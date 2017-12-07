Кукуруза и электричество

Столовая «Царский обед».

Адрес: Базовая, 9

Телефон: 622-892

Режим работы: с 9.00 до 15.00

Wi-Fi: нет

Самое дорогое блюдо: курочка с грибами – 65 рублей

Оценка: 4 «кружки»

В то утро рецензенты «ПН» в очередной раз озаботились вопросом бюджетного завтрака. В редакции шаром покати, а есть хочется – вот и мотались по городу, дабы отыскать приемлемый по цене, а, главное, работающий в 9.30 утра общепит. И нашли! Не близко, конечно, аж на Базовой, но зато столовая эта открывает свои двери с первыми петухами.

Именуется заведение «Царский обед», и потому рецензенты сомневались, что в ее меню присутствуют блюда, форматно относящиеся к рациону легкого завтрака. Действительно, прейскурант сообщает о наличии «тяжелой» русской еды, а вот яичниц, омлетов или молочных каш там не значится. Ранние гости долго и скрупулезно изучали документ, стараясь выбрать что-нибудь с наименьшим количеством калорий.

– А вы чего хотите-то? – спросили нас две молодые сотрудницы-хохотушки. На их головы были надеты полупрозрачные гигиенические шапочки, отчего девушки ассоциировались с приятным утренним душем.

– Хотели позавтракать, – начали было жаловаться рецензенты, но договорить нам не дали.

– Может, молочную кашу? – перебила одна из прелестниц. – А еще могу предложить кукурузную.

– Кукурузная наша любимая! – обрадовались гости.

Пока готовили персональную кашу, мы ставили на подносы высокие бокалы с компотом, салаты «Куриный с ананасом», а также порции риса с тефтелькой. Последнее блюдо, конечно, не из легких, но при взгляде на него у нас здорово разыгрался аппетит. Правда, его постоянно «отбивали» посредством электричества. Каждый раз, когда руки рецензентов касались поверхности металлических поверхностей раздаточной, по ним бил легкий, но чувствительный разряд. Возможно, это мы такие наэлектризованные, но лучше бы администрации «Царского обеда» проверить заземление. В итоге весь завтрак обошелся рецензентам всего в 300 рублей и с десяток «ударов» на двоих.

Кашу ели с нескрываемым удовольствием, отвешивая девушкам комплименты. Затем приступили к салату. Сверху он был покрыт излишне густым слоем майонеза, и, размешав его, мы обнаружили, что блюдо на 50% состоит опять-таки из кукурузы. Конечно, и курица, и ананас в нем тоже присутствовали, но после кукурузной каши это блюдо было уже не таким привлекательным. Рис как гарнир ничем не удивил, а вот тефтелька являла собой образец щедрости: огромный аппетитный шар таил в своих недрах много мяса и с десяток прочих ингредиентов.

В «Царском обеде» приятный интерьер, отличная кухня, неназойливый в хорошем смысле слова сервис и вменяемые цены. А еще тут отличная выпечка: пицца (всего за 30 рублей) обладала настолько выдающимися (с учетом цены) качествами, что рецензенты почти простили столовой полученную ранее «электротерапию».