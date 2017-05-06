Мрачная магия. Таверна «Брод»

А внутри таверны темно и не слишком уютно. Тут стоит запах то ли сырости, то ли ремонта.

Таверна «Брод»

Адрес: Тюленина, 6

Телефон: нет

Wi-Fi: нет

Режим работы: с 12.00 до последнего клиента

Самое дорогое блюдо: гуляш – 80 рублей

Оценка: 3 «кружки»

Вообще-то, рецензенты мало что смыслят в морском деле, поэтому наша претензия к названию данного заведения может оказаться придиркой дилетантов. Тем не менее, на наш взгляд, парусные шхуны, компасы, литые пушки и корабельные канаты имеют мало общего с обозначением обмелевшей части реки, которую можно пересечь пешком. Если бы таверну назвали «Мель», тогда бы мы еще поняли, но ее ведь назвали «Брод»…

Итак, перечисленные выше атрибуты морской романтики присутствуют на большом баннере-вывеске, который зазывает окрестных «матросов» отведать пенного в обшарпанных стенах. Впрочем, по правде говоря, стены дома № 6 по улице Тюленина обветшали не только сильно, но и (как ни странно это прозвучит) стильно. Разруха придает шарм старому «сталинскому» дому, и его на самом деле можно бы было использовать в качестве натуры для съемок фильма о пиратах.

А внутри таверны темно и не слишком уютно. Тут стоит запах то ли сырости, то ли ремонта. Зал разделен на зоны невысокими деревянным бортиками. У дальней стены возвышается куцая барная стойка с ценами на разливное пиво. За ней располагалась грустная женщина.

– Наверное, поесть тут не дадут, – засомневались рецензенты.

– Что-нибудь найдем, – хозяйка указала на тетрадный листок с каким-то списком.

«Макароны, окрошка, подливка, пюре…» – меню заведения не блещет оригинальностью и существует, скорее, для галочки. Тем не менее рецензенты решили, что пора открывать сезон окрошки. Кроме того, мы захотели отведать картофельного пюре с жареной колбасой, а еще нас совратила цена на «Жигулевское»: вместе с пивом финальный чек составил 180 рублей.

«Брод», пожалуй, не то место, где нужно есть – не слишком уютная атмосфера влияет и на восприятие вкуса еды. Но если закрыть глаза и представить, что таверна находится не на улице Тюленина, а рядом с портовыми доками острова Нассау, окрошка кажется каким-то багамским блюдом и сразу становится заметно вкуснее. Но все же для отличной оценки ей не хватило густоты, тогда как пюре, наоборот, скрывало в себе твердые комочки. Зато честный кусок поджаренной колбасы обильно брызгался соком.

Ну а пиво? А с пивом дела обстоят не слишком хорошо не только на улице Тюленина, но и во всем славном городе Тольятти, и посему мы решили особенно не придираться к стандартному водянистому напитку. Впрочем, двое мужчин за соседним столиком нахваливали «Жигулевское», чокаясь после каждого глотка. Видимо, дело не в пиве, а в нас.

«Брод» еле-еле дотягивает до троечки. Но вот что странно: на следующий день после его посещения рецензенты поймали себя на мысли, что хотят вернуться, – есть какая-то странная магия и ремарковщина в этом мрачном месте.