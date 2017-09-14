Места боевой славы. Столовая ОАО «ТЕВИС»

Хотите послушать историю про драку на свадьбе? Впрочем, у вас нет выбора, мы все равно ее расскажем.

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Самое дорогое блюдо: рыба под сметанным соусом – 80 рублей

Оценка: 4 «кружки»

Это случилось в далеком кризисном 2008-м, когда рецензентам приходилось подрабатывать на бракосочетаниях. Кем? Ну, скажем так, мы были посажеными отцами.

Небогатые семьи жениха и невесты решили сделать главное событие в жизни детей как можно более красочным. Для чего был арендован шикарный белый лимузин, а невесту (высоченную девушку с уверенным пятым размером груди) облачили в прекрасное прокатное платье, на котором узор из сотни стразов в районе декольте являл собой произведение искусства.

Сама же свадьба получилась очень пьяной – фото- и видеооператоры плакали от невозможности собрать матерящуюся компанию во главе с очумевшими от алкоголя молодоженами во что-то фотогеничное. Наконец видеооператор придумал ход. Он предложил поставить жениха с невестой с двух сторон на подножки лимузина, чтобы они держались за руки над крышей медленно движущегося авто. Думал, получится красиво. Но невеста, встав на подножку, попросту легла грудью на крышу и, схватив муженька за руки, стала тереться своими красотами о лакокрасочную поверхность. Напоминаем, сотни стразов.

Внушительный участок крыши оказался исцарапанным до грунта. Водитель, он же хозяин машины, попросил компенсацию, но был послан в неопределенном направлении. Поняв, что спорить с невменяемой компанией ему не с руки, мужчина уехал, а свадьба двинулась на банкет в столовую ОАО «ТЕВИС».

Однако там их уже ждала «группа поддержки» хозяина лимузина. После недолгих дебатов начались столкновения, в ходе которых в качестве боевых средств применялась мебель заведения. Наконец драка закончилась, свадьба села за столы, а рецензенты вылезли из подсобки. Правда, произошло это только в 23.00.

К чему такая длинная прелюдия? Дело в том, что на прошлой неделе мы первый раз после тех событий попали в столовую «ТЕВИС» и поразились, насколько тут на самом деле спокойно и уютно. Персонал ведет себя дружелюбно, ассортимент радует разнообразием, а на стенах живописная, очень качественная роспись.

Рецензенты взяли суп-лапшу, макароны с рыбой, запеченной под картофелем и сметанным соусом, салат оливье и густой кисель. 187 рублей на человека – и мы получили почти идеальный обед, придравшись лишь к пресноватому картофелю. Зато рыба оказалось образцом кулинарного искусства, и даже нам, небольшим поклонникам даров моря, стало ясно, что готовят в столовой великолепно. Не подкачал и суп: густая порция изобиловала толстой лапшой и куриным мясом, а свежая зелень придавала вкусу летнюю свежесть.

Итого вместе с незабываемыми воспоминаниями – уверенная четверка.