на гриле. То же самое и с сэндвичем: меж поджаренных ломтиков хлеба дымилось нежнейшее куриное филе, завернутое в листья салата и украшенное дольками разнообразных овощей. Запивая все это хорошим зерновым кофе, мы решили оставить салат на вечер.

Наверное, вы уже догадались, что в контейнере, припасенном до ужина, рецензенты нашли продукт, который нисколько нас не разочаровал, а Fresh Food заслуживает высокой оценки и становится нашим фаворитом в номинации «еда с собой».