Как важно быть внимательным

Ресторан «Суши Бум».

Адрес: ТЦ «Русь на Волге», 1 этаж

Телефон: 999-888

Режим работы: с 10.00 до 23.00

Самое дорогое блюдо: набор Red Hot Chili Peppers – 895 рублей

Оценка: 4,5 «кружки»

Мы не бедные и не жадные. Просто цифры, обозначенные в меню напротив картинок с едой, медленно, но верно ползут в верх, тогда, как гонорары рецензентов, из которых они сами себя и кормят, бросили тяжелый якорь несколько лет назад. Потому-то и стало слово бизнес-ланч таким желанным: и сэкономить позволяет, и с кухней заведения ознакомиться.

Порой придешь в очередное место из числа недешевых, сайт которого, однако, рекламировал вполне выгодные цены на «деловые обеды с часу до трех», а тебе там, условно говоря, кукиш с маслом. Недействительная, говорят, информация. И такие вещи происходят довольно часто. Но сегодня получилось наоборот: рецензенты сами себя «обсчитали».

«Суши Бум» – общепит, что расположился на первом этаже «Руси», – место, с виду веселенькое. Но веселость эта не может обмануть опытного едока: рецензенты издалека почуяли зубастый прайс и отсутствие бизнес-ланча. А потому, заранее смирившись с потерями, уселись за свободный стол и углубились в изучение обширного атласа местного ассортимента.

Положа руку на сердце, назвать «Суши Бум» неприлично дорогим, нельзя. Тут можно вполне себе безболезненно, особенно в компании, перекусить всевозможными азиатскими деликатесами. Но мы были голодны, словно семь самураев и, наплевав на деньги, пустились во все тяжкие. Салат «Лап тай», крем-суп из лосося, яки удон с говядиной плюс чай – и получаем 616 рублей стоимости обеда для одного рецензента.

Салаты были хорошо оформлены и так же хорошо приготовлены. Часто азиатскую еду портят излишним спрыскиванием острыми соусами. Тут же повар выдержал нужную пропорцию. Насладившись «Лап тай», перешли к лососевому крем-супу. Ну что ж, весьма приятное блюдо, обладающее изысканной мягкостью. Ставим ему жирный плюс и ждем яки удон.

По непонятной причине лапшу с говядиной заметно задержали. Официантка даже подошла к нам, чтобы успокоить: «Еще две минуточки». Но сразу после этой фразы она произнесла другую, которая нас ой как расстроила. Обращаясь к гостям за соединим столом, она отчеканила: «Может, желаете бизнес-ланч?»

– Как!? А почему нам не предложили? – начал было возмущаться один из рецензентов.

– Это фиаско, братан! – остановил его другой, указав на информационную табличку, стоявшую все это время практически между нами: она ярко рекламировала разноплановость вариантов бизнес-ланча.