Инцидент с перечницей

Кафе «Апшерон».

Адрес: Комсомольская, 101а

Телефон: +7-996-722-85-83

Wi-Fi: да

Режим работы: с 10.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: шашлык из семги – 300 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Это, знаете ли, такое серьезное заведение, где на сложном многоуровневом потолке с пенопластовой «лепниной» висят солидные кованые люстры, столы покрыты солидными клеенчатыми скатертями, а стены солидно поблескивают разноцветными искорками декоративной штукатурки. В общем, национальный «бурлеск», который мы, казалось, давно утратили, неожиданно восстал из небытия в кафе «Апшерон».

А вот рецензенты поступили совсем несолидно, войдя в прохладный зал «Апешрона» без банкнот в кошельке, но с надеждой на наличие терминала электронной платежной системы. За мощной барной стойкой никого не было, и мы принялись изучать лежащее тут же меню, попутно рыская взглядом в поисках терминала.

– Алена! Але-на! – неожиданно закричал один из двух обедающих неподалеку солидных мужчин. – Алена, посетитель!

– Скажите, а у вас тут карты принимают? – спросили рецензенты, решив, что перед нами сотрудник или даже хозяин.

– Нет, но это не проблема. Переведите мне на карту, а я им отдам, – предложил он.

– Хорошо, у нас Альфа-Банк, – обрадовались мы, но мужчина развел руками.

– Нужен Сбер…

В общем, пришлось искать банкомат. Когда же рецензенты вернулись в кафе, посетителей не было, и вся забота симпатичной официантки досталась нам одним. Оказалось, что цены бизнес-ланча понравятся даже малообеспеченным людям. Например, наш набор из салата оливье, окрошки, макарон с куриной котлетой и компотом обошелся каждому из рецензентов всего в 218 рублей.

К оливье у нас только одна претензия – его перегрузили майонезом. В остальном и ингредиенты, и сам соус были очень хороши, и вприкуску со свежим и душистым хлебом блюдо было очень даже вкусным.

А вот с окрошкой с самого начала что-то пошло не так. Вроде бы и сметана на месте, и квас приличный, и овощей с мясом хоть отбавляй… Но рецензенты так и не смогли получить удовольствия от трапезы, словно все составляющие кушанья не складывались в единое целое. «Может, мало специй?» – подумали мы и потянулись к перечнице. И тут все совсем не заладилось: крышка перечницы отстегнулась после переворота, и в тарелку бухнулась половина содержимого. Черт побери!

Пришлось переходить ко второму. Нам очень понравился вкус макарон: они напоминали ароматную домашнюю лапшу, но все-таки для легкости глотания не хватало какого-нибудь соуса. Немного сока дала ароматная куриная котлета, вместе с которой второе приобрело некоторую законченность.

Потягивая прохладный компот, рецензенты размышляли над оценкой. До четверки «Апшерон» точно не дотягивает, но приятные цены и неплохая, в общем-то, кухня не позволяли влепить двойку. Сошлись на трех «кружках» с минусом.