Итальяно веро

Ресторан «Osteria Mario».

Адрес: Приморский, 43

Телефон: 71-90-70

Режим работы: с 10 до 0.00

Wi-Fi: да

Самое дорогое блюдо: оссобуко – 760 рублей

Оценка: 5 «кружек»

«Buongiorno, madam!» – поздоровались мы со встретившей нас в холле ресторана официанткой. Мы не просто так выплеснули на нее весь свой итальянский словарный запас: в рецензируемом ресторане всех гостей встречают на языке Челентано.

Попадая внутрь, сразу растворяешься в местной аутентичной атмосфере. Зал «Osteria Mario» представляет собой целый набор различных дизайнерских решений. Большое помещение разделено на несколько зон, и каждая из них отличается от другой оформлением, мебелью и осветительными приборами. В оценке интерьеров нового ресторана рецензенты единодушны – уверенная пятерка.

– Хотите устроиться на веранде, у окна, за высоким столом или в мягкой зоне? – поинтересовалась обслуживающая нас девушка в фирменном одеянии: платочек, клетчатую рубашку и фартук на подтяжках отчего-то не хочется называть униформой.

– Пожалуй, за высоким столом, – ответили рецензенты, выбрав эту позицию с точки зрения наилучшего обзора окрестностей.

Меню заведения, в отличие от обеденного зала, совсем небольшое. И это, кстати, правильно – чем меньше позиций, тем лучше их готовят, а продукты свежее. В симпатично сверстанном буклете уместилась пара десятков итальянских блюд. Рецензенты решили попробовать холодный томатный суп гаспачо, а в качестве «хлебной корзины» мы заказали пиццетту «Капрезе». Это маленькая пицца с тунцом, куриной грудкой и блю-чизом. Основным же блюдом мы выбрали классическую «Маргариту» с моцареллой. Официантка предложила в качестве напитка фирменный малиновый лимонад и сообщила, что до 14.00 действует 20-процентная скидка.

Гаспачо с «микро-пиццей» подали очень скоро. В алой томатной гуще, словно майонез в борще, плавало что-то большое и белое. «Это сыр страчателла, – сообщила официантка и добавила: – Buon appetito».

По аналогии все с тем же борщом рецензенты попытались растворить белую массу в похлебке. Но это оказалось невозможно – сыр был тягучим и липким. Мы с трудом отделяли от него кусочки, но этот труд оправдывал себя восхитительным вкусом классического итальянского супа. Брависсимо!

«Капрезе» походила на лепешку, пропитанную неким соусом. На ней, кроме маленьких помидоров, мы не обнаружили каких-то других ингредиентов. Но в качестве «прикуски» к супу пицца-малыш была весьма хороша.

«Маргарита» вновь напомнила, чем классическая итальянская пицца отличается от американской: никаких тебе огромных кусков колбасы или овощей – только тонкий слой пасты и сыра на тонком же тесте. Вкусно, как все настоящее!

С учетом скидки обед обошелся рецензентам в 932 рубля. Дорого? Пожалуй. Но уровень обслуживания, качество кухни и стильная атмосфера, в которую погружаются гости, того стоят.