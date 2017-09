Из вис столовая?

Комбинат питания ОАО «КуйбышевАзот».

Адрес: Новозаводская, 6

Телефон: 56-10-63

Режим работы: с 11.00 до 14.30

Wi-Fi: да

Самое дорогое блюдо: бефстроганов из говядины – 98 рублей

Оценка: 5 «кружек»

Намедни нам пришла наводка: мол, на Новозаводской есть столовая, где и вкусно, и дешево, и красиво. Вот только машину припарковать негде. И так читатели ее нахваливали, что авторы «Трезвого взгляда» поддались и выдвинулись по указанному адресу…

«Столовая-то заводская!» – засомневались рецензенты, подкатившись к симпатичному зданию комбината питания «КуйбышевАзота». Однако в двери ведомственного общепита запросто входили не только ребята в синих робах, но и обычные граждане в легкомысленной одежде. Решив, что пропустят и нас, мы принялись искать парковку. А с ней действительно проблемы: со стороны самой столовой ставить машину запрещают знаки, зато на другой стороне улицы есть много места перед зданием заводоуправления. Правда, грозная табличка разрешает парковать авто только представителям администрации. Рецензенты не смутились, а представили себя этой самой администрацией и дернули ручник.

Сразу за дверью мы обнаружили буфет, прилавки которого ломились от разнообразия продуктов. Интересно, но нам нужно не это. Саму же столовую видно не было: куда-то вверх уходила широкая лестница, и мы предположили, что нам туда. Но на всякий случай решили уточнить у группы рабочих, которые громко складывали каски на подоконник.

– Ребята, в столовую правильно идем? – Вместо ответа парни резко прекратили снимать с себя защитные головные уборы и молча уставились на нас. Воздух уже звенел от напряжения, а рецензенты не понимали, что происходит. Спустя минуту нас посетила догадка.

– Sorry, is this way to stolovaya? – повторили мы вопрос на английском. И напряжение тут же улетучилось. Работяги заулыбались и закивали головами.

– Yes, yes. Go ahead!

В столовой два зала: обычный и «синий». Обычный – большой и ухоженный, но обыкновенный, тогда как «синий» оформлен в стиле орбитальной станции из старинных фантастических фильмов. Холодный цвет интерьера не делает помещение неуютным: тут светло, чисто, а оформлению и качеству скатертей на столах позавидует иной ресторан. Полюбовавшись, рецензенты встали в очередь к раздаточной, а сразу за нами выстроились иностранные рабочие.

Обед из салата с рисом и крабовыми палочками, горохового супа, макарон с мясным рулетом и яйцом, а также компота обошелся нам всего в 120 рублей на человека, и пока кассир отсчитывал сдачу, мы помогали иностранцам, от которых отстал переводчик, в общении с поварами.

Вкусно ли тут кормят? Однозначно и бесповоротно – да! Особенно нас восхитил огромный кусок мясного рулета, фаршированного яйцом и овощами. Да и другие блюда соответствовали высочайшим мировым стандартам – иностранцы за соседним столом уплетали за обе щеки. Рекомендуем!